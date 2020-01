Vodenjak – godišnji horoskop 20.1.2020. – 20.1.2021.

Na početku 2020., Jupiter, Saturn i Pluton su u Jarcu, tvom sektoru samoobnove. Pluton je ušao u ovaj znak 2008., a ti si započela dugi period unutarnje transformacije. U 2017., tvoj drevni vladar Saturn ušao je u Jarca. U prosincu prošle godine, Jupiter je započeo jednogodišnji boravak u istom znaku. Od tada, ova tri planeta te jačaju i vode kroz iskustva koja su ti dala novo znanje. S obzirom da se ovi planeti nalaze u tvojoj dvanaestoj astrološkoj kući, možeš se suočiti sa starim strahovima i prevladati ih. Također, imat ćeš priliku ispuniti neke potrebe ili otkriti skrivene talente.

Ako i nisi uspjela u svemu kako si očekivala, ovaj rijetki trostruki tranzit daje ti prilike za čišćenje svih stvari koje su te sprječavale u postizanju ciljeva. Upotrijebiš li energije Jupitera, Saturna i Plutona na mudar način, možeš steći novu mudrost koja će ti koristiti do kraja života.

Po čemu su Vodenjaci posebni

Rođena si dok je Sunce bilo u Vodenjaku i zaista si unikatna. Originalna si, neovisna, intuitivna, altruistična i nekonvencionalna. Osobna sloboda ti je izrazito važna. Tvoj moderni vladar Uran daje ti sklonost prema stvarima koje su nove, egzotične ili drugačije. Saturn je tvoj drevni vladar, a daje ti odlučnost, dignitet i poštovanje prema tradicijama koje ti se sviđaju. Možeš uspjeti u raznim profesijama. Mnogi zabavljači, izumitelji i astronauti su Vodenjaci. Stupiš li u brak, izaberi partnera koji je lojalan, zabavan, otvorenog uma i koji ne treba mnogo emocionalne potpore.

Rođeni u 1. dekadi (21.- 30.1.): Potrebno ti je puno mentalne stimulacije, jer ti sve lako dosadi. Ljubav, pomoć ili financijski napredak može doći kroz obrazovanje, prijatelje, putovanje ili udaljene suradnike. Tvoj otvoreni um može biti dar ili poteškoća, ovisno o tome kako ga koristiš. Svoj iskoristi za pozitivne ciljeve. Ove godine, moraš čuvati svoje resurse. Ključni pojmovi: znatiželjna, odlučna, privlačna.

Rođeni u 2. dekadi (1.-10.1.): Imaš odličan intelekt i maštovitost koje možeš iskoristiti za zarađivanje, upotrebljavaš li ih na dobar način. Čak i ako nisi uvijek aktivna i ne preuzimaš kontrolu, imaš posebnu krizmu i nevjerojatno unutarnju duhovnu snagu. Ove godine, moraš raditi na konstruktivnim aktivnostima koje pokazuju tvoju sposobnost inspiriranja drugih ljudi. Ključni pojmovi: časna, pouzdana, inventivna.

Rođeni u 3. dekadi (11.-20.1.): Intuitivna si, suosjećajna i duboko promišljena. Zbog svog šarma uspijevaš u poslu ili aktivnostima koje uključuju javnost ili žene. Vjerojatno si jako dobra s detaljima. Budi otvorena i pronađi nove prijatelje ili mentore. Ove godine, nauči neki novi jezik ili tehničku vještinu. Također, nađi nove i bolje načine izražavanja svojih menadžerske sposobnosti. Ključni pojmovi: velikodušna, kreativna, samodovoljna. Pregled po planetima

Saturn će nakratko ući u tvoj znak između 21.3. i 1.7. To će ti dati malu sliku života kakav će biti nakon što Saturn konačno uđe u tvoj znak u prosincu ove godine. Taj planet traži od tebe unošenje više reda u život, kako bi mogla preživjeti i napredovati u izazovnim vremenima.

Uran, Planet probuđenja, nalazi se u tvojoj zoni doma i obitelji, čime te ohrabruje na otvaranje uma i korištenje kreativnosti u osobnom životu. Za vrijeme ovog tranzita, možda ćeš se preseliti, renovirati stan ili napraviti neke strukturne promjene u domu. Nagle promjene ili udaljavanja mogu se dogoditi i utjecati na tvoje odnose sa članovima obitelji.

Neptun je u dugotrajnom boravku u Ribama, tvojoj zoni osobnih resursa i novca, gdje će ostati još mnogo godina. Za to vrijeme, izražena će biti tvoja duhovna i idealistička strana. Ovaj tranzit također može donijeti gubitke kroz druge ljude ili vlastito nepromišljeno ponašanje. Ako si u predanoj vezi, a tvoja uvjerenja u vezi trošenja novca su drugačija od partnerovih, može doći do konflikta. Moraš ostati čvrsto nogama na zemlji. Ulazi li tranzitni Neptun u izazovne aspekte prema bilo kojem od natalnih planeta, mogući su problemi.

