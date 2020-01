Kada ćete upoznati svoju ljubav u 2020. godini: Precizan horoskop za svaki znak

Ovan

Kada je ljubav u pitanju: ne žurite! Dobro razmislite koga tražite i kakva vam osoba treba. U 2019. godini ste se razvijali na ličnom nivou. Više puta ste pokušavali da shvatite zašto niste našli ljubav svog života, i ako ste imali vezu, zašto je niste mogli zadržati… Jedan od glavnih razloga zašto vam veza nije uspjela je ta zato što niste pažljivo birali nego ste uletali u vezu po principu “daj šta daš”.

2020. godina je vreme kada morate da promijenite pristup odabira partnera. Odvojite vrijeme i dobro razmislite o stupanju u vezu sa određenom osobom. Ne žurite da se zaljubite – biće vremena.

Dajte sebi dovoljno vremena da uvidite da li osoba ima kvalitete da vam bude partner.

Bik

Konačno, vrijeme je za novi početak! Prošle godine ste jurili duhove. Nemojte ove godine da ponovite grešku. Oslobodite se prošlosti i osjećat ćete se mnogo bolje. Neka se život dogodi.

U 2019. ste imali mnogo bola i patnje, ali sada je tome kraj. Međutim, ne zaboravite da nisu svi ljudi isti. Događaju se dobre i loše stvari. Ako ste u prošlosti nailazili na zle i otrovne ljude, ne znači da su svi takvi.

U 2020. morate da počnete iz početka i bićete prijatno iznenađeni kako vas lijepe stvari čekaju.

Bliznaci

Pronađite sebe i naći ćete srodnu dušu. Propuste koje ste imali prošle godine, bili su zbog toga jer niste voljeli sebe.

Vrijeme je da zavolite sebe. Vjerujte to će vam uštedjeti puno energije i emocije. Konačno, doći ćete do onoga što stvarno želite. Ili do koga. Ovo je ključ sreće u novoj godini.

Rak

Prihvatite svoju prošlost i vjerujte u sadašnjost. Prošle godine ste mnogo vremena potrošili razmišljajući o prošlosti. Sadašnjost je mnogo važnija.

Već ste na putu nove ljubavi. Ona je jako blizu, mada ništa ne ukazuje na to. Mada ne morate ni da vjerujete u to, kada se ta osoba pojavi u vašem životu, to ćete odmah osjetiti.

Lav

Priznajte sebi istinu, čak i ako boli. Prestanite da uljepšavate stvarnost. Prošle godine nikako niste sebi mogli da priznate kakva je osoba sa kojom ste u vezi. Slijepa ljubav je jednostavno glupa ljubav.

U 2020. godini priznajte sebi istinu. Problemi neće nestati. Ako priznate sebi da ne možete više da ostanete u vezi sa osobom koja vam ne prija, dobre stvari će se desiti.

Djevica

Vjerujte da sve ima svoj razlog i desiće se čudo. Djevica je 2019. godne vođena čvrstom logikom, bez spontanosti. Međutim, to je bilo previše! Trudite se da budete manje oštri prema sebi u 2020. godini.

Nekad se stvari ne dešavaju onako kako ste vi htjeli, ali dešavaju se onako kako bi trebalo.

Vaga

U 2020. godini vrijeme je da cijenite sebe i da ne gubite vrijeme na one koji vas nisu vrijedni. Prošle godine ste potrošili previše emocija na one koji nisu vrijedni vaše pažnje. I previše vremena da se spase ono što je odavno uništeno i umrlo. Upamtite, za vezu je potrebno dvoje. Ne možete da “vučete” i za sebe i za partnera. Zaslužujete više od neprestane borbe.

Škorpija

Dajte šansu ljubavi i pronaći ćete sreću.

2019. godinu ste proveli bježeći od ljubavi. Možda ste se uplašili odgovornosti i obaveza. Sada to nije bitno. Pokušajte ove godine da budete hrabriji i da pustite ljubav u svoj život.

Vrijeme je da otvorite svoje srce.

Strijelac

Ljubav sigurno dolazi. Prošle godine ste toliko željeli da budete zaljubljeni da ste zaboravili na druge važne stvari. Zaustavite se. Napravite pauzu. Ljubav sigurno dolazi, zato ne žurite. Sačekajte – biće ljepše.

Jarac

Vrijeme je da budete to što jeste. Prošle godine ste previše brinuli o tome šta drugi misle o ovama i to vas je umorilo.

Zapamtite: oni koji vas iskreno vole, vole vas upravo takve kakvi vi jeste. Ove godine ćete sresti ljubav svog života, ali samo onda kada sebi dopustite da budete to što jeste.

Vodolija

Ako vam nešto izgleda uredu, učinite to.

Prošle godine ste mnogo vagali, razmišljali, ali vrijeme je da prevagnete. Ako vam se nešto čini sasvim uredu, onda ne razmišljajte – učinite to. Poslušajte svoju intuiciju. Takođe pokušajte da radite na sebi. Pronađite novi hobi.

Ljubav će doći kada je najmanje očekujete.

Ribe

Zgledajte se u sebe. Pokušajte da zavolite ljude. Sanjarenje je sasvim ok, ali društvo ljudi je mnogo važnije. Naučite da volite ljude onakve kakvi su oni zaista. Pokušajte da pronađete nešto lijepo u njima. Ako naučite sebe da volite ljude na takav način, naći ćete partnera za sebe, piše “Stil“.

