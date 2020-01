Dječak s rijetkom bolešću ne može pojesti više od pet zrna graha tokom obroka

Ovaj dječak od 2,5 godine iz Velike Britanije pati od rijetke bolesti zbog čega je primoran držati se veoma mukotrpne dijete. U svoj organizam smije unijeti svega šest grama proteina dnevno! Zato mora izbjegavati meso, ribu, orašasto voće, mlijeko, jaja i jogurt – sve što pomaže jednom djetetu da postane snažno i zdravo.

Mališan se bori s fenilketonurijom, genetičkim poremećajem koji sprečava njegov organizam uredno prerađivati bjelančevine, piše “Unilad“.

Fenilketonurija je vrlo rijetka bolest. Svega pedeset hiljada ljudi širom svijeta boluje od ovog opakog poremećaja. Maleni Oliver doslovno nije u stanju probaviti aminokiseline koje se nalaze u hrani bogatoj bjelančevinama.

Nesposobnost njegovog organizma da razradi proteine može za posljedicu imati iznenadne napade, tumore, oštećenje mozga i kasniji mentalni razvoj. Zbog toga se njegova svakodnevna prehrana svodi na svega pet zrna graha. Samo jedno zrno više tokom obroka moglo bi izazvati ozbiljne, dugoročne probleme.

“Moramo strogo voditi računa o Oliverovoj prehrani. On to ne razumije. Još je malen. Ako pojede nešto što ne smije, to može izazvati moždano oštećenje ili nešto gore”, otkriva njegova mama Jade.

Oliver se nije mogao pridružiti svojoj porodici u božićnoj gozbi. Umjesto tradicionalnog pečenog mesa i puretine, mališan je smio jesti samo grah, mrkve, kukuruz šećerac i pire krompir. Nije smio jesti ništa od slatkiša, osim lizala i tvrdih bombona. Čokolada bi bila pogubna.

Inače, za Oliverovo stanje se saznalo kada je imao svega pet dana, tokom redovnog neonatalnog testiranja bebine krvi.

“Uvijek je radoznao vidjeti što to drugi jedu. On samo želi probati. Stvarnost je takva da bi se od toga mogao razboljeti. To je neprestana briga. Moram biti stroga s njim kako bi očuvala njegovo zdravlje”, kaže Jade i dodaje da broji svaki zalogaj koji dječak unese.

Jade strahuje dopustiti Oliveru odlazak u posjetu svojim prijateljima, jer slučajno može pojesti nešto što bi izazvalo porast proteina u njegovom krvotoku. Ostaje nada da se će njegova otpornost na bjelančevine s vremenom poboljšati.

