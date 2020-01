Ljubavni horoskop za februar 2020.: Ljubomorne scene i svađe kod Ribe, Lav nespreman za ozbiljnu vezu, Ovna muče problemi iz prošlosti

Praznici su prošli, odmorili smo se, putovali i uživali u slobodnom vremenu sa najmilijima. Sada je vrijeme da se vratimo svojim obavezama. Saznajte odmah kakvi će biti odnosi sa partnerom. Februar sprema mnoga iznenađenja za sve horoskopske znakove, piše “Mogu ja to sama“.

OVAN

U mjesecu februaru Ovnove očekuje miran i staložen period ljubavi sa partnerom. Konačno ste izgladili odnose i možete malo da se opustite. Prijalo bi vam da odete na zajedničko putovanje, pa ako imate prilike za to nešto, iskoristite to. Sada je vrijeme da rasplamsate stare strasti i da uživate u zajedničkom vremenu. Ostavite probleme po strani i pokušajte da se fokusirate na partnerove dobre strane. Mnoge Ovnove mučit će problemi iz prošlosti, ali krajem mjeseca, mnoge stvari će se iskristalizati i konačno riješiti. Slobodni Ovnovi imaće priliku da upoznaju osobu koja radi ili živi u inostrastvu. Ako ste spremni na vezu na daljinu, pružite šansu.

BIK

Bikove u februaru očekuje period pun iznenađenja na ljubavnom planu. Zauzeti Bikovi posvetiće puno pažnje partneru i njegovim potrebama, i učiniće sve da partner bude zadovoljan. Ipak, ni to neće biti dovoljno, jer će biti svađa bar jednom nedeljno. Ako ne riješite probleme iz prošlosti, vaša veza može da bude u krizi. Ma koliko pokušavali, nećete naići na razumijevanje od strane partnera. Pred kraj mjeseca, situacija se može stabilizovati, ali samo pod uslovom da redovno razgovarate o onome što vas muči i da izbjegavate duboke rasprave. Slobodni Bikovi uživaće u izlascima sa prijateljima, ali još uvek nisu spremni za ozbiljnu vezu.

BLIZANCI

Blizanci u februaru imaće priliku da sa svojim partnerom razgovaraju o budućnosti. Moguće je planiranje vjenčanja ili početak zajedničkog života. sigurni ste u sebe i svoje odluke i želite da udovoljite partneru. Moguće je da ćete kupiti i zajedničku nekretninu. Ovaj period je bitan i za vas i za vašeg partnera, posebno ako želite da proširite porodicu. Mnogi Blizanci će u februaru željeti da porade i na odnosima sa porodicom i prijateljima. Imaćete više vremena za njih i sada je pravo vrijeme da svi budete na okupu. Slobodni Blizanci ući će u romantični odnos sa osobom koju su davno upoznali. Veze započete u februaru mogu da budu duge i kvalitetne.

RAK

Zauzeti Rakovi su u februaru fokusirani na sebe, mnogo više nego na partnera, što može dovesti do zahlađenja odnosa i do distanciranja. Važno je da partneru objasnite zbog čega ponekad želite da se osamite i zašto vam je potrebno da budete van kuće.Ipak, neće svi naići na razumijevanje. Moguće su česte svađe i optužbe da nešto krijete ili pogrešno radite. Iako vam je u ovom trenutku potreban mir, morate da raspravite sa partnerom o tome šta vas zapravo muči i da pokušate da izgladite odnose. Slobodni Rakovi još uvijek nisu spremni da uđu u ozbiljnu vezu, ali se polovinom mjeseca pojavljuje osoba koja će im se mnogo svidjeti.

LAV

Biće ovo sjajan period za sve Lavove koji su u braku ili u vezi. Osjećate se dobro, što će doprinijeti boljoj atmosferi u domu. Nekada postavljate velike ciljeve i za sebe i za partnera, ali u februaru ništa vam neće djelovati nemoguće. Idealno je vrijeme ako želite da radite zajedničke stvari ili poslove. U ovom mjesecu morat ćete da pristajete na kompromis, kako ne bi došlo do nesuglasica. Lavovi će imati prilike da više izlaze i da više vremena provedu sa porodicom i sa prijateljima, a to će vam baš prijati. Bićete zadovoljni i opušteni. Slobodni Lavovi uživaju u flertu i u udvaranju, ali i dalje niste spremni da uđete u ozbiljnu vezu.

DJEVICA

Zauzete Djevice će u februaru imati priliku da porade na odnosu sa partnerom. Ima mnogo nerazjašnjenih pitanja i sada je vreme da razjasnite neke stvari. Problemi iz prošlosti neće nestati sami od sebe. Budite iskreni prema sebi i prema partneru i pokušajte da nađete pozitivnu stranu svake rasprave i da se potrudite da izgladite ono što ne valja. Ostanite smireni, jer ružne riječi i svađe neće situaciju promijeniti na bolje. Dobro razmislite da li vaša veza ima budućnost. Krajem mjeseca biće vam sasvim jasno da li treba da ostanete u vezi ili da nastavite dalje sami. Slobodne Djevice ući će u vezu sa osobom koju su upoznale na putovanju ili preko društvenih mreža.

