2020. GODINA – GODINA VELIKIH PROMJENA

POSAO: Ovnove očekuje dobra poslovna godina. Godina rada, ali i godina uspjeha. Već od samog početka godine osjetićete nalet pozitivne, kreativne energije koja će vam pomoći da se izborite sa svim dužnostima i obavezama vezanim za posao. Povoljan period će trajati minimalno do jeseni. Ova godina je dobra i za napredovanje na poslovnoj ljestvici, tj. traženje unapređenja ili povećanja plate. Važno je samo da budete mudri i da ne idete glavom kroz zid-kao što to obično radite! Budite prijateljski nastrojeni prema nadređenima, dobre veze i poznanstva vas mogu odvesti daleko u ovoj godini.

U drugoj polovini godine, neki Ovnovi će shvatiti da ih uopšte ne zanima ono čime se trenutno bave, pa će naglo odlučiti da promijene posao. Možda je vrijeme da više istražite svoju kreativnu stranu i posvetite se hobijima ili starim poslovnim željama. Nema ničeg lošeg u promjeni, samo budite sigurni da imate odgovarajuću podršku za ovaj poduhvat.

LJUBAV: Ovnovi mogu očekivati i stabilizaciju na emotivnom planu. Prethodna godina je bila burna po tom pitanju, za neke Ovnove čak i traumatična, ali ipak polako dolazi do rasterećenja. Ako ste u vezi ili u braku, potrudite se da u ovoj godini više slušate partnera i obraćate pažnju na njegova/njena mišljenja i osjećaje. Ne morate uvijek da impulsivno i samostalno odlučujete, poslušajte i drugu stranu, isplatiće vam se. U ovoj godini je za vas daleko bolje da manje pričate, a više slušate i opažate svijet oko sebe. Posebno obratite pažnju na ono što pričate tokom retrogradnog Merkura u oktobru 2020 – ishitrene izjave vam mogu prouzrokovati nepotrebne probleme.

Slobodni Ovnovi svoju sreću neka traže do početka proljeća. Družite se više sa prijateljima, idite na putovanje koje ste isplanirali za samo 24h. Na neobičnim mjestima možete sresti osobu iz inostranstva, sa kojom ćete imati dosta zajedničkih interesovanja. Baš taj susret može biti početak odlične ljubavne priče.

ZDRAVLJE: Zdravlje će vam biti generalno dobro ove godine, ali zapamtite da ćete se bolje osjećati i fizički i mentalno, ako više vremena budete provodili na otvorenom prostoru i u društvu više ljudi. Nemojte se zatrpavati poslom i čitav dan gledati u ekran telefona ili računara. Mogući su padovi energije i infekcije, posebno tokom jeseni i zime 2020.

BIK

POSAO: Za Bikove će 2020. biti jako dobro poslovna godina, ali pod uslovom da se ne pretrpaju poslom. Dragi Bikovi, svima je već jasno da za vas svijet počiva na materijalnim dobrima i da se u svakom trenutku trudite da ostvarite što više prihoda i osigurate budućnost, ali ipak morate znati svoje limite. Preopterećenost poslom izaziva stres, a to vam se može odraziti na zdravlje. Opustite se, godina je dobra za vas. U ovoj godini posebno mogu profitirati Bikovi koji se bave privatnim poslom ili im posao ima veze sa inostranstvom na bilo koji način. Mnogi Bikovi će se odlučiti i za rješavanje stambenog pitanja u ovoj godini. Pripazite se finansijskih gubitaka i neplaniranih troškova u drugoj polovini februara, krajem juna i u oktobru.

LJUBAV: Ovo je godina u kojoj će se svi Bikovi maksimalno potruditi da dovedu svoj život u red, pa je tako vrijeme i za harmonizaciju na emotivnom planu. Zauzeti Bikovi se moraju spremiti za promjene u svojim vezama ili brakovima. Svi znamo da Bikovi nisu ljubitelji promjena, ali rekonstrukcija je sigurno bolja od raspada sistema. Vladar vašeg znaka je planeta Venera, pa ste vi uvijek ,,gladni” ljubavi, pažnje i čulnog uživanja. Međutim, morate da naučite da date ljubav, da biste istu i dobili. Potrudite se da maksimalno uživate sa partnerom, otputujte na neku egzotičnu destinaciju (ili u bilo koje drugo mjesto u kome niste bili). Važno je da u ovoj godini rasplamsate staru ljubav. Slobodni Bikovi mogu očekivati kratku avanturu tokom proljeća, sa osobom koja se pojavljuje preko putovanja ili posla. Na jesen će se mnogim Bikovima aktivirati priče iz prošlosti, tj. možete očekivati povratak stare ljubavi, sa kojom će se rasplamsati ugašene strasti. Zauzetim Bikovima se preporučuje oprez, jer ulazak u takvu aferu im može dodatno zakomplikovati život (što im u ovoj godini nikako ne treba). Slobodni Bikovi mogu slobodno da se uuste u tu avanturu, ali ipak moraju biti svjesni da ta veza ima unaprijed određen rok trajanja.

