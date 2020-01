NAJZGODNIJI GRK PRIZNAO DA JE SPAVAO SA VIŠE OD 4.000 ŽENA: Upozorava mlade i otkriva ŠTA je shvatio nakon svega

Ovaj zavodnik, koji je poznat i po svojim projektima na Netflixu, sada je otkrio da je ovu izjavu dao pod pritiskom novinara i sasvim spontano.

– Ne prikazuje me ta izjava u najboljem svetlu – napisao je na Instagramu i nastavio – Ne znam zašto ću sada tek progovoriti o tome, ali želim nešto da kažem o ozloglašenoj izjavi o 4.000 žena… Nisam lik koji se bilo kada i bilo gde hvali svojim osvajanjima, niti sam ih brojao, ali ta izjava je jednostavno nastala nakon trosatnog pritiska od strane jednog novinara i ne prikazuje me u pravom svetlu kao čoveka, niti umanjuje moj trudi i rad na tržištu sve ove godine. Sad će svi da me pitaju – pa, zar nisi znao da će te razapeti posle takve izjave? I prihvatam to, ali verujem da ste posle Survajvera shvatili da sam ponekad veoma spontan. Svi vi klinci koji me pratite nemojte juriti rekorde i osvajanja pošto-poto, jer ni te žene ni ti automobili neće vam dugo ostati u sećanju. Lepo je da postignete svoje ciljeve bilo da je to određeni auto, određena žena ili neki poslovni uspeh, ali ne da biste ispunili neku prazninu koju imate iznutra. Verujte mi, jedan skup automobil ili veza na jedno veče te neće promeniti kao čoveka. Jedino što me je zaista ispunjavalo, ostajalo u sećanju i uticalo na mene su definitivno putovanja – napisao je Spaljaras,piše Kurir