VAGA

Vage će u februaru imati mnogo harmoničnih i romantičnih trenutaka sa partnerom. Svađe, razmirice i problemi iz prošlosti su iza vas i sada možete da se opustite i da uživate u lijepim i spokojnim trenucima sa voljenom osobom. Mnoge Vage će u ovom mjesecu imati više vremena za druženje sa prijateljima i sa porodicom. Bilo bi dobro da pronađete malo vremena za sebe i da razmislite šta sve možete da uradite za sebe, a niste stigli do sada. Prijao bi vam novi hobi ili nova zanimacija. Slobodne Vage će sresti zanimljivu osobu sa kojom imaju mnogo zajedničkih tema, lako se mogu javiti simpatije između vas.

ŠKORPIJA

Zauzete Škorpije će imati prilike da sa svojim partnerom razgovaraju o budućim planovima. Mnogi od vas će razmišljati o proširenju porodice, ili o zajedničkom poslovnom poduhvatu. Ovo je idealno vrijeme da učvrstite vezu sa partnerom, pa i ako započnete realizaciju neke zajedničke ideje, to će imati uspješan ishod. Pored toga, biće i više druženja i izlazaka, gdje ćete moći da se opustite i proveselite. Shvatili ste i sami da samo iskren razgovor dovodi do stabilnog i kvalitetnog odnosa, i zato nemojte ništa da tajite. Slobodne Škorpije, i pored svih udvaranja, ne mogu da pronađu srodnu dušu. Ipak, stvari se mijenjaju krajem mjeseca kada u vaš život ulazi osoba koja će promijeniti vaše čvrste stavove.

STRIJELAC

Strijelčevi koji pored sebe imaju partera ovog mjeseca treba da obrate pažnju na udvaranja sa strane, jer se to vašem partneru nikako neće dopasti. Da veza ne bi došla u krizu, najbolje je da se povučete i da ne pristajete na flert. Moguće su svađe u domu, i to pogotovu oko finansija. Lako ćete se ljutiti, ali je važno da probleme riješavate kada ste smireni i staloženi. Nekada je u redu da prihvatite da griješite i da pokušate da promijenite šta možete. Slobodni Strijelčevi će u ovom mjesecu vjerovatno ući u romantičnu vezu i to sa osobom koju poznaju već duže vrijeme. To može biti osoba iz radnog okruženja, teretane ili nekog drugog mjesta gdje redovno odlazite.

JARAC

Jarčevi koji su u braku ili u vezi u ovom mjesecu mogu da se suoče sa problemima sa partnerom. Nemate dovoljno razumijevanja, što može dovesti do čestih nesuglasica. Nekad nećete da priznate da griješite i da jednostavno niste u pravu. Ipak, treba da pristanete na kompromis i da spustite loptu, kako bi vaša veza ponovo bila puna strasti i ljubavi. Pokušajte da smirenim tonom izgladite probleme i da saslušate partnera. Jedino tako ćete uspjeti da prebrodite probleme u ovom periodu. Slobodni Jarčevi polovinom mjeseca mogu da upoznaju veoma interesantnu osobu koja će privući njihovu pažnju. Očekuju vas zanimljivi sastanci i izlasci.

VODOLIJA

Zauzete Vodolije su ovog mjeseca fokusirane na porodicu i na dom. Partner vam pruža mnogo podrške i razumevanja, a najbolje od svega je što uvek u njemu pronalazite prijatelja i dobijate iskrene savjete. Bilo bi dobro da budete potpuno otvoreni u tom odnosu, jer nema više mesta za tajne. I pored svega toga, osjetit ćete napetost, jer ne želite da otkrijete baš sve svoje tajne. Mnoge Vodolije krajem mjeseca neće biti sigurne u svoje emocije, pa to može da poljulja vaš odnos sa partnerom, ali stvari će riješiti za kratko vrijeme, samo što više razgovarajte. Slobodne Vodolije imaju priliku da upoznaju različite osobe, a moguće je da će im jedna biti baš po meri.

RIBE

Zauzete Ribe u februaru neće naići na podršku partnera kakvu očekuju. Biće dosta ljubomornih scena, svađa i razmirica. Ipak, polovinom mjeseca, to će se dovesti u red. Osjetljiviji ste nego inače, i burno reagujete. Ostanite staloženi, kako ne biste produbljivali napete odnose. Partner ne razumije vaše ponašanje, pa je najbolje da o svemu iskreno popričate i da ne krijete ništa od partnera. Jedino tako ćete izgladiti odnose. Slobodne Ribe ovog mjeseca ući će u romanični odnos sa osobom koju ne poznaju dugo. To može biti mač sa dvije oštrice, pa može doći do još jednog razočarenja na polju ljubavi.