ZDRAVLJE: Kao što je već napisano u rubrici POSAO, stres je vaš najveći neprijatelj u ovoj godini. Ne opterećujte se poslom, spavajte više. Bilo bi poželjno da pronađete odgovarajuću fizičku aktivnost ili rekreaciju, koja će vam pomoći da se oslobodite negativne energije. U ovoj godini ćete takođe morati pripaziti na prehranu. Potrudite se da poslušte ove savjete, jer bi vam u suprotnom vlastita nepažnja mogla doći glave i krajem godine prouzrokovati ozbiljniji zdravstveni problem, koji bi mogao čak zahtijevati i bolničko liječenje.

BLIZANCI

POSAO: Blizanci će u ovoj godini najviše profitirati, ukoliko budu sami radili. Iako spadate u red najdruštvenijih znakova i po prirodi ste elokventni i komunikativni, te generalno sa lakoćom održavate dobre odnose sa nadređenima i radnim kolegama, ipak je ovo godina u kojoj bi bilo dobro da neke misli ne izgovorite. Ne morate u potpunosti da se distancirate, dovoljno je da manje pričate, a više osluškujete. Takođe, izbjegavajte grupne projekte, potrudite se da radite samostalno. Tako će vaša kreativnost i snalažljivost doći do potpunog izražaja.

Ukoliko želite promijeniti posao, proljeće (mart i april) je povoljan period za to. U istom periodu, nezaposleni Blizanci mogu tražiti svoju poslovnu sreću. Ova godina donosi finansijsko rasterećenje, posebno ako imate problem sa kreditima. Stare kredite rješavate, ali nemojte se dodatno zaduživati, jer bi vas to u drugoj polovini jeseni moglo povući u neplanirani minus.

LJUBAV: Blizanci će u ovoj godini uživati u ljubavi. Zauzeti Blizanci će uživati podršku partnera tokom čitave godine. Važno je samo da vaša veza ili brak ne zapadne u rutinu, ne dozvolite da vam fokus bude samo na poslu, posvetite se i partneru. Iznenadna/neplanirana romantična putovanja su moguća tokom proljeća i ljeta. Blizanci su imali velika očekivanja od prošle godine, pa oni koji nisu uplovili u stabilne veze se sada osjećaju razočarano. Međutim, slobodnim Blizancima se nove prilike na emotivnom polju otvaraju već na početku 2020. godine. Januar i februar su odlični mjeseci za dobru komunikaciju, flert ili početak nove ljubavne avanture. Ako kojim slučajem propustite ovu šansu, naredna prilika vas očekuje već u maju, kada će Venera ući u znak Blizanaca i tu ostati sve do početka avgusta (zbog retrogradnog hoda). Prošlost će vam pokucati na vrata! U život će vam ponovo ušetati bivše ljubavi i bivši prijatelji. Budite pažljivi u odnosu sa njima, nemojte donositi brzoplete odluke. Mnogi Blizanci će uspjeti da rasplamsaju staru ljubav, a oni koji ipak ne uspiju u tome, treću sreću u 2020. godini mogu očekivati polovinom oktobra.

ZDRAVLJE: U ovoj godini, prvenstveno povedite računa o mentalnom zdravlju. Vaš mozak je navikao da konstantno radi ‘u najvećoj brzini’, ali je ponekad i njemu potreban odmor. Joga, meditacija ili neki drugi način opuštanja su vam neophodni u ovoj godini. Ukoliko želite da smršate, jedite hranu bogatu vlaknima. Krajem godine mogu se aktivirati neki stari zdravstveni problemi, mogu se vratiti stare infekcije (pluća, bubrezi). Ovo se posebno loše može odraziti na Blizance sa hroničnim zdravstvenim problemima, pa budite na oprezu.

