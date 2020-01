Znate li zašto advokati januar zovu “mjesec razvoda”

“Apsolutno je tačno da je početkom nove godine, posebno u prvoj polovini mjeseca, naši klijenti najviše predaju dokumente za razvod braka. Već tradicionalno prva sedmica nakon povratka sa praznika nama je najveća gužva u kancelariji”, rekla je ona.

Dodatno, Google Trends navodi kako najviše ljudi u pretraživač upisuje riječ “razvod” upravo od 6. do 12. januara.

Na Pinterestu pretrage za “tulum za razvod” rastu za 21 posto od decembra do januara već dvije godine zaredom, ističe Swasti Sarna iz uprave Pinteresta.

Studija Univerziteta u Vašingtonu iz 2016. godine navodi kako su pregledavajući podatke o razvodima od 2001. do 1016. godine u toj državi ustanovili da je najviše zahtjeva za razvod predano upravo tokom januara svake godine. U ostalim američkim državama stanje je slično.

Wasser ističe da konačni udarac klimavom braku mogu prouzrokovati praznični stresovi poput putovanja ili više vremena koje ljudi provode s članovima porodice.

“Na kraju svega, mnogi klijenti zaključuju kako s istim partnerom ne žele prolaziti kroz sve to isto i sljedeće godine”, kazala je.

Vjeruje i kako želja za promjenom u novoj godini ubrzava odluku o razvodu.

“Mislim da time žele okrenuti novu stranicu u životu, a dodatno, u nekim državama poput Karoline postoji šestomjesečni period u kojem čekaju konačnu presudu o razvodu braka, pa žele s tim okončati do ljeta”, nastavila je ona.

Većina klijenata dodatno želi provesti posljednji Božić uz porodicu: “Niko ne želi djecu posjesti 21. decembra i reći im da se roditelji razvode.”

Financijska savjetnica Rosemary Lombardi i autorka knjige “Breaking Bonds: How to Divorce an Abuser and Heal – A Survival Guide” i sama je bila u nasilnom braku, a kaže da ju je na dugogodišnji ostanak u lošem braku motivisala želja da djeci priušti sretne praznike.

“Godinama sam o tome razmišljala i trudila sam se, kao i većina majki, da svojoj djeci uljepšam praznike. Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih žene, čak i kad se odluče na razvod, svejedno ne predaju papire za raskid braka tokom praznika. Žele te školske praznike, Božić, Uskrs ili neki drugi svečani trenutak provesti s djecom kao cjelovita porodica”, navodi ona.

Stručnjaci su se stoga zapitali u čemu je privlačnost tog posljednjeg zajedničkog praznika.

“Mislim da je osnovna ideja zaštititi djecu. Želite da uživaju u praznicima te da ih povezuju sa sretnim uspomenama”, objašnjava Rosemary.

Za one koji razmišljaju o razvodu, Wasser ističe važnost znanja i ljubaznosti. Prekid braka nikad nije jednostavna ni lagan, ali ne mora biti ni užasno iskustvo.

“Stvaranjem dodatnih trzavica, pogotovo ako imate djecu, nema smisla. Želite iz svega izaći na način da zadržite što više novca i psihičke stabilnosti. Zato je važno dobro se informisati prije razvoda. To može biti zastrašujući proces, ali što više znate o mogućnostima i pravima koja imate, to će čitav postupak proteći lakše”, savjetovala je, pišu “Nezavisne“.

