Otrovne horoskopske ljubavi: Vole se i mrze, a ne mogu jedno bez drugog

Veliki usponi i padovi u emotivnom odnosu koji dižu adrenalin jeste ono što ih motiviše da ostanu sa takvim ljudima, jer kad nije komplikovano onda njima nije zanimljivo. U vezama znakova koji nisu horoskopski usklađeni mora mnogo više da se radi i uloži truda ali kada stignu do cilja sreća je neopisiva. I oni mnogo više znaju da cijene svoju ljubav jer znaju koliko im je bilo potrebno da se usklade da bi uspjeli.

VODA I VAZDUH

Veze između pripadnika ova 2 elementa su prilično turbulentne i, sa strane gledajući, djeluju kao da bi svaki čas mogle da se okončaju. Vodenim znakovima (Rak, Škorpija, Ribe) osjećanja su najbitinija u životu dok je vazdušnim znacima (Blizanci, Vaga, Vodolija) intelekt glavna vodilja kroz život. Daleko od toga da oni ne umiju da vole, jer znaju da gaje veome jake i postojane emocije ali je problem što to ne umiju da pokažu. Oni smatraju da se podrazumijeva da partner zna koliko im znači pa im nije jasno otkud tolika drama što gotovo nikad nemaju izlive emocija. Vodeni znaci nikako ne mogu to da prihvate, jer je njima neophodno da im se iz dana u dan pokazuje koliko su voljeni i nezamjenjivi. Njima je kraj svijeta ako se njihov partner ponekad fokusira više na svoje prijatelje, jer su vazdušni znaci poznati po svojoj druželjubivosti, umjesto na njih. Međutim, kad vazdušni znak konačno shvati koliko su njegovoj vodenoj polovini dokazi preko potrebni i počne da iskazuje svoja osjećanja na pravi način, nema sretnije osobe od jednog Raka, Škorpije ili Riba. S druge strane, vodeni znak bi mogao da shvati pozitivnu stranu te emotivne ‘uštogljenosti’, jer jedan Blizanac,Vaga ili Vodolija teško da mogu da budu opsjednuti kontrolom u vezi tako da ih neće gušiti.

Rak – Blizanci

Kako bi opstali, Rak mora da bude prestane da bude konzervativan po pitanju ljubavi, braka i porodice i da ne potencira svoju ranjivost. S druge strane, Blizanac mora da obuzda svoju lepršavu prirodu, da se ne ponaša kao da je u pubertetu i da konačno shvati šta želi od života.

Rak – Vaga

Za njih dvoje neophodno je da se poštuju i da shvate da su ravnopravni u vezi a ne da se svađaju ko je tu glavni. Dobra stvar je što oni nikad jedno drugome neće tajiti šta grize onog drugog nego će zajednički probati da nađu problem za svaku poteškoću.

Rak – Vodolija

Kad Vodolija konačno proba da shvati rakovska patrijarhalna i rigidna životna načela, kao i nepostojanje želje za velikim promjenama, a on uvidi da je njoj zaista stalo iako mu djeluje kao da je baš briga njih dvoje će se naći na pravom putu.

Škorpija – Blizanci

Da bi uspjeli, Blizanac mora malo da smanji doživljaj sa flertovanjem jer će u suprotnom Škorpija da odlijepi od ljubomore. S druge strane, Škorpija mora da shvati da ga Blizanac voli iako ne provode 24 sata dnevno kao što bi on to najviše želio.

Škorpija – Vaga

Škorpija mora da obuzda svoju strastvenu prirodu i potrebu za dramatizovanjem jer Vaga na svaki mogući način pokušava da izbjegne svađu pa bi to moglo da je uplaši. Takođe, Vaga mora da shvati da njeno neobavezno koketiranje sa drugim ljudima može da izazove erupciju ljubomorisanja kod Škorpije.

Škorpija – Vodolija

Oboje su jake ličnosti i kada konačno prevaziđu razlike i suzbiju tvrdoglavost i svojeglavost počeće da sarađuju što će dati sjajan rezultat. Prije svega, oni su jedno drugom najbolji prijatelji i odlično se razumiju a zatim i strastveni ljubavnici.

Ribe – Blizanci

Oni mogu da budu idealan par ako ne pokušaju da uguše dječiju stranu kod onog drugog. Blizanac mora da shvati da treba više da se fokusira na svog partnera dok Riba ne smije da guši svojom brigom i željom jer će to prestraviti blizanačku lepršavu i pomalo neobuzdanu prirodu.

Ribe – Vaga

Izuzetno romantičan spoj koji se zasniva na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Čak i kad naiđu na velike probleme, oboje će učiniti sve što je u njihovoj moći da spasu ono što su stvorili zajedno.