RAK

POSAO: Dragi Rakovi, ova godina može biti teška na polju posla. Ne trebate strahovati od otkaza ili manjka posla, već se pripremite za povećan obim posla i više odgovornosti. Takođe, ovo je godina u kojoj morate biti takmičarski nastrojeni. Nećete nužno imati konflikte sa radnim kolegama, ali ćete se morati zauzeti za sebe i pokazati sve svoje sposobnosti, kako biste osigurali radno mjesto ili napredovali. Nezaposleni Rakovi prilike za novi posao trebaju očekivati tokom ljeta, posebno u drugoj polovini jula. U finansijskom smislu godina neće biti loša, imaćete dovoljno za osnovne potrebe, povremena zadovoljstva, čak ćete nešto i uštedjeti. Ukoliko se bavite nekim hobijem, to može biti odličan izvor dodatne zarade.

LJUBAV: Mnogi Rakovi su našli smiraj na emotivnom planu tokom prošle godine. Podršku i ljubav partnera ćete osjetiti i u ovoj godini, posebno od kraja aprila. Partner može u određenim trenucima biti više fokusiran na novac i posao, ali znajte da je vaša veza čvrsta i da su emocije sa njegove/njene strane jake i neometane. Slobodni Rakovi u ovoj godini imaju mogućnost da biraju, zato birajte mudro! Nemojte srljati u novu vezu i nemojte pristajati na prosječnu i mlaku ljubavnu priču. Imate pravo da tražite najbolje za sebe. Krajem proljeća ili početkom ljeta imaćete odličnu priliku da upoznate budućeg bračnog druga, i to na vašem ili njegovom radnom mjestu.

ZDRAVLJE: Metabolizam će vam biti usporen u ovoj godini. To može izazvati niz drugih problema kao što su težina u želucu, slabo varenje, pospanost i gubitak energije. Ovo nije trajno stanje, ali se ipak pokušajte boriti protiv istog promjenom prehrane i odgovarajućom fizičkom aktivnošću. Krajem proljeća i sredinom jeseni mogu se javiti neke stare bolesti, čuvajte kožu i bubrege, a žene Rakovi trebaju povesti računa i o reproduktivnim organima.

LAV

POSAO: Lavovi moraju da se fokusiraju na posao u ovoj godini, jer će im Jupiter donijeti nekoliko novih mogućnosti. Nezaposleni Lavovi će tokom čitave godine imati prilike za početak posla, dok zaposleni Lavovi mogu i iznenada da promijene posao i pređu na novu, bolju poziciju, posebno tokom proljeća. Međutim, morate otvoriti oči, primijetiti prilike oko vas i biti spremni za promjene. Ukoliko budete letargični i uspavani, prilike će ,,proći pored vas”, tj. posao će pripasti nekom drugom, manje kompetentnom u odnosu na vas. Godina je posebno dobra za Lavove koji rade u državnim institucijama ili se bave prodajom i marketingom.

Za razliku od prethodnih godina, ove godine ćete biti štedljiviji. To ne znači da novca neće biti, već samo da ćete vi sa istim bolje i pametnije raspolagati. Ukoliko izdržite u toj namjeri do kraja godine, slobodno se počastite zasluženim putovanjem.

LJUBAV: Većina Lavova je doživjela pravu emotivnu klackalicu u prethodnoj godini. Ako na kraju 2019. niste izašli kao pobjednik, tj. učvrstili vaš odnos, ovo je definitivno godina za velika razrješenja. Zauzeti Lavovi će do kraja godine saznati kako stoje stvari, odnosno da li postojeći odnos prelazi u narednu, ozbiljniju fazu (zaruke, ulazak u brak, zasnivanje porodice…) ili je ipak vrijeme da zauvijek kažete ,,kraj!”. Slobodni Lavovi će tokom čitave godine priželjkivati pravu ljubav, biće tu i kratkotrajnih veza tokom proljeća i ljeta, ali prava, sudbinska ljubav vas čeka tek u decembru 2020. godine, sa osobom koja dolazi sa puta ili je povezana sa inostranstvom.