Kad su u pitanju ovi sporiji planeti, važno je znati kakve aspekte stvaraju prema planetima u vašoj natalnoj karti za preciznu prognozu. Za generalne tendencije prati naše mjesečne horoskope.

Mars predstavlja energiju, akciju i hrabrost. Za vrijeme prolaska kroz tvoj horoskop, ovaj planet te potiče na aktivnost, suočavanje s problemima te upućuje da želje pretvoriš u stvarnost. U sljedećih godinu dana, Mars putuje od Strijelca do Bika, naglašavajući različita područja tvog života. Povećaj šanse za uspjeh poduzimajući odgovarajuće korake u vrijeme kad Mars podupire tvoje napore.

Od početka prognoze do 15.2. 2020.: Mars u Strijelcu daje ti energije za aktivno ostvarenje ciljeva, bilo osobnih, poslovnih ili profesionalnih. Prijatelji, grupe kojima pripadaš ili poslovni suradnici sada mogu imati povećanu važnost u tvom životu. Očekuje li netko previše od tebe, reci “ne” i drži se toga.

16.2. – 29.3.: Dok je Mars u Jarcu, možda obavljaš povjerljiva istraživanja, planiraš svoj sljedeći potez ili činiš stvari koje voliš raditi nasamo. Možda poznaješ nekoga tko je bolestan ili na neki način ograničen. Ako si se upustila u nepriličnu ljubavnu vezu ili činiš nešto protuzakonito, tvoja djela mogu postati javna veoma brzo.

30.3. – 11.5.: Dok se Mars nalazi u tvom znaku, puna si energije, samopouzdanja i željna novih početaka. Sada možeš promovirati svoje interese, obaviti osobne poslove i postići velike stvari samostalnim radom. Možda ćeš kupiti novu odjeću, promijeniti frizuru i poboljšati svoj nastup. Aktivna si fizički, mentalno, duhovno ili emocionalno. Ljudi koji te upoznaju vide te kao uzbudljivu, energičnu, aktivnu, seksi, sebičnu ili agresivnu osobu, ovisno o tvom ponašanju i pristupu. Ako si sklona glavoboljama, izbjegavaj sve što ih može izazvati.

12.5. – 26.6.: Dok je Mars u Ribama, naglašene su tvoje financije i potrošačke navike. Možeš imati troškove koji su viši od očekivanih. Ovo je dobro vrijeme za rad na budžetu, organiziranje računa ili nalaženju novih izvora prihoda ili emocionalne potpore. Osjetiš li se pretjerano velikodušnom ili želiš kupiti nove stvari, odupri se porivu za nekontroliranim trošenjem. Do konflikta može doći u slučaju neslaganja s partnerom oko novca ili vrijednosti.

27.6. – do kraja ove prognoze: Za vrijeme dugotrajnog boravka Marsa u Ovnu, tvoje misli i način komunikacije imaju povećanu važnost. Željna si objašnjavanja svojih stavova, naročito kad razgovaraš o stvarima koje te se tiču osobno. Budi oprezna što govoriš ili pišeš, jer to drugi mogu interpretirati kao grubost. Iskoristi ovo vrijeme za prikupljanje činjenica, obavljanje mentalnog rada, pozive, učenje, pisanje pisama ili obavljanje svakodnevnih zadataka i odlaske na kratka putovanja. Nemoj biti preagresivna. Ovaj savjet vrijedi i za upravljanje vozilom. Možda ćeš imati problema s autom, telefonom, računalom ili drugim uređajima. Bliska rodbina ili susjedi mogu biti malo naporni.

Svi planeti, osim Sunca i Mjeseca, u određenim periodima naizgled zastaju i kreću prividno unatrag (gledano sa Zemlje), što nazivamo retrogradnim hodom. Tada u projektima ili odnosima može doći do zastoja. Pojavljuju se teškoće i zakašnjenja. Stvari se opet pokreću nakon što planet krene u direktni hod. Ove periode možeš iskoristiti za odmor, analizu posla, promišljanje o važnim pitanjima, pripremu za buduće poslove ili skupljanje snage za dane ispred vas. Pokazalo se kako retrogradni periodi Merkura ukazuju na više problema u svakodnevnom životu od ostalih planeta.

