DNEVNI HOROSKOP ZA 12. JANUAR 2020: Blizanci otkrivaju neiskrenost, Škorpija u šoku, Riba “digla” nos…

OVAN

POSAO: Danas bi bilo najbolje da se potrudite oko organizacije budućih poslova koji za vas mogu biti prilično važni.

LJUBAV: Očekuje vas period u kojem ćete ozbiljnije razmišljati o prekidu emotivne veze koja vam ne odgovara.

ZDRAVLJE: Glavobolja vas često prati.

BIK

POSAO: Moguće je da ćete uspjeti da sklopite novu poslovnu saradnju sa osobom sa kojom ste do sada već imali neki oblik poslovanja.

LJUBAV: Bilo bi dobro da date sebi dovoljno vremena da razmislite o osjećanjima koje imate prema partneru.

ZDRAVLJE: Tegobe vezane za krvotok.

BLIZANCI

POSAO: Napredovanje je ono što vas očekuje u narednom periodu kada je u pitanju polje posla.

LJUBAV: Vaš partner pokazuje dozu neiskrenosti u odnosu prema vama, što vam se ni malo ne dopada. Postajete zatvoreniji ka njemu.

ZDRAVLJE: Zglobovi su vam osjetljivi.

RAK

POSAO: Potrudite se da budete dovoljno posvećeni konkretnim rješenjima kada se radi o poslu i nemojte da gubite vrijeme na neke nevažne sitnice.

LJUBAV: Iako je voljena osoba pokazala da vam je vjerna i posvećena vama i dalje nije lako da se pored nje opustite.

ZDRAVLJE: Kičma vam je ponovo osjetljiva.

LAV

POSAO: Moguće je da ćete konačno riješiti neki problem na poslu i da ćete osjetiti veoma veliko olakšanje iz tog razloga.

LJUBAV: Moguće je da ćete ostvariti komunikaciju sa osobom koju poznajete od ranije i da će se vaš odnos pretvoriti u lijepu vezu.

ZDRAVLJE: Bez većih problema.

DJEVICA

POSAO: Moguće je da će doći do neočekivanih preokreta kada je u pitanju polje posla kod vas.

LJUBAV: Ako otvoreno pokažete partneru da vam je stalo do njega, on će vam pokazati da su osjećanja obostrana.

ZDRAVLJE: Izbjegavajte alkohol i opijate.

VAGA

POSAO: Ovo je vrijeme da se posvetite svom poslu maksimalno. Možete da očekujete da ćete biti veoma produktivni i uspješni.

LJUBAV: U vaš život ulazi nova osoba koja vam na prvi pogled djeluje neobično ili kao da nije baš vaš tip.

ZDRAVLJE: Prijaće vam rekreacija.

ŠKORPIJA

POSAO: Danas je moguć veliki preokret na polju posla kod vas. Imaćete neko iznenađenje ili šok na ovom polju.

LJUBAV: Polako se zbližavate sa osobom koja vam se sviđa već neko vrijeme. Nastupa povoljan period za ljubav kod vas.

ZDRAVLJE: Odlično ste raspoloženi i puni energije!

STRIJELAC

POSAO: U ovom periodu se vraćate ka starim poslovima ili starim dogovorima koje ste imali na ovom polju.

LJUBAV: Sadašnji partner vam je maksimalno posvećen i pokazuje vam da vas iskreno voli. Uživate u nježnostima.

ZDRAVLJE: Povedite računa o kardiovaskularnom sistemu.

JARAC

POSAO: Otvaraju vam se nove mogućnosti za posao i zadovoljni ste zbog toga. U budućnosti vas očekuje veliki uspjeh.

LJUBAV: Spremni ste da priđete svojoj simpatiji i da joj otvoreno pokažete svoja osjećanja.

ZDRAVLJE: Nemate zdravstvene probleme.

VODOLIJA

POSAO: Današnji dan vam je jako povoljan za posao pa bez većih komplikacija možete da ostvarite sve što budete zamislili.

LJUBAV: Trenutno ste u potrazi za partnerom sa kojim ćete moći da osnujete brak i porodicu.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa zubima.

RIBE

POSAO: Danas imate mogućnost da se odmorite od napornog posla i da se malo posvetite nekim drugim životnim poljima.

LJUBAV: Pokušajte malo da spustite gard u odnosu sa voljenom osobom kako biste mogli da nađete kompromis.

ZDRAVLJE: Nizak pritisak vas prati,piše Aura