ZDRAVLJE: U ovoj godini ćete imati višak energije, tj. osjećaćete se svježije i poletnije. Ta nova energija će vam dobro doći u obavljanju svakodnevnih obaveza, ali ipak zapamtite da je važno da u svakom danu odvojite bar malo vremena za opuštanje, da smirite um i relaksirate tijelo. Tokom godine vas može mučiti nesanica. Pokušajte to regulisati prirodnim putem (meditacija, čajevi…) prije nego što posegnete za ljekovima za smirenje. Tokom ljeta moguće oscilacije u krvnom pritisku i problemi s kičmom.

DJEVICA

POSAO: Poslovna situacija u ovoj godini bi se mogla definisati kao ,,zatišje pred buru”. Nećete imati velikih promjena niti oscilacija u poslu, bar ne do samog kraja godine. Zato, ukoliko želite da uvedete neke promjene na poslovnom planu, uradite na početku godine, tj. do početka proljeća. Stanje krajem marta će ostati nepromijenjeno sve do druge polovine decembra 2020. godine.

Mart je povoljan i za nezaposlene Djevice, jer vam tada neka stara, možda čak i zaboravljena poslovna prilika može iznenada pokucati na vrata. Nemojte oklijevati, možda se taj posao neće u prvom trenutku činiti kao idealna prilika, ali već ćete u drugoj polovini godine shvatiti da se tu nudi puno više, da ćete imati priliku za napredovanje i ugovor na neodređeno vrijeme. Djevice koje su prošle godine razmišljale o odlasku u inostranstvo, pa promijenile planove u zadnji čas, mogu ponovo da pokušaju tokom maja i juna. Novca će u ovoj godini biti dovoljno, ali su mogući neplanirani troškovi tokom jeseni.

LJUBAV: Ovo je godina u kojoj će mnoge Djevice napokon oktriti šta zaista vole. I ovdje nije riječ samo o međuljudskim odnosima, već o svim stvarima koje vas čine srećnim. Otkrićete neki novi hobi, novi način zabave, nabavićete kućnog ljubimca… Kada oktrijete taj mali izvor sreće u ovoj godini, postaćete bolja, vedrija i nasmijanija osoba i samim tim ćete privući osobu sa istim karakteristikama u svoj život. Zauzete Djevice mogu upasti u manji problem, jer će im se bivše ljubavi vraćati u život tokom čitave godine, te mogu popustiti pred iskušenjem. Drage Djevice, dobro razmislite koga stvarno želite pored sebe!

Slobodne Djevice će biti otvorenije prema ljudima, više će izlaziti i družiti se, te tako upoznati osobu sa kojom će otpočeti vezu do kraja godine. Pomenutu osobu možete upoznati već u januaru, ali se vaša priča može sporije odvijati. Nemojte previše razmišljati i analizirati, prepustite se emocijama i uživajte. Ozvaničenje veze vas definitivno očekuje do kraja godine.

ZDRAVLJE: Djevice će ove godine generalno pratiti dobro zdravlje. Imaćete višak energije koji ćete iskoristiti da završite važne stvari na poslu i u okviru doma. Takođe se preporučuje neka vrsta sporta ili fizičke aktivnosti kako bi taj višak bio pravilno raspoređen. Hronični bolesnici mogu osjetiti pojačane tegobe tokom proljeća i ljeta. Tokom jeseni čuvajte se preloma i fizičkih povreda mišića i kostiju.

Moguće su i migrene i bolovi u kičmi. To je znak da ste ipak pretjerali i da je vrijeme da napravite pauzu. Slušajte svoje tijelo!

VAGA

POSAO: Na proljeće 2020. godine dolazi do poboljšanja vašeg poslovnog života i finansija. Posljednjih godina je bilo muke, činilo vam se da sve što radite nema smisla, a i ono što biste zaradili odlazilo bi na nepredviđene troškove i stare dugove.

Predstoji vam dinamičan period koji će trajati dugo, čak do polovine 2021.godine i ovo je vreme kada treba da uložite svoj maksimum i dostignete najviše ciljeve. Već na početku ovog perioda će vam se ukazati nove prilike i mogućnosti za partnerstva koja vam mogu doneti značajne dobitke. Ovo se posebno odnosi na one koji su sami sebi gazde. Nezaposleni koji su dugo čekali posao, sada će dobiti odlične ponude, a postoji i mogućnost da napredujete u firmi u kojoj ste zaposleni.

