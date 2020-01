Zbog čega su nestala žuta svjetla?

Nijemci su imali klasična svjetla, nazovimo ih “bijela”, pa bi se na putevima lakše uočavalo ko je neprijatelj, a ko je “naš”. To pravilo je ostalo u upotrebi sve do 1993. godine, kada je Francuska morala da se uskladi sa propisima Evropske unije pa su sva nova vozila prešla na svjetla kakva imaju danas. Samo je oldtajmerima dopušteno da imaju žuta svjetla, i to ako su ona originalno ugrađena u njih, prenose “Nezavisne“.

Zanimljivo je to da žuta svjetla imaju mnogo veću talasnu dužinu nego plavičasta ili ljubičasta svjetla. Zbog toga su mnogo bolja u uslovima kad se noć miješa sa maglom, snijegom ili kišom. Svjetla su prodornija, a i nema toliko odbljesaka od puta.

Zbog toga neki proizvođači zadržavaju žuta svjetla kao svjetla za maglu. Takođe, dugo se tvrdilo da su žuta svetla prijatnija vozačima koji im dolaze ususret, ali ta teorija nije dokazana.

Sa uvođenjem halogenih sijalica definitivno je počelo da prolazi vreme žutih svjetala na automobilima, pošto su ona morala da koriste poseban filter zbog čega su izgubila i do 25 odsto efikasnosti u noćnim uslovima.

U odnosu na žuta svjetla, današnja bijela svjetla imaju veću bistrinu. Zbog toga je ta boja danas standard, dok je ponegdje još ostala kao boja svjetala za maglu.

