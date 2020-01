Horoskop – danas je mlad Mjesec u znaku Vodolije: Počet će da se ostvaruju nove životne vizije

Prvi mlad Mjesec ove godine, u Vodoliji, obilježava pomalo napet odnos među planetima. Mjesec je u konjunkciji sa Suncem i oboje su u kvadratu sa Uranom, “koji je moderan vladar toga nekonvencionalnog, progresivnog znaka Zodijaka”, objašnjava Kimberly Peta Dewhirst i dodaje: “Drevni vladar Vodolije je Saturn, koji je sad čvrsto isprepleten s Plutonom.”

Venera je pak u Neptunovu zagrljaju u Ribama, u skladu sa velikodušnim Jupiterom, ali i u sukobu sa Marsom u Strijelcu. Sve to, smatra astrološkinja, upućuje na nezavršen posao. “Mlad Mjesec je vrijeme novih početaka: sa oduševljenjem se gleda naprijed, sija novo sijeme uvodeći svježe ideje i misli.”

Kao da smo dugo stajali na crvenom i sada se pali zeleno

Pritom se*stil Marsa i Merkura “obećava motivaciju u našem razmišljanju”. Ipak, i dalje je jasan naglasak na nužnosti da se nastavi pročišćavanje i odbacivanje onog što nam nije potrebno, da se obavi posao na koji je uputio stelijum u Jarcu.

Ovo je prvi mlad Mjesec što slijedi egzaktnu konjunkciju Saturna i Plutona koja označava početak novog 38-godišnjeg ciklusa, kaže Sol W Jonassen. “Sad, naročito sa ovim mladim Mjesecom u revolucionarnom znaku Vodolije, biće kao da smo vrlo dugo stajali na crvenom svjetlu (možda misleći da je semafor pokvaren), koje se sada menja u zeleno.”

Kako će djelovati globalno…

Započinjući nov ciklus dug mjesec dana, ovaj mlad Mjesec upućuje na buntovničko uzdrmavanje “establišmenta” i izražavanje novih ideja, inovacija i udruživanja. “Ovo je sjajan mjesec za pridruživanje ili započinjanje novih veza, organizacija ili grupa sa namjerom donošenja nove paradigme.”

Globalno bi se to moglo manifestovati kao društveni nemiri i javni prosvjedi protiv moćnika koji žele ograničiti mogućnost izražavanja pojedinaca i grupa, na šta upućuje kvadrat Sunca i Mjeseca sa Uranom.

… a kako na ličnom nivou

U ličnim životima “ovo će biti sjajan mjesec za eksperimentisanje, iskorak iz svoje zone sigurnosti, širenje naše realnosti u nepoznata područja kako bismo zamislili budućnost i stvorili prijateljstva koja će nam pomoći ostvariti te nove vizije”. Posezanje u ta nova područja ili nove planove uključivaće i raskidanje nekih ograničavajućih veza, društvenih uloga, uvjerenja i sl.

“Savjet je da učinite ono što je potrebno učiniti (i kažete ono što je potrebno reći) kako biste se potpuno izrazili na najnježniji, najljubazniji i način pun ljubavi.” Tokom ovog ciklusa nesumnjivo će biti iznenadnih, ekstremnih i nepredvidivih zbivanja pa ne morate dodatno otežavati situaciju.

Vrijeme da budete neustrašivi

“Ovo je vrijeme da budete neustrašivi. Ovo je vrijeme da pitate: ‘Zašto ne?’ Zašto ne promjena, zašto ne revidirati ono što sam mislio/la da znam?” naglašava Ren E.T. To ne znači da nismo uspjeli primiti ili da gubimo ono što imamo – “zapravo, iznenadne promjene koje donesi Vodolija uvijek nam donose više srećnih okolnosti nego one koje možemo sami stvoriti ili zamisliti”.

Sada možete očekivati i odlaganja, otkazivanja i sl. Ali mlad Mjesec u Vodoliji odnosi se na to kako reagujemo – možemo li se hladno suočiti sa promenom okolnosti. “Otvorite svoj um, posegnite, ostanite povezani, učinite nešto ludo”, savjetuje. Ovo nije vrijeme da se bavimo samo onim šta je prijatno i njegujemo status quo.

Naša je dužnost osloboditi se i razvijati

“Vaša je dužnost i povlastica osloboditi se, biti slobodan da rasteš i razvijaš se bez ograničenja.” Mlad Mjesec obično donosi osjećaj umora, ali sada nije tako jer Vodolija je poznat po velikoj količini energije. Želite li uroniti u njegovu kreativnost, tokom meditacije usredsredite se na treće oko. Ako se pak zbog sve ove vazdušne energije osjećate neuzemljeno, usredsredite se na korijensku čakru. Afirmacija koja odgovara ovom periodu glasi: Svaki je trenutak novi horizont.

Mlad Mjesec je rođenje. Tokom mladog Mjeseca najviše smo usklađeni sa kontempliranjem o svojim namerama, integrisanjem svojih iskustava i podmlađivanjem sebe kako bismo mogli iznova započeti sasvim novi ciklus. To je vrijeme da svjesno raščistimo prepreke i zapišemo svoje namjere za novi lunarni ciklus i zatražimo božansku pomoć u njihovu ostvarenju.

Ovaj mlad Mjesec odraz je onoga što dolazi na proljeće

Mlad Mjesec je vrlo meditativno, introspektivno i time i dobro vrijeme za povezivanje sa svojim unutrašnjim životom, zapisivanje, meditaciju, sanjanje, umjetničko stvaranje. To je i najpovoljnije vrjieme za ceremonije vezane uz novi početak, otpuštanje starog i kretanje naprijed.

A kako raditi sa ovim mladim Mjesecom? “Usredsredite se na ideale Vodolije, ali budite spremni ponovo da razmislite i ponovo zamislite”, kaže Dewhirst. Ovaj mlad mjesec odraz je onoga što dolazi na proljeće, kada Saturn uđe u Vodoliju, podstaknut Marsom, dok će Uran i dalje biti na ranim stepenima Bika.

Način na koji zarađujemo, trošimo i štedimo novac

Razmišljajući o željama koje želite ostvariti uz pomoć ovog mladog Mjeseca, pogledajte na svojoj natalnoj karti koja vam je kuća u Vodoliji i razmislite o njenom potencijalu i šta biste u tom području mogli manifestovati. “Vodolija je od pomoći u digitalnom ili online prostoru, u društvenom aktivizmu i povezivanju sa prijateljima, kolegama ili društvom.”

Pritom će Uran “protresti” načine na koji zarađujemo, trošimo i štedimo novac. “Radite sa tvrdom zemljom i vazduhom, jer iako se Mjesec “resetuje” u Vodoliji, vazdušnom zraku, u kojem je i Merkur, koji mu daje snažnu podršku, oba vladara Vodolije – Saturn i Uran – prolaze kroz zemljane znakove, signalizirajući praktičnu crtu kada je riječ o zamislima i nekonvencionalnom razmišljanju otvorena uma, piše “Sensa“.