Novac stiže sa raznoraznih strana, imate mogućnost za više izvora prihoda, tako da ne odbijajte saradnju. Posebno povoljan period je mart, april, septembar , oktobar.

LJUBAV: Imate veliku želju da nešto uradite u vašem domu, bilo da je obnavljanje namještaja, renoviranje, pa čak i selidba. U januaru i februaru pravite planove, a pošto su mnogi od vas ograničeni finansijama, sačekaće početak ljeta za realizaciju svojih zamisli,piše Aura

Oni koji su u dugogodišnjim vezama i brakovima se suočavaju s puno nedoumica i da li treba da ostanu u takvom odnosu. Budite iskreni s partnerom i otvoreno mu kažite šta vam ne odgovara u dosadašnjem ponašanju. Vage koje nemaju partnera imaju povoljne periode u februaru i početkom marta da uđu u vezu. Preko ljeta vas očekuju kratkotrajne strasne avanture. Tokom godine će vam se povremeno javljati stare ljubavi ili ćete ih sretati na poslu. Preporuka je da dobro razmislite da li stare odnose treba obnavljati ili je ipak bolje da ostanu u prošlosti.

U avgustu mesecu dobijate presude vezane za nasledstvo i ostavinske rasprave, deobu porodičnog novca.

ZDRAVLJE: Vrijeme je da se posvetite sebi i svom duhovnom razvoju. Stres je ostavio posljedice tako da imate probleme s povišenim krvnim pritiskom, organima za varenje, nesanicom, nervozom.

Radije se okrenite sebi i potražite lijek u sebi jer većina zdravstvenih problema može da se riješi ako povedete računa o ishrani, konačno počnete da se bavite sportom koji vas opušta, izbacite negativne ljude iz vašeg života. Tokom ljetnjih mjeseci povedite računa o respiratornim organima. Podložni ste prehladama i infekcijama. Kod nekih se mogu pojaviti i alergije na polen i travu koje do sada nisu imali.

ŠKORPIJA

POSAO: Krajem 2019. godine i u prva tri mjeseca ove, ulazite u rizične poslove koji vam mogu donijeti veliki profit ali su na duže staze i neizvjesni. Vama to nije ništa novo jer znate da ko ne rizikuje, ne može ni da dobije.

Okolina će biti iznenađena vašim poslovnim potezima, mnogo njih će vas kritikovati jer napuštate sigurnu poziciju i ulazite u nešto gdje je rezultat neizvjestan. Ne dajte da vas ometaju, ako vam se posao koji obavljate sada ne sviđa, promijenite ga, osnujte svoju firmu ili ako je već imate, uvedite u poslovanje i novu djelatnost. Imate osjećaj da ste sami i nemate nikakvu pomoć, ali to nije baš tako jer vi sami isključujete saradnike iz tima koji se ne slažu sa vama. Poslušajte njihove savjete jer nisu zlonamjerni, već samo oprezni.

U julu mesecu vam se pojavljuje osoba koja je vrlo moćna na poziciji i može da vam pomogne oko realizacije vaših poslovnih ideja. Borba će trajati tokom cijele godine i pratiće vas uspjeh. Ne budite razočarani ako zarada ne bude onolika koliko ste očekivali, svakako nećete biti u minusu.

Tokom avgusta i septembra vam stižu pohvale od saradnika, a postoji i mogućnost da postanete zanimljivi lokalnoj zajednici i izađete iz anonimnosti. Novembar je mjesec kada možete očekivati povećanje zarade i profit, a u decembru dobijate nove ideje koje ćete realizivati tokom 2021. godine. Takođe ćete biti zadovoljni godišnjim bonusima koji vas očekuju krajem godine.

LJUBAV: Nećete imati većih promjena i potresa u ljubavnom životu. Ako ste u braku, ostajete u braku, ako ste u vezi, teško da ćete se odlučiti na brak, a oni koji su sami mogu imati kratkotrajne veze koje neće prerasti u trajne. Koliko god da ste nezadovoljni vašim statusom, okolnosti vam neće ići na ruku da nešto promijenite.

