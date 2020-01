Saturn u Jarcu stiže 24. januara 2020.: Svijetu donosi više stabilnosti, rođenima prije 28 godina završetak porodične karme a Vodolijama i Jarčevima materijalni rast

Saturn kao Gospodar teških zadataka ili karme ulazi u sopstveni znak Jarca 24. januara 2020. g. On će donijeti u pitanje vaše strpljenje koje će biti testirano na razne načine, pitanje odgovornosti, te će tražiti da se po pitanju posla što bolje uzemljite, a ne da stvarate iskrivljene slike o poslu.

Astrologija ovu planetu tumači kao jednu od najmalignijih ili najdosadnijih planeta od svih planeta. On je sumpor i so koja vas truje strahom u vama samima a zovemo ga Sjenkom ili modernim rječnikom, kompleksom. On predstavlja neistražene dijelove vaše ličnosti koje često tumačimo kao tamne dijelove naše ličnosti.

Saturn je dobar za Vodoliju i Jarca i može donijeti materijalni rast za ove znakove. Takođe, može donijeti i dugovječnost. S druge strane, on je sudija vašem karakteru, on čisti mnoge laži koje stvarate o sebi i životu i razbija lažne odnose.

Ovo je vrjieme kada odgovornost dolazi u prvi plan, ako je nemate, osjetit ćete opterećenje pa je dobro da odmah započnete sa sticanjem discipline.

Onima koji su rođeni prije 28 godina sada im se Saturn vraća u vrijeme rođenja, gdje završava odrađivanje porodične karme i početak sazrijevanja koje se može osjetiti kroz napuštanje svega onog što je suvišno.

Ova planeta i znak vladaju Njemačkom, oni najviše cijene Saturnovu disciplinu. Disciplina u yogi uravnotežuje sve ostale čakre. Prva čakra je zemljana čakra i njome vlada Saturn u Jarcu.

Saturn će donijeti probleme za one koji imaju Mjesec u Strijelcu, Jarcu i Vodoliji jer se nalaze u Sadhe satiju (Sedam godina tuge).

Znaku Raka će rasvjetljavati ono u što je zaljubljen, ako tu poruku neće moći da shvati, donijet će probleme u odnosu. Saturn u Jarcu svijetu donosi više stabilnosti.

Nikola Žuvela/vedski-jyotish.net

