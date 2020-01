Šta briše ružne bore na dekolteu

I na tom području, koža se s godinama mijenja, ali godine nisu jedini faktor koji može dovesti do toga.

Jednako kao lice ili vrat, i dekolte je često izložen suncu i vjetru, zbog čega koža može postati osjetljiva i sklonija borama. Na to može uticati i spavanje na boku, tako da grudi vise na jednu stranu, kao i nošenje neodgovarajućeg grudnjaka.

Danas postoji mnogo skupih kozmetičkih preparata koji mogu pomoći u tome da pravilno njegujete i ovo područje, no ako je ta njega redovna, često su dovoljni i puno jeftiniji prirodni pripravci ili rješenja.

Evo nekoliko savjeta koji su uopšteno korisni u zaustavljanju starenja i preranih promjena na koži, pa tako i na koži na tom području:

Pijte puno tečnosti

Održavanje tijela hidratiziranim jedan je od najvažnijih koraka o kojima treba voditi računa ako želite smanjiti bore ispod vrata i na području dekoltea. Najbolji izbor su voda i biljni čaj, smanjite potrošnju slatkih pića na minimum, jer ona mogu potaknuti upalu u organizmu, koja vodi ubrzanom starenju kože.

Mažite tijelo hidratantnim losionom

Odlična je ideja redovno mazati područje iznad prsa hidratantnim losionom, kako biste osigurali da koža i na taj način bude hidratizirana. Dermatolozi posebno preporučuju losione koji sadržavaju vitamin E, no klonite se onih koji sadrže jake mirise, te neželjene sastojke – poput parabena, benzoil peroksida, BHA i BHT kancerogenih prezervativa i slično.

Kokosovo ulje za masažu

Žene već dugo koriste kokosovo ulje kako bi ublažile bore i svakako ga je dobro koristiti i na području dekoltea. Redovno masirajte kokosovo ulje na područje iznad prsa malim kružnim pokretima. Toplo ulje ima još bolje djelovanje, no nije ga potrebno zagrijavati na vatri, dovoljno je staviti nekoliko kapi na dlanove i protrljati ih, kako bi se tako zagrijalo. Ako ga nemate pri ruci, dobar izbor je i ekstra djevičansko maslinovo ulje.

Koristite kremu za sunčanje

Kad izlazite van tokom dana, nanesite kremu za sunčanje, posebno na dekolte. Izlaganje suncu jedan je od uzroka preranog starenja kože, a područje iznad prsiju tokom zime obično je omotano odjećom, pa na prvim zrakama sunca može biti vrlo osjetljivo ako ne koristite odgovarajuću zaštitu. Birajte kremu s SPF barem 15 i nanesite ju posebno pažljivo na sve dijelove tijela koji su zimi pokriveni, a u proljeće ih otkrivamo. Preko ljeta koristite puno veću zaštitu i ne zaboravite taj dio tijela.

Jedite hranu bogatu vitaminom C

Osim što jača imunološki sistem, vitamin C takođe pomaže u prevenciji bora. To je zato što je koristan za sintezu kolagena koji učvršćuje i omekšava kožu. Svaki dan konzumirajte namirnice bogate C vitaminom, poput agruma, kivija i zelenog lisnatog povrća što će zaustaviti znakove vremena na vašoj koži.

Oblozi od svježeg krastavca

U blenderu izmiksajte manji krastavac i nanesite tu smjesu na prsa. Vitamin C u soku potaknuće sintezu kolagena. Dobro rješenje je i sok od paradajza (domaći, od svježe izmiksane rajčice) koji sadrži brojne hranjive sastojke za kožu. Najbolje je stavljati takve obloge na kožu naveče, prije spavanja, po nekoliko minuta, pa isprati.

Spavajte na leđima

Konačno, ali ne najmanje bitno, da biste izbjegli bore na području dekoltea, ili ružnu crtu između prsa, pokušajte se naučiti da spavate na leđima, a ne na boku. Naime, ako spavate na boku, tokom tih nekoliko sati gravitacija će učiniti svoje – prsa dugo vise na jednu stranu, zbog čega se mogu pojaviti bore. Ako vam je teško spavati na leđima, naveče zamotajte tenisku lopticu na vanjski dio ruke,ili postavite jastučiće oko tijela koji će spriječiti da se okrenete na bok, prenosi “24sata“.