Ako ste u paralelnim vezama ili volite da švrljate, pazite da vas ne otkriju. Posebno obratite pažnju u februaru, julu i septembru. Pazite s kim se dopisujete na društvenim mrežama i kome se povjeravate u okolini jer vaše tajne vrlo lako mogu da isplivaju. Najbolje bi bilo da uopšte ne eksperimentišete i primirite se, niste toliko tajanstveni, kao što mislite da jeste. Tokom jula i avgusta bićete puni energije i ubrzani sa osjećajem da ne stižete ništa. Potrudite se da ne zanemarite vašu porodicu i obratite pažnju na komunikaciju da vam ne bi izletila neka teška riječ zbog koje ćete se kasnije kajati.

ZDRAVLJE: U prošloj godini ste imali određenih zdravstvenih problema koji su vas natjerali da promijenite životne navike i počnete da živite zdravije, liježete na vrijeme, jedete uredno, redovno posjećujete ljekara i počnete sa terapijom hroničnih bolesti koje vas muče posljednjih nekoliko godina, a na njih niste obraćali pažnju. Sve ovo je bitno da nastavite da radite i u 2020. godini da bi vas zdravlje poslužilo i da nemate nekih većih problema. Oni koji su još uvijek neodlučni, trebalo bi da iskoriste prva tri mjeseca ove godine i polako počnu da mijenjaju svoje navike, da ih ne bi iznenadile nepredviđene boljke koje će ih natjerati na promjene.

Obratite pažnju na kardiovaskularni sistem. Glavobolja će vam zadavati probleme tokom cijele godine, a najviše u mjesecima na prelazu godišnjih doba. Starije osobe iz vašeg okruženja tokom maja i juna će imati zdravstvenih problema, te ćete se više baviti

STRIJELAC

POSAO: Imaćete nekoliko izuzetnih prilika da unaprijedite vaš profesionalni život i ne bi trebalo da ih propustite jer će proći dosta vremena dok ponovo ne bude u prilici da napredujete. Budite mirni i staloženi prilikom pregovaranja, bilo da je u pitanju povećanje zarade, prelazak na novo radno mjesto ili traženje posla. Toliko ste sigurni u sebe i zračite optimizmom, pa neće biti teško da se izdvojite, samo pazite da se to ne protumači kao nadobudnost i uobraženost.

Ako imate svoju firmu, zaposleni će vam se obraćati za pomoć i materijalne i emotivne prirode. Pažljivo procijenite ko je zaslužio jer ne možete svima pomoći, a to će koda vas stvoriti osećaj krivice. Neki od njih žele i da vas samo iskoriste, što bi vas baš pogodilo. Finansije će biti promjenjive, ne zato što ćete loše zarađivati, već ćete trošiti preko mjere. Sačuvate novac u slamarici za naredni period. Do sljedeće godine izbjegavajte svaku vrstu zaduživanja, bilo da su pozajmice od prijatelja ili bankarske. Nudiće vam se razne pogodnosti ovog tipa. U maju i oktobru pripazite na svoje finansije. Povoljni periodi su prva tri mjeseca ove godine i novembar.

LJUBAV: Početak godine vam je pomalo dosadan. Imate utisak da vam se ništa ne dešava. Situacija se mijenja sredinom godine kada će vam se društveni život zahuhtati, pa nećete znati gdje ćete i sa kim prije.

Vaš optimizam i dobro raspoloženje privlači ljude kao magnet i bilo bi lijepo da iskoristite drugu polovinu godine za sklapanje novih prijateljstava i privatno i poslovno, a slobodni Strijelčevi će biti na slatkim mukama da od gomile zainteresovanih izaberu pravu osobu. Ovoga puta ste vi onaj ko bira. Čuvajte se da, poneseni samopouzdanjem ne ulijećete iz veze u vezu, mada bi većina pripadnika ovog znaka trebalo da je do sad naučila da se suzdrži od impulsivnog reagovanja. Oni koji su u vezama će uživati u prijatnim trenucima sa svojim partnerima, ali i dalje ne žele da ulaze u bračni odnos, ne zato što nemaju povjerenja i ljubavi, već zato što imaju osjećaj da se još nisu iživjeli i stvorili povoljne uslove.

Oni koji su u braku će realizovati planove koji se tiču proširenja porodice, zamjene nameštaja, renoviranje. Mnogi će se ponovo zaljubiti u svog supružnika kao na početku veze i rasplamsati strasti, a i poželjeti da obnove bračne zavjete na nekom egzotičnom putovanju. Povoljni period je od jula do novembra mjeseca.

