Šta razlikuje ženu vrijednu truda od usputne avanture?

Vrijedna truda

Profinjena je u svakom pogledu, pa tako i flertuje, a svoju privlačnost naglašava govorom tijela. Svaka joj je kretnja senzualna.

Njena privlačnost jednostavno je dio njezine ličnosti i karaktera, ona otkriva samo neki od svojih atributa i nikada je nećete vidjeti obučenu kao da radi na ulici.

Frajera drži zainteresovanim dijeleći mu komplimente kad on odmah želi se*s. Ona se neće susprezati od šaputanja u uho svih zločestoća koje planira za ostatak večeri, ali će vam to, ukoliko ste u društvu, objaviti suptilno.

Na rastanku ona mu pokloni samo poljubac, a ne zove ga unutra iako to jako želi. Svojim postupcima želi pokazati da je osoba koja zaslužuje poštovanje, koja je samosvjesna i koja je vrijedna truda, piše “Cosmopolitan“.

Usputna avantura

Cura za usputnu avanturu već će na prvom spoju puno pričati o se*su. Očekuje se od vas da odgovorite na pitanje ukoliko vas on nešto pita, ali ne morate ga odmah nakon što ste ga upoznali upoznati sa svim svojim se*sualnim eskapadama i fantazijama.

Ovakva cura previše naglašava svoju se*sualnost i previše toga otkriva. Ona teško pronalazi mjeru i svoj manjak samopouzdanja nadoknađuje dubokim dekolteom, mini suknjom i visokom štiklom. Cura koja ima dovoljno samopoudanja privlačit će poglede i u suknji do poda i platnenim tenisicama. Smatrate li sebe kvalitetnim materijalom za ozbiljnu vezu, onda to svojim izgledom i pojavom i pokažite. Držite do sebe i sredite se, samo one vaše intimne dijelove pokažite isključivo njemu, a ne cijelom klubu.

Obično će ga već na drugom spoju pozvati unutra, a rezultat će biti se*s. Shvaćamo da vam se sviđa i da se vi sviđate njemu, ali koliko god vi bili sigurni u vašu zajedničku budućnost i kemiju između vas, nemojte ostaviti dojam lake cure. Suzdržite se malo!

Stalno frajerima dijeli komplimente, kao da su posljednji na svijetu. Iako kompliment svatko voli čuti, gotovo niko ga ne voli čuti od osobe kojoj je takvo ponašanje evidentna navika. Sačuvajte kompliment za svog frajera jer ćete u protivnom ostaviti dojam očajne cure koja komplimentuje svakoga kako bi uhvatila nekoga. Bilo koga!

