Sedmični horoskop od 13. do 21. januara 2020. godine

OVAN

LJUBAV: Pred vama su iskustva koja će verovatno obogatiti vaš privatni život. Oni koji su još sami možda će imati više udvarača, premda će im se neki od njih činiti pomalo ludi. Ipak neka ostanu otvoreni za mogućnost ljubavi. Kasnije će sve postati jasnije.

KARIJERA: Ponekad vam se čini kao da posao stane kad vas nema, a čim se vi pojavite sve krene. To je rezultat vašeg truda i vaše najdragocenije osobine, a to je da ste vredan radnik. I ovih dana to će i te kako doći do izražaja.

BIK

LJUBAV: Sposobni ste da razlučite šta vam je važno, a šta nije. S takvim stavom možete stići dalje nego do sada. Vaša zrelost i promišljenost smirivaće poneku provokaciju ili situaciju u kojoj druga strana neće znati kako da reaguje. Vodite oboje kuda treba.

KARIJERA: Donedavno ste samo maštali o nekim poslovnim potezima, a sada ćete imati vremena da sve to osmislite i razradite. Istovremeno ćete se malo više pozabaviti i pitanjima komunikacija. Naći ćete način kako da bolje sarađujete.

ZDRAVLJE&SAVET: Budite svesni svojih kvaliteta.

BLIZANCI

LJUBAV: Manjak interesovanja za ljubav koji ćete verovatno osećati idućih dana će vas zabrinuti. Imajte na pameti da je ovo prolazna faza, pa ne bi trebalo pridavati previše značaja. S druge strane, svako malo bićete u krugu ljudi s kojim ćete rado komunicirati.

KARIJERA: Premda će se zahtevati da se posao obavi u rokovima, na radnom mestu će ipak vladati vesela i opuštena atmosfera pa ćete svi raditi lakše. Nećete moći da zanemarite pravila posla koja treba poštovati, ali znaćete i da se zabavite.RAK

LJUBAV: Verovatno će vas mučiti neočekivane čežnje, ali prihvatite to kao prolaznu fazu u kojoj će iskristalizovati svoje ljubavne želje i ciljeve. Planete će vam i ove sedmice donositi različite uticaje, a na vama je da se prilagođavate. Budite strpljivi i mudri.

KARIJERA: Plodovi vaših napora polako izlaze na videlo, ali ima još dosta toga što treba da se uradi. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napredovanja. Oni čiji je posao upravljačkog karaktera biće pohvaljeni. Svi će imati volje za rad.

ZDRAVLJE&SAVET: Mali problemi s mladima. Nasmejte ih.

LAV

LJUBAV: Možda ste pomalo otupeli od silnih ljubavnih pokušaja. Frustracije ćete izbeći strpljenjem i suzdržanošću. Planete usporavaju pozitivne uticaje, ali to ne znači da vas ne čeka lepa budućnost. Oni u vezama neka budu tolerantniji dok ne dođu bolji dani.

KARIJERA: Neki će biti u iskušenju da potroše više nego što treba. Ako vam nedostaje sredstava, ne pozajmljujte. Pažljivo razlučite šta vam je važno, a šta nije. Uvidećete da vam dosta toga zapravo ni ne treba. Radićete jednostavnije.

ZDRAVLJE&SAVET: Setite se pravila zlatne sredine.

DEVICA

LJUBAV: Intelektualni nivo emotivnih odnosa biće kvalitetan, a sve ostalo navodiće vas na nezadovoljstvo, rasprave ili čak svađe. Stoga razgovarajte, ali ne insistirajte na zagrljajima. Uz malo više strpljenja bićete oboje zadovoljni.

KARIJERA: Ne želite da se bavite tračevima, ali neprijatno je što ćete morati da ih slušate. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Svi smo ljudi, a ljudi nisu savršeni. Vi to dobro znate. Zato neka na jedno uvo uđe, a na drugo izađe.

SAVET: Uživajte u životu.VAGA

LJUBAV: Verovatno nećete biti zadovoljni onim što vidite da se sprema. Suzdržite se od suvišnih komentara, jer bi oni moglo samo da dolije ulje na vatru. Budite umereni, strpljivi, a ako treba, povucite se. Privremeno. Kasnije će biti lakše.

KARIJERA: Nastavićete diplomatsku strategiju, a ono što dogovorite, sprovodićete u delo odmah. Tako će se smenjivati tihi i bučniji način rada, a vi ćete se prilagođavati čas jednom, čas drugom stilu. Neki će pripremati velika dela.

ZDRAVLJE&SAVET: Bavite se sportom. Ojačaće vas.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali većina njih neće u potpunosti ispunjavati vaša ljubavna očekivanja. Stoga ćete o ljubavi više pričati, nego što ćete je osetiti. Mnogi će bez obzira na sve organizovati lepe provode za svoje društvo. Biće im dobro.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i naći ćete mnogo kandidata koji bi želeli da sarađujete sa vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacioni plan. Kad to uradite, preostaje vam samo da isto sledite.

ZDRAVLJE&SAVET: Ne dajte da vas sitnice izbace iz takta.

STRELAC

LJUBAV: Postaće vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanja među osobama suprotnog pola. Ali biće i provokacija. Stoga ne skačite na svaki izazov koji vam možda u prvom trenutku nije prijatan. Idite polako ali sigurno.

KARIJERA: Vaše zasluge pomalo izlaze na videlo, a na vama je da se još malo strpite dok se ne pokažu sasvim jasno. Ne forsirajte svoje stavove čak i ako ste u pravu. Pametnije je pričekati da i drugima zasvetli. To što vi vidite bolje, vaše je predno

JARAC

LJUBAV: U vašim emotivnim odnosima svi će izazovi biti usmereni na temu tolerancije, a upravo će ovladavanje istom biti ono što će vas odvesti korak napred. Ovo su dani kad ćete imate priliku da vežbate uvažavanje jedno drugoga. Poradite na tome.

KARIJERA: Neki će, hteli ne hteli, biti u iskušenju da podlegnu sopstvenoj pohlepi. Proanalizirajte ono što imate i ako uvidite da vam je to dovoljno za normalan život, ne tražite više od toga. Skromnost je oduvek zapravo bila vrlina. VODOLIJA

LJUBAV: Pojaviće se potreba za zaštitom u privatnom životu. Ipak, ne gnjavite partnera da vas stalno drži kao kap vode na dlanu, jer može postati naporno. Prihvatite da je i ovako dobro, a više proanalizirajte sebe. Videćete da ste sami dovoljno jaki.

KARIJERA: Još će biti dosta borbe, ali već se naziru i neke pobede. Vaš fokus interesovanja sad će se prebaciti na viša znanja. Mnogi će gledati da usavrše svoju stručnost. Oni koji uče biće na dobitku. Studenti verovatno prolaze ispite, ali uz saradnju i diplomatiju.

ZDRAVLJE&SAVET: Ne idite preko svojih granica.

RIBE

LJUBAV: Neko od vaših saradnika mogao bi da vam se jako svidi. Možda ćete dvoumiti šta da učinite, da li da se otvorite za moguću vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogrešiti. Oni u vezama biće vrlo društven par.

KARIJERA: Izgledna su poslovna putovanja, nova učenja, otkrivanja novih spoznaja. Učenici i studenti biće uspešni. Oni koji rade svakodnevno će imati na pameti sve više odličnih ideja. Intelektualni radnici briljiraće u svom radu.

ZDRAVLJE&SAVET: Ne namećite svoje stavov