ZDRAVLJE: Ove godine će vam veći problem biti zdravstveno stanje članova vaše porodice, pogotovo starijih. Bičete rastrzani na više strana brinući o njima. Na sreću, to će uglavnom biti sitniji zdravstveni problemi. Potrudite se da se što više odmarate. Problemi koji vam se mogu javiti su upale nerava i sitne povrede. Strijelčevi će imati potrebu da istražuju alternativna liječenja, pa ćete dosta čitati na tu temu, upisati kurseve, a i započeti da posjećujete neke vrste psiholoških radionica. Pripazite se tokom januara, aprila i jula mjeseca.

JARAC

POSAO: Ove godine neće biti velikih promjena što se tiče posla i finansija. Ostaje vam da se potrudite i dokažete na radnom m¸jestu na kojem ste sada, ako niste iskoristili prilike posljednje dvije godine da promijenite posao. U julu bi partner mogao da vam predloži da otvorite porodičnu firmu ili neki način udruživanja finansija. Nemojte ulaziti u ovaj savez ako niste načisto sa emocijama u odnosu jer vi ne volite da miješate posao i ljubav.

Tokom godine imaćete osjećaj da vam nedostaje novca, a da i ono što imate trošite na nepredviđene izdatke. Nemojte se zaduživati i uzimati kredite, plaćajte sve račune na vrijeme. Sve velike kupovine koje vam nisu neophodne ostavite za sljedeću godinu i novac trošite samo na neophodne stvari. Povoljne prilike i kontakti u vezi posla dolaze krajem oktobra mjeseca. Obratite pažnju na informacije koje dobijate od saradnika i provjerite ih više puta prije nego što preduzmete akcije.

LJUBAV: U drugoj polovini 2019. godine posao je okupirao veći dio vašeg života. I u 2020. godini nastavljate borbu kako da uskladite poslovne i porodične obaveze i ljubav. Većina nema razumijevanja od strane partnera, pa su mnoge veze izložene pritisku i izazovima. Od jula mjeseca situacija će biti mirnija i moći ćete da odahnete i posvetite se onome što volite, a i da sredite pomalo poremećene odnose sa bliskim osobama. Nećete imati želju da putujete i svaka promjena će vam predstavljati veliki stres. Najljepše se osjećate u krugu bliskih prijatelja i porodice jer vas to ispunjava i odatle crpite energiju za nove poduhvate. Oni koji nemaju partnera mogu da uđu u nove veze krajem jula i u avgustu mjesecu. Osoba je neko ko je iz vašeg okruženja. Jarčevi koji su u emotivnim vezama će početkom jeseni objaviti da su se vjerili ili planiraju vjenčanje.

ZDRAVLJE: Posljednjih godina ste zanemarili svoje zdravlje i reagujete samo kada se pojave akutni problemi, a i njih rješavate usput i vraćate se svakodnevnoj rutini. Druga polovina ove godine je vreme kada bi trebalo da zastanete i odmorite se. I sami ste sebi već rekli više puta da je ovo neizdrživo, pa bolje da ne isprobavate koje su vam granice. Prva dva mjeseca ove godine se čuvajte

VODOLIJA

POSAO: Posao vam nije više toliko važan kao prethodnih godina kada ste sebe opteretili brojnim obavezama i na kraju shvatili da ima i važnijih stvari nego što su finansije. Zatrpavanje poslom vam je bio i izgovor da se izmjestite iz svakodnevnog života u kojem ste osjećali veliki pritisak od strane uže porodice i partnera. Imate potrebu da se osamite i sve obaveze ostavite po strani.

Početkom ljeta bićete ponovo u elementu i spremni za nove poduhvate. U oktobru budite pažljivi u ophođenju sa nadređenima jer nećete biti u poziciji da postavljate uslove. Ako želite da u ovoj godini napredujete na poslu ili mijenjate posao, nailazićete na probleme. Preporuka je da se primirite i ostanete tu gdje jeste.

Nezaposleni će imati poteškoća prilikom nalaženja posla, a kada ga nađu, neće biti zadovoljni iznosom zarade ili uslovima rada. Nemojte mnogo da birate, ako vam je posao potreban jer je neizvjesno i teško da ove godine dobijete ono što želite.I pored svega, nećete imati većih finansijskih problema. Nemojte se razbacivati i skupe investicije ostavite za sljedeću godinu.

