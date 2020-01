Dnevni horoskop za 8. januar 2020: Ovan nezadovoljan, Djevica posesivna, Jarac u svijetu mašte…

OVAN

POSAO: Djeluje vam da se dosta toga preokreće u negativnom smislu. Niste zadovoljni poslovnom situacijom.

LJUBAV: Ako ste slobodni imate mogućnost za zanimljivo poznanstvo i flert danas.

ZDRAVLJE: Osjetljiva vam je kičma.

BIK

POSAO: Imate utisak da nećete moći da postignete sve poslovne obaveze koje su vam date.Moguća su kašnjenja sa vaše strane.

LJUBAV: Ne osjećate se dobro pored osobe sa kojom ste u vezi i razmišljate o tome da dođete do prekida.

ZDRAVLJE: Povedite računa o unosu vitamina.

BLIZANCI

POSAO: Vjerujete u bolju i svjetliju budućnost i spremni ste da date sve od sebe kako bi je i ostvarili.

LJUBAV: Možete da se nadate zanimljivim dešavanjima sa osobom koja vam se dopada.Slobodno joj pokažite svoja osjećanja.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa holesterolom.

RAK

POSAO: Niste zadovoljni situacijom na poslu i polako počinjete da tragate za novim rješenjima i promjenama.

LJUBAV: Niste sigurni iz kog razloga vam se budi sumnja u voljenu osobu ali sve više uviđate da u vašem odnosu nešto nije kako treba.

ZDRAVLJE: Provjeravajte krvni pritisak.

LAV

POSAO: Pod velikim ste pritiskom na poslu i osjećate da vam to ni malo ne prija. Polako dolazi vrijeme da malo usporite.

LJUBAV: Partner vam je maksimalno posvećen i zadovoljni ste kada ste pored njega. Očekuje vas povoljan period.

ZDRAVLJE: Moguća je glavobolja.

DJEVICA

POSAO: Daćete sve od sebe kako biste mogli da napredujete. Uradićete sve da dođete do novih kontakata.

LJUBAV: Moguće je da postajete posesivni u odnosu sa osobom do koje vam je stalo i da vas ljubomora dovodi do nekih mračnih misli.

ZDRAVLJE: Mogući su manji problemi sa bešikom.

VAGA

POSAO: Pokušajte da prihvatite dobronamjernu kritiku koja dođe do vas. Izbjegavajte reagovanje iz bilo kakve sujete.

LJUBAV: Dolaze vam promjene na emotivnom polju u narednom periodu. Možete da se nadate pozitivnim dešavanjima.

ZDRAVLJE: Puni ste energije!

ŠKORPIJA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom, očekuje vas prilika za proširenje saradnje na ovom polju.

LJUBAV: Ako imate partnera odnos vam je generalno dobar i zadovoljni ste zbog toga.

Slobodne Škorpije za sada nemaju novo poznanstvo.

ZDRAVLJE: Povedite računa o želucu.

STRIJELAC

POSAO: Moguće je da ćete biti skloni tome da se sasvim nepromišljeno upustite u neke poslovne rizike.

LJUBAV: Vaša veza može da uđe u monotoniju što vas navodi na misao o prekidu. Vi volite promjene i avanture.

ZDRAVLJE: Bolovi u predjelu vrata.

JARAC

POSAO: Veoma ste snalažljivi i posvećeni ste poslu. Možete da očekujete priliku za napredovanje uskoro.

LJUBAV: Upotrebite svoju maštu u komunikaciji sa osobom do koje vam je stalo i vaš odnos će postati zanimljiviji.

ZDRAVLJE: Potrebam vam je odmor.

VODOLIJA

POSAO: Niste zadovoljni okolnostima u kojima se nalazite. Pred vama je period u kojem ćete razmišljati i o promjeni posla.

LJUBAV: Pokažite voljenoj osobi koliko vam je stalo do nje i budite iskreni, kako biste iskrenost i dobili za uzvrat.

ZDRAVLJE: Izbjegavajte cigarete.

RIBE

POSAO: Dolazi period koji bi mogao da vam donese brojne komplikacije na polju posla.

LJUBAV: Potrebno vam je mnogo vremena kako biste uspjeli da prebolite dešavanja iz prošlosti.

ZDRAVLJE: Provjerite svoju dioptriju za svaki slučaj, piše “Aura“.

