Sedmični horoskop za period od 20.01. do 26.01. 2020. godine

OVAN

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe iz svoje radnog okruženja. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, a obje strane zadovoljne i mirne.

KARIJERA: Možda će vam se činiti kao da vas pritišću sa svih strana, no zapravo se radi o izazovima na koje treba odgovoriti kako bi došli do boljih poslovnih rezultata. Pred vama je mala borba u kojoj trebate biti borac. Druge vam nema, piše “She“.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost na promjene temperature i klime.

BIK

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati usamljeno, osim ako to nije vaš vlastiti izbor. Oni u vezama prolazit će jedno razdoblje zasićenja kad će trebati dosta trezvenosti da izdrže. To neće trajati još dugo, zato jednostavno prođite kroz to.

KARIJERA: Neki vaši suradnici će vam otvoreno pokazati svoju naklonost, dok će vam drugi jednako tako pokazati to da vas ne vole. Prihvatite i jedno i drugo na miran način. Barem ćete znati s kim imate posla. Držite se zacrtanih pravila.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nakon šetnje na svježem zraku, dobro se naspavajte.

BLIZANCI

LJUBAV: Imat ćete dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude. Oni vas čekaju.

KARIJERA: Da bi popravili ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na jogu ili meditaciju i opustite se.

RAK

LJUBAV: Strpljenjem i tolerancijom mogli biste poboljšati odnos s voljenom osobom. Nikakva rasprava, a pogotovo motivirana ljubomorom neće donijeti rezultate. Vrijeme je igranja igre zatvorenih karata, pa budite suzdržani.

KARIJERA: Suradnja s uglednim ili utjecajnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti kotač koji je važan u cijeloj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da izrazite i svoje ambicije. Spoznajte svoju poziciju, a još više priliku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s konzumacijama. Krećite se.

LAV

LJUBAV: Malo ćete se opustiti i usporiti svoj stil zavođenja i uživanja. Voljena osoba rado će s vama pričati, a to će vas još više zbližiti. Oni koji su još sami lako će nalaziti društvo, a sve bi moglo početi neobavezno, no bit će i rasprava.

KARIJERA: U suradnji s mladim osobama ili s novim suradnicima pokazat ćete emocije više nego što bi trebalo. Pazite da ne ispadnete neprofesionalni. Zbrka u komunikaciji rezultat je žurbe. Uz bolju pripremu doći ćete do više staloženosti i do boljih rezultata.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nema potrebe za velikim planiranjem.

DJEVICA

LJUBAV: Ono do čega će vam biti najviše stalo u životu bit će zabavljanje. Nećete težiti ozbiljnoj vezi, bar ne pod svaku cijenu, no ako se ona dogodi, prihvatit ćete je. Oni koji već jesu u vezama povezat će se s mladim društvom, te će zajedno tulumariti.

KARIJERA: Pustite druge da se izraze, te ih pažljivo slušajte. U ovom trenutku to će jednostavno biti daleko bolje, nego da radite na svoju ruku. Budite razumni, strpljivi i vjerujte da će kasnije sve doći na svoje mjesto. Drukčije ne može.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne događa slučajno. Vi to dobro znate.

VAGA

LJUBAV: Uviđate da ne vrijedi mrziti niti se svađati jer to ne vodi nikamo. Bolje je povući se i razmisliti u tišini, pa i onom što nam se sada ne sviđa. Potom sve to otpustite i fokusirajte se na ono što je dobro u vašem privatnom životu. Naći ćete nešto.

KARIJERA: Cijeli tjedan bit će usmjeren na rješavanje jednog važnog financijskog pitanja. Otvorit će se teme ulaganja, raspoređivanja sredstava ili sufinanciranja. No ovaj put, o tome će ovisiti mnogo toga. Budite realni i profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gdje god da se nađete, širit ćete optimizam.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Vaša podsvijest bit će vrlo aktivna u ljubavnim temama. Ovo je vrijeme dobro za vaša intimistička preispitivanja, pa se okrenite sebi. Nekima će istinski odgovarati samoća jer će intuicijom osjetiti da su pred dubljim promjenama ili novostima. Bit će u pravu.

KARIJERA: U poslu ćete se i dalje nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima nećete stajati najbolje, a pogotovo sada. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer ste u nepovoljnoj poziciji. Izdržite uz toleranciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajte se kroz sport i rekreaciju.

STRIJELAC

LJUBAV: Premda emotivno nećete osjećati ono ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan stav donosit će vam neke ljubavne bodove. Partner će to cijeniti i razumjeti vašu privremenu nezainteresiranost za ljubav. Budite strpljivi i taktični.

KARIJERA: Ključ uspjeha u poslu ovih dana nalazi se u suradnji i prihvaćanju ponekog kompromisa. Ne tjerajte po svom jer glavnu riječ zasad vode drugi. Budite otvoreni i kooperativni, pa će sve krenuti u dobrom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Eliminirajte frustracije kroz gimnastiku.

JARAC

LJUBAV: Neke od vas mučit će čežnje. Mislit će da je ljubav daleko od njih. Ipak, ona je zapravo bliže nego što im se čini, samo što se trenutačno ne pokazuje. Budite mirni, strpljivi, uporni. Ako ste u vezi, ne forsirajte izražavanje emocija pod svaku cijenu.

KARIJERA: Vaš trud bit će nagrađen, vi ćete dobiti na cijeni. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Skromnost i neka vrsta stidljivosti koji dolaze od vas bit će primjer drugima. Radit ćete predano i bez puno pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Maske kad tad padnu.

VODENJAK

LJUBAV: Vaša energičnost i poduzetnost u ljubavnom životu ponekad će graničiti s ludošću. Nisu isključene ni male ljubomore, ali s većim intenzitetom. No kako dođe, tako će i proći. Potrebno je malo više samokontrole da bi bili sretniji.

KARIJERA: Pogledajte bolje oko sebe i naći ćete mnogo onih koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti učinkovitiji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite. Vi to možete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirajte svoje sposobnosti.

RIBE

LJUBAV: Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ovaj mir će vas zbunjivati, jer vi volite provokacije. Ipak, većina vas bit će zadovoljna i s najmanjom sitnicom koju će rado dijeliti.

KARIJERA: Ne navaljujte sa svojim idejama jer premda su se neka vrata malo otvorila, još nije vrijeme da krenete u akciju. Radite u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. One će doći. Potražite vedre ljude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne činite ništa na silu.

