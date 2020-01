Zašto je Zlatan Ibrahimović jedan od omiljenih igrača u BiH i šta ga veže za našu državu

Zašto je Zlatan Ibrahimović jedan od omiljenih igrača u Bosni i Hercegovini, pitanje je na koje nije teško pronaći odgovor. Naravno, riječ je o njegovim korijenima koji potječu upravo iz BiH i priči prema kojoj je Zlatan Ibrahimović vrlo lako mogao postati reprezentativac naše države,piše Avaz.

Navodno je Ibrahimovićevom ocu Šefiku iz Saveza poručeno da u BiH “ima takvih koliko god hoćeš”. Zlatan je dobio poziv da obuče dres reprezentacije Švedske i zauvijek je izgubljen za našu reprezentaciju.

Zlatan Ibrahimović rođen je 1981. godine u Švedskoj. Odrastao je u Rosengardu, predgrađu Malmea. Kvart je to u kojem su svoj dom pronašli brojni imigranti, poput Somalaca, Turaka, Arapa, Jugoslavena… U skromnom stanu Ibrahimović je živio sa sestrom Sanelom, dvije polusestre, bratom, bratovim sinom, ocem Šefikom i majkom Jurkom.

Zlatanova majka bila je čistačica, a radila je i po 14 sati dnevno. Ponekad su i djeca išla da joj pomognu. Bila je izuzetno stroga majka, a Ibrahimovićevi roditelji rastali su se kad je on imao svega dvije godine. Zlatan je odlukom socijalnih radnika dodijeljen majci, a sestra Sanela ocu. Zlatan nije mogao bez sestre pa je, na kraju, otišao da živi kod oca, da bi, nakon novog ispitivanja, Zlatan bio dodijeljen ocu, a sestra Sanela majci.

Zlatanov otac Šefik bio je domar u jednoj zgradi u Malmeu. Zlatanov život s ocem nije bio lagan. Zbog Šefikovih problema s alkoholom, često su bili praznog frižidera. Supruzi Heleni rekao je kako frižider u kući uvijek mora biti pun. Ipak, Zlatan neke događaje iz svog djetinjstva provedenog s ocem pamti po lijepom. Jedan od njih je i kupovina kreveta u IKEA-i. Šefik je Zlatanu kupio krevet, ali nije imao dovoljno novca da plati i dostavu.

– Nosili smo krevet od IKEA-e do našeg stana. To je bilo fantastično. Proveo sam dosta vremena i sa majkom, ali sam, ustvari, živio s ocem. Jednom je dao čitavu plaću kako bih ja mogao ići do trening-kampa. Nije mogao platiti stanarinu, ali je uradio to – kazao je Ibrahimović za svog oca Šefika.

Nedavno je popularni Ibra rekao ono što bismo svi trebali poštovati.

– Ne govorim perfektno švedski, ali sam i dalje Šveđanin. Švedska je veliki miks, svi smo različiti, ali ipak slični. Moj otac je musliman iz Bosne i Hercegovine, a majka katolkinja iz Hrvatske. Ali, ja sam rođen u Švedskoj i švedski sam građanin i niko to ne može promijeniti. Situacija je takva, prihvatite je – rekao je Ibrahimović.

Loading..

loading...

Facebook komentari