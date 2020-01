Šta raspiruje a šta održava ljubavni plamen vašeg horoskopskog znaka

Ovan

Ovnovi su jako romantični, odvažni i vole uzbuđenja… Zbog svega toga, izazovi, prepreke… učinit će da se zaljube mnogo brže. Igrajte čvrsto i pustite ga malo da vas juri, neka pomisli kako je on vas osvojio, a ne vi njega. I nemojte mu olakšavati posao. Uspjeh će biti veći. Ovnovi uz flert vole i pomalo da zadirkuju, pa nemojte da se ljutite na neke upadice. Veoma su im atraktivne djevojke sa samopouzdanjem i avanturističkim prilazom životu. Ukoliko timski radite na nekom projektu to će vam olakšati ostvarivanje veze. Jednom, kada se zaljube, teško se odljubljuju, piše “Mali horoskop“.

Ovnovima, takođe, mnoge stvari brzo dosade; vezu uvijek morate držati aktivnom iz tog razloga i uvijek u vezu uvoditi neke novine. Ovnovi ne žele da slušaju priče koje se ponavljaju, tako da ćete uvijek morati da imate “na lageru” neke svježe teme za zajedničke konverzacije. Potrudi se da imate različite prijatelje i različita interesovanja.

Bik

Bikove privlače djevojke sa klasičnom i izraženom elegancijom. Naročito su im privlačne slatke i uz to odgovorne djevojke. Bikovi imaju zadivljujući osećaj za dramu i romantiku. Ako ih dovedete u neko takvo okruženje to je pun pogodak za vas (npr. glumite zajedno u nekoj školskoj predstavi). Bikovi takođe vole da izigravaju viteza u sjajnom oklopu, tako da od njega uvijek tražite pomoć, bilo koje vrste, i vrata uspjeha će vam se otvoriti. Zapamtite, Bikovi “padaju” na senzitivne, prefinjene djevojke. Zato držite se svojih finih manira, i nipošto ne tračarite u njegovom prisustvu.

Oni su strastveni. Duboko su lojalni, i za uzvrat očekuju isto. Pokažite mu da ste uvijek na njegovoj strani, podržavajući njegove snove i planove. I budite dobar slušalac. Stalno ga obasipajte gomilom poljubaca i zagrljaja.

Blizanci

Oni se zanose intelektualnom radoznalošću i vole da razotkrivaju tajne. Pričajte mu priče o nekim zanimljivim ljudima, tračeve iz žute štampe i zadivite ga sa svojim divljim idejama, fantazijama o vašoj budućnosti… Nemojte da budete sladunjavi i predvidivi – oni vole djevojke koje mogu stalno da prate nove trendove i da budu ultra spontane. Vole da probaju nove stvari, tako da će neki neobični izlasci da probude veliko interesovanje u njihovim očima. Zaljubljuju se u pametne djevojke koje mogu da razgovaraju o dešavanjima u svetu i literaturi.

Oni vide sebe kao izuzetne heroje, tako da mu uvijek govorite kako je hrabar i brzo će uvidjeti da ste baš vi njegova srodna duša. Oni imaju ozbiljnu potrebu za nezavisnošću u vezi, tako da mu uvijek dajte slobodu i budite mu uvijek dobar prijatelj.

Rak

Rakovi su slatki, dušebrižni i znaju da budu jako otvoreni u ljubavnoj vezi. Od djevojaka očekuju da mu stalno budu zahvalne na pruženoj nježnosti i da razumiju njegove duboke potrebe. Atraktivne su mu djevojke u koje će imati neograničeno povjerenje, i koje će mu dopustiti da se osjeća velikim zaštitnikom. Da bi mu osvojili srce, budi ultratomatični. Svaki izlazak ili razgovor sa njim učinite specijalnim. Razgovarajte sa njim o stvarima kao što su osjećanja, i šta je to važno u životu. Ponekad mu napišite neku ljubavnu posvetu i zadubite se u dubinu njegovih očiju kada vam bude pričao o njegovoj filozofiji života.

Rakovi ne vole napadne i agresivne djevojke, pa ako u vezi budete jedan nježan slatkiš – to će biti dobitna kombinacija. Rakovi takođe vole i one male kućne poslove tako da napravljeni kolači ili komplet kuhinjskih noževa za njega mogu da budu izuzetan poklon naročito ako je poklon bez nekog naročitog povoda.

Lav

Lavovi su dinamični muškarci. Oni vole nasmijane, sretne devojke koje vole nova iskustva. Teško će vam se oduprijeti ako budete darežljivi sa svojim vremenom, ako mu budete davali male poklončiće, i naročito od svega prija mu pretjerano laskanje. Recite tvom Lavu kako ima najljepše oči na svijetu i vidjećete kako mu lice sija od zadovoljstva. Misliće da ga jedino vi razumijete, kao niko nikada prije.

Lavovi ostaju zaljubljeni u djevojku koja iskreno podržava osobu koja se nalazi u njemu (koja ga nesebično prihvata onakvog kakav je). Morate uvijek da znate šta je to njemu važno (sviranje gitare, automobili, itd…) i pokažite mu kako se divite tim stvarima. Lavovi su pažljivi i ako mu dopustite da se brine o vama, a naročito ako ga hvalite zbog toga, on će biti veoma sretan, a sa tim i vi ćete biti zadovoljni vezom u kojoj ste.

