Uhvatila ih kamera: Njihov poljubac je zgrozio sve

No, par koji je uhvaćen na košarkaškoj utakmici Knicksa protiv Portland Trail Blazersa u njujorškoj dvorani Madison Square Garden, kao da je jedva dočekao da se pojave na velikom ekranu.

Međutim, bio je to poprilično neugodan trenutak jer je poljubac mladog para izgledao poprilično ružno. Mladić je svojoj djevojci odlučio dati francuski poljubac, no to se pretvorilo u agoniju dugu desetak sekundi te su se svi pitali hoće li ikad prestati.

Da stvar bude još smiješnija, dok je ljubio svoju djevojku, sam ih je snimao mobitelom. Snimak zaljubljenog para odmah se proširio internetom i izazvao lavinu urnebesnih komentara na društvenim mrežama, prenosi “Večernji“.

Mnogi su se pitali što mladić radi svojoj djevojci, a neki su se složili kako je izvrsno demonstrirao tehniku davanja umjetnog disanja.

– Kamera za poljupce uhvatila ga je kako se snima dok jede lice – samo je jedan od komentara.