Merkur će u sljedećih godinu dana imati tri perioda kada, gledajući s našeg planeta, prividno ide unatrag, što se naziva retrogradnim kretanjem. Svi se dešavaju u 2020., a traju od 16.2. do 9.3., zatim od 17.6. do 12.7. te od 13.10. do 3.11. Ova razdoblja vrijede za sve znakove, a karakteriziraju ih problemi i poremećaji u komunikacijama, kao i odgode i promjene planova putovanja. Također, uputno je izbjegavati nabavu razne tehničke opreme. U ovim je periodima povećana opasnost gubitka podataka i problema s računalima i elektronikom. Nastoj biti jasna kad govoriš ili pišeš, kako bi smanjila mogućnost nesporazuma u ovim periodima. Ne planiraj potpisivanje ugovora ili važnih dokumenata; u suprotnom, vrlo vjerojatno će kasnije doći do problema, nesuglasica ili odgoda.

Eklipse (pomrčine): Eklipse naglašavaju sferu života koja je naročito važna u vrijeme njenog događanja i još 6-12 mjeseci nakon nje. Njen učinak je najjači u vrijeme kad se dešava; zatim joj utjecaj slabi sve dok ne dođe do sljedeće eklipse iste vrste. Pojavit će se šest eklipsa u 2020. Jedanaest dana prije početka ove prognoze, Mjesečeva pomrčina u Raku (10.1.) naglašava rad i zdravlje; od tebe traži uspostavljanje zdravijeg života. Mjesečeva pomrčina (5.6.) u Strijelcu podsjeća te da analiziraš svoje ciljeve i društvene veze; misliš li da ih trebaš promijeniti, ovo je pravi trenutak. Sunčeva pomrčina (21.6.) u Raku skreće pažnju na tvoje obaveze i navike. U Jarcu (4.7.) dolazi do Mjesečeve pomrčine koji ti daje snage za njegovanje duhovne strane tvoje prirode. U Blizancima se (30.11.) pojavljuje Mjesečeva pomrčina koja može donijeti promjene u ljubavnoj vezi ili odnosu s djecom ili u kreativnom radu.Ljubav i odnosi

Saturn u tvom znaku (21.3.-1.7.) može ukazivati na frustracije. Odnos koji započinje ovom periodu donosi nova ograničenja. Interesantne ljude preko rođaka ili susjeda možeš upoznati od 7.2. do 3.3., dok Venera posjećuje Ovna. Više ljubavi i topline kod kuće dobit ćeš od 4.3. do 2.4., kad Venera prolazi svojim znakom Bika. Tvoja seksualna privlačnost je na visokoj razini od 30.3.-11.5., kada Mars prolazi Vodenjakom. Za vrijeme tog Marsovog tranzita, drugi ljudi te vide kao aktivnu, seksi ili pomalo naporno osobu, ovisno o tome kako se ponašaš prema njima; ako si sklona rizicima u ovom periodu, budi oprezna. U društvenim događanjima ili dobrom provodu s prijateljima možeš uživati kod kuće od 3.4. do 13.5. Nove ljude preko posla možeš upoznati od 7.8. do 5.9., kad ljupka Venera posjećuje tvoju astrološku šestu kuću. Planiraj više izlazaka s partnerom ili dragom osobom između 6.9. i 1.10., jer tada Venera zaslađuje odnose. Možda ćeš nekoga upoznati preko škole, crkve, kulturnih događanja ili na putovanju od 7.10. do 20.11., zahvaljujući Veneri u Vagi. Mogla bi flertati sa šefovima ili osobama na važnim položajima od 21.11. do 14.12. Neko prijateljstvo može postati nešto više u periodu od 15.12.-7.1. Imaš li neki tajni odnos ili si se upustila u nezakonite aktivnosti od 8.1. pa do kraja ove prognoze, moglo bi se desiti da će sve izaći na vidjelo.

Novac i posao

Ti si tražena roba na tržištu rada zbog svoje inovativnosti. Tvoj godišnji financijski ciklus započinje 18.2., kad Sunce uđe u zonu novca, što je odlično vrijeme za organiziranje računa i rad na budžetu. Novac možete zaraditi radom od kuće između 4.3. i 2.4., jer tada Venera posjećuje tu zonu. Uvijek se informiraj o stanju partnerovih financija, ali naročito između 19.8. i 4.9., kad lukavi Merkur prolazi zonom dijeljenih financija; ovo je odličan period i za analizu dugova, oporuke, investicija i osiguranja. Napredak možeš ostvariti u poslu ili profesiji između 22.10. i 20.11., jer tada Sunce u Škorpionu podupire tvoje napore kroz uspješno obavljanje poslova koji pokazuju tvoje posebne sposobnosti.

Zdravlje

Sad kad se tvoj vladar Uran nalazi u četvrtom polju, potreban ti je organiziran kućni život kako bi zaštitila sebe i svoju obitelj. Izbjegavaj lažne dijete. Želiš li se dovesti u red, koristi istezanja i umjerenu vježbu. Pazi da ne pretjeraš u bilo kojoj aktivnosti, uključujući i rad; ekstremni napori mogu istegnuti tvoje mišiće. Potrebno ti je puno sna, kvalitetne prehrane i miran dom gdje se osjećaš sigurno,piše Žena

