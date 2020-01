Moćna poruka Tanje Bošković – Džaba vam silikoni, koga zavaravate?

Glumica Tanja Bošković koja i u 63. godini izgleda odlično, objasnila je koliko vremena posvećuje svom izgledu ali i osvrnula se na ponašanje mladih ljudi današnjice. Naime, kada je u pitanju njen fizički izgled, glumica ne podleže raznim tretmanima već onim najbitnijim stvarima, uživanju u svakom trenutku života.

“Čovek odrasta etički i estetički. Ne posvećujem previše vremena ako se to posmatra kao nega. Uopšte ne spadam u te žene. S druge strane, volim da plivam, uglavnom hodam, i to kroz život, izbegavam vožnju automobilom, volim da se družim s ljudima, imam dugogodišnja prijateljstva. Mislim da to čini zdravlje, a negovati zdravlje je naša obaveza.

Ako govorite o fizičkim stvarima, volim lepotu i celi život joj služim. Kreme i šamponi su manje bitni. Užasno me nerviraju reklame koje obećavaju sreću koja dolazi spolja. Sreća se neguje drugačije. Toj nezi posvećujem vreme.

Ove bore koje imam, sve sam zaradila najvećom radošću. Umem da starim, naša tela su propadljiva. Prezirem žene koje, ubrizgavajući otrove u svoja lica, misle da će njihove oči biti manje ranjive. Džaba vam silikoni, koga ćete uveriti, sebe u ogledalu, šta?

Da niste imali ozbiljan i dubok život te da niste nikome ništa podarili, nego šta? Ništa”, rekla je Tanja. Ipak, mnogo više mladih žena se odlučuje na estetske korekcije i ugradnju silikona, a glumica je i to lepo objasnila, u svom stilu i sa rečima posle kojih se treba zamisliti.

“Nismo naučili decu da shvate da samo ono što smo dali, to imamo. Osnovna rečenica koja opisuje 21. vek je: “Izgledam, dakle postojim.” U 19. je bilo: “Mislim dakle postojim”, a u 20. je: “Imam, dakle postojim.” Boli me 21. vek, jer ljudi nekako propadaju. Volim jezik i govor, to je najveće ljudsko dostignuće u razvoju. Teši me da neće sve biti urušeno dok postoje fantastični ljudi koji nas čine boljima nego što jesmo”, zaključila je Tanja,piše Infpult

Loading..

loading...

Facebook komentari