Djevica

Muškarci Djevice se uvijek trude da razumiju i da budu elegantni. Djevojke koje imaju dobar ukus što se tiče odjeće i potreban osjećaj za modu i modne detalje lako će osvojiti njegovo srce. Oni stalno pokušavaju da dostignu mentalnu i fizičku stabilnost i čvrstinu, zato, pokažite mu da ste puni samopouzdanja, i psihički izuzetno stabilni i zreli, i počeće da sanjari o vama. Da bi vas dečko Djevica poštovao kao ženu morate mu demonstrirati svoj integritet i nezavisnost. Najbrže će mu osvojiti srce ako postanete “prava dama”. On će ostati sa vama ako mu date do znanja kako vi njemu u stvari trebate. Pitajte ga za savjete, i uvijek ga obavijestite kako njegovi savjeti pomažu da riješite razne probleme. To će učiniti da se pored vas osjeća sigurno i kao pravi muškarac.

Vaga

Vage vole djevojke koje u svakom trenutku znaju da se na pravi način postave u njihovoj vezi, koje su inteligentne, šarmantne i koje će znati da mu ugode u osjećanjima.

Vole jednostavne djevojke sa simpatičnim jednostavnim stilom koje će o svemu moći bez ustručavanja da govore. Ako mu laskate, i ako mu stvarno ugodite u njegovim potrebama, on neće prestati da misli o vama. Što više aktivnosti sa romantičnim predznakom i atmosferom koja sama od sebe popravlja raspoloženje. U stvari Vage se lako zaljubljuju… ali je izazov zadržati ih.

Morat ćete da mu budete istinski partner, a ne samo “privezak”. Budite njegov najbolji prijatelj, podržavajte ga u njegovim poduhvatima, i trudite se da uživate u njegovim pričama. Svoja razmišljanja dijelite sa njim.

Škorpija

Škorpije poput magneta privlače misteriozne djevojke. Što vas manje poznaje – on će biti više fasciniran vašom pojavom. One takođe vole da kontrolišu situaciju. Zato, uvijek mu dopustite da on planira sastanak. Škorpije su izuzetno sumnjičave na sve što dolazi lako, zato igru osvajanja učinite malo težom, da bi ga prije osvojili.

Potrebno im je malo duže nego drugima da se potpuno otvore prema nekome i da se zaljube, ali kada se otvore oni su u potpunosti odani. Nemoj mu pričati laži i učinite da se pored vas osjeća u potpunosti sigurno.

Strijelac

Strijelčevi imaju nevjerovatnu potrebu za avanturama i uzbuđenjima. Ukoliko osvajanje shvatite kao zabavnu igru, on će biti očaraniji. A to znači – otkačeno flertovanje! Od samog početka morate mu dati do znanja da ste spremne da sa njim uvijek idete u nove avanture. Budi entuzijasta i uvijek direktna djevojka. Strijelčevi vole nasmijane i ambiciozne djevojke. U njegovom prisustvu budite uvijek brižni i puni pozitivne energije. I kada ste u diskoteci ili na žurkama, pokažite svoje igračke sposobnosti jer će to biti veliki plus kod Strijelca.

Strijelčevima treba puno nezavisnosti u ljubavnoj vezi. Ukoliko mu bez ljubomore dozvolite tu malu slobodu, i uvijek budete spremne kada je on spreman za zabavu, u njemu ćete dobiti pravog partnera u uzbuđenjima i ljubavi.

Jarac

Jarčevi vole snažne i nezavisne djevojke. Ne vole djevojke koje uživaju u glamuru i lažnom sjaju. Oni vole djevojke sa dobrim ukusom, inteligentne i širokog pogleda na svijet, koje znaju da cijene istinske vrijednosti. Da bi ga osvojili potrebno je da budete originalni.

Budi iskreni i od povjerenja. Ono što on vama u povjerenju kaže, nemojte da prepričavate drugima. On takođe od vas očekuje konstantnu podršku i hrabrenje.

Vodolija

Djevojke koje znaju da koriste svoj mozak su san svakog muškarca Vodolije. Vodoliju ćete morati stalno da stimulišete. Oni su malo pasivni… Dobar početak za građenje romantične veze je osnovno druženje, prijateljstvo. A zatim gradite intenzivnu intelektualnu vezu sa njim. Njegova razmišljanja – neka budu i vaša razmišljanja.

Uvijek mu morate dati malo ličnog prostora. Budite sa njim intimni, ali ga nemoj previše gušiti stvarima kao što su tepanje, ili stalne izjave ljubavi. Da bi dobili ljubav od Vodolije, morat ćete je i dati.

Ribe

Muškarci Ribe obožavaju vatrene i simpatične djevojke. Sa dobrim raspoloženjem i pričljivošću imate velike šanse da ga šarmirate. Ribe imaju istančan osjećaj za hemijsku vezu. Tako ako između vas proradi hemija, nećete morati ništa da radite – on će sam da se potrudi da vas osvoji. U stalnoj su potrazi za srodnom dušom, tako da budite ljubazni prema njemu i nastupajte sa razumijevanjem; uvijek budite dobar slušalac.

Oni su veoma osjetljivi, pa izbjegavajte kritikovanje, čak i ako imate sasvim drugačije mišljenje od njega to pokažite na neki nježniji način. Duboko su romantični, te bi bilo poželjno da ste i vi…