Ribe – Vodolija

Njih dvoje sve međusobne razlike uspijevaju da prevaziđu zahvaljujući toleranciji i iskrenoj želji da saslušaju i posavjetuju jedno drugo. Romantična Riba će učiniti sve da otopi led sa Vodolijinog srca i da je nauči da je otvoreno pokazivanje emocija sasvim normalna stvar.

ZEMLJA I VATRA

Između pripadnika ova 2 elementa magnetska privlačnost se vidi na kilometar. Koliko god da mogu da budu u teškom ili destruktivnom odnosu, oni opet mogu da traju. Međutim, Zemlja (Bik, Djevica, Jarac) može Vatri da izgleda kao preoprezna ili konzervativna, kao i da potiskuje svoje emocije pa zbog toga može doći do nesuglasica. S druge strane, Vatra (Ovan, Lav, Strelac) zbog toga može da iscrpi svog partnera pa on može da oseti kao da gubi tlo pod nogama u vezi. Ipak, oni su nevjerovatan tim kad prihvate ili zanemare obostrane razlike, jer Vatra postaje pragmatičnija zbog uticaja Zemlje a Zemlja postaje mnogo aktivnija i zahvaljujući Vatri budi joj se veća životna radost. Avanture i uzbuđenja kod ovakvog spoja nikada ne manjka jer se njihove energije savršeno nadopunjuju.

Bik – Ovan

Pravi spoj ljubavi i strasti, s tim što Bik ne treba da preteruje sa lenstvovanjem jer to ubija u pojam Ovna koji je po prirodi energičan. Međutim, Ovan mora da priušti Biku dovoljno romantike i ponekad mora da uspori jer nije sve ni u se*su na brzaka.

Bik – Lav

Možda će im se stavovi oko mnogo čega puno puta razmimoilaziti ali doklegod vjeruju jedno drugome to je ok. Moraju da nauče da otvoreno komuniciraju a ne da pokušavaju da kontrolišu jedno drugo. Kad to shvate, biće nezaustavljivi u ostvarivanju svoje sreće.

Bik – Strijelac

Kad Strijelac shvati koliko je Biku potrebna stabilnost i postojanost, a Bik da ne treba da se upire da suzbije Strijelčev avanturizam sve će biti kako treba. Kada postignu najnužnije kompromise spremni su da uživaju u svojo ljubavi na svim nivoima.

Djevica – Ovan

Ovan otkriva sve ljepote i prednosti zajedničkog života pored Djevice koja je izuzetno verna i spremna da sasluša. Ipak, ona mora malo manje da taktizira i da ne bude preveliki sitničar, a on da neozbiljnost i impulsivnost svede na minimum kako bi dugo potrajali.

Djevica – Lav

Oni jedno u drugome pronalaze sigurnost i povjerenje. On je njen zaštitnik a ona ga hvali na sva usta gdje god stigne. Međutim, Lav treba da se okane teatralnosti koju ona ne podnosi dok Djevica ne treba da zapada u malodušnost svaki put kad stvari u njihovoj vezi krenu nizbrdo.

Djevica – Strijelac

Ovaj par je otvoren za kompromise i promjene jer su svesni da jedino tako njihova ljubav može opstati. Zato on treba da ne podstiče svoju hazardersku prirodu jer je Djevici neophodna stabilnost dok ona mora da prihvati njegov pomalo neozbiljan pristup životu, opusti se i bar na kratko proba da život gleda njegovim očima.

Jarac – Ovan

Ova 2 rogata znaka ne bi trebalo da doživljavaju jedno drugo kao rivale već da rade za zajedničko dobro. Ipak, Jarac umije svojom mentalnom snagom da slomi Ovna i njegov hiperaktivni duh. Kad svoje različite energije upotrebe u pozitivnu svrhu, postižu impoznatne rezultate.

Jarac – Lav

Jarac inicira promjene u ljubavnom odnosu a Lav je tu da ga podrži u tome. Ipak, on bi morao da shvati da povremeno svoj društveni život svede na razumnu mjeru jer je Jarcu preko potrebno da provedu više vremena nasamo. Lavu svakako imponuje što je toliko neophodan Jarcu.

Jarac – Strijelac

Između njih dvoje postoji jaka fizička privlačnost koja se vremenom pretvara u pravu ljubav. Prijateljstvo i posvećenost jedno drugome je ono što ih drži na okupu. Ipak, Strijelac mora da da dovoljno prostora Jarcu koji je veliki karijerista i zaljubljenik u svoj posao, dok Jarac mora da prihvati da Strijelac ima mnoga interesovanja u koje njega ne uključuje. To ne znači da ga ne voli već da želi i da ima vremena samo za sebe, piše “Ezoterija“.

Loading..

loading...

Facebook komentari