LJUBAV: U ovoj godini bi trebalo da se posvetite svojoj porodici i bliskim osobama jer ste ih prethodnih zanemarivali, za šta ste i dobijali kritike, ali se na njih niste obazirali. Situacija je došla do kraja, tako da se sada pritjerani u ćošak i primorani da postavite svoje prioritete. Tokom marta i aprila provedite uzmite mali predah od obaveza i idite na odmor. Iskoristite ovu godinu da obnovite pokidane veze sa prijateljima. Družite se, izlazite, priređujte zabave.

Na žalost, mnoge Vodolije neće uspjeti da izglade odnose, pa će biti razdvajanja, razvoda i prekida veza. Februar je kritičan mjesec kada stare razmirice ponovo dolaze na dnevni red. Budite prisebni i prihvatite sugestije i kritike vašeg partnera ako vam je stalo do te veze. Oni koji su sami imaju prilike u aprilu, oktobru i decembru da upoznaju osobu koja će ih zainteresovati. Vrlo ste privlačni suprotnom spolu tokom cijele godine.

ZDRAVLJE: Vaši zdravstveni problemi su posljedica premora. Većinu simptoma koje osjećate preuveličavate i od svega ćete praviti dramu. Puni ste energije i posvetićete se sportu. Najviše bi vam prijalo da to bude planinarenje, brzo hodanje i ostali sportovi u prirodi. Izbjegavajte zatvorene prostore kao što su teretane jer će vam unositi nervozu.

RIBE

POSAO: Na poslu se osjećate sputano i sve vam je dosadno. Imate veliku potrebu da promijenite posao, pa i zanimanje. Ova godina je pogodna da završite sa starim poslom i započnete nešto sasvim novo.

Bićete kreativni i puni ideja, pa možete unijeti inovacije u postojeću radnu rutinu i izaći sa novim prijedlozima i idejama. Što više ove godine uložite u dodatno obrazovanje, kurseve, obuke, to će vam se više isplatiti. Bolje ćete se osjećati i imaćete i materijalne dobitke. Ne plašite se da se istaknete i izađete iz anonimnosti u kojoj se već duže vreme krijete zbog nesigurnosti u sebe. Koliko god šašavo izgledale, vaše ideje biće prihvaćene. U martu vas očekuju novčani dobici u vidu povećanja zarade, bonusa, novog izvora prihoda. Takođe dolaze i zaostala dugovanja od bivšeg poslodavca, ponude za honorarni posao. Možete igrati i igre na sreću kao što su greb greb.

Ponude za promjenu posla ili započinjanje novog posla očekujte u avgustu i septembru, dok su septembar i oktobar pogodni za učenje i nadogradnju profesionalnog znanja.

LJUBAV: Ribe koje su u vezama i brakovima zahtijevaće od partnera da im se više posveti, tako da ako niste u braku, ova godina je ona kada možete da promijenite svoj status. Ako imate pored sebe partnera koji ima razumijevanja za vas i pusti vas da planirate i organizujete, možete da napravite čudo. Konačno ste posle više godina dobili priliku da radite ono što volite i na način za koji vi mislite da je najbolji, da se posvetite sebi za promjenu. Lijepi momenti s partnerom su zagarantovani tokom ljetnjih mjeseci.

Oni koji su sami ove godine i neće biti previše zainteresovani da se upuštaju u ozbiljne veze. Imate puno poslovnih i privatnih planova i događaja, pa vam to predstavlja opterećenje. Tokom ove godine budite obazrivi u komunikaciji. Previše vam se nagomilalo onoga što ste prećutali i sada bi moglo da vam se dešava da nekontrolisano i bez razmišljanja kritikujete i optužujete ljude.Izazovnim situacijama ćete biti izloženi najviše u posljednja tri mjeseca ove godine.

ZDRAVLJE: Ove godine možete imati više zdravstvenih problema nego obično, pogotovo oni pripadnici znaka koji su u prethodnom periodu zanemarivali svoje tegobe. Tokom proljećnih mjeseci se javljaju prehlade, upala krajnika, temperatura. Odležite da ne bi došlo do komplikacija. Početkom ljeta budite oprezni prilikom konzumiranja hrane i pića, pazite na povrede nogu, pogotovo u predjelu stopala.

Tokom cijele godine ste napeti i nervozao dovodi do problema s nesanicom, pa ne bi bilo loše da potražite izduvni ventil u vidu dugih šetnji po prirodi, meditacija, plivanja.

