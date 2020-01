Šta vam kažu zvijezde: Mjesečni horoskop za januar 2020.

Ovan

Posao: Na poslovnom planu stvari će biti sjajne. Dobar kraj prethodne godine će se nastaviti i vaš posao će cvjetati. U takvim uslovima je lako zadržati dobro raspoloženje. Dobro je poznato da je februar najgori mjesec za većinu biznisa, pa imajući to u vidu, nemojte puno uzletati tokom januara, pripremite se da februar prođe što je lakše i bolje moguće. Bilo bi dobro da razmislite o tome da prošite svoj posao i da steknete još saradnika.

Ljubav: Što se tiče ljubavi situacija bi trebala biti stabilna za većinu ovnova. Novogodišnja noć neće donijeti previše drastičnih promjena za većinu vas. Potrudite se da iskoristite praznike na najbolji mogući način i da ih provedete sa osobama koje volite i koje vole vas. Praznici brzo prođu i brzo se vraćamo u kolotečinu i zbrku, tako da zastanite malo i posvetite se voljenim osobama i svom dragom partneru. Te osobe su uvijek tu za vas kada vam je to najpotrebnije pa imajte to u vidu uvijek.

Zdravlje: Trudite se da malo više šetate i da više vremena provodite napolju čak i kad su hladni dani. Vaš organizam će vam jako biti zahvalan zbog toga i unaprijedićete cjelokupno zdravlje i ojačati svoj imuni sistem. Ukoliko već niste, obavezno uvrstite neki čaj u svakodnevnu rutinu za bolje zdravlje i dug i sretan život.

Bik

Posao: Zašto se brinete i uzrujavate oko posla u tolikoj mjeri kada su stvari ipak sasvim u redu? Pokušajte da manje brinete, a da više vremena provodite razmišljajući kako svoje poslovanje da unaprijedite i da povećate svoju zaradu i produktivnost. To će vam mnogo više biti od koristi a i osjećaćete se bolje, motivirano i sretnije. Što manje vremena provedete brinući o svom poslu, sve su vam veće šanse da budete sretni i zadovoljni sa onim što trenutno imate.

Ljubav: Na ljubavnom planu su moguće manje turbulencije, pa tako slobodno Bikovi prvih dana januara mogu upoznati zanimljivu osobu sa kojom mogu započeti ozbiljnu avanturu ili vezu. Zauzeti Bikovi ne bi trebali imati puno poteškoća da stvari očuvaju onakvim kakve jesu. Jedino je bitno da ne zaboravite da pokažete ljubav prema svom partneru jer svakome od nas treba malo pažnje, nježnosti i ljubavi.

Zdravlje: Iskoristite ove praznične zimske dane da udahnete svježeg zraka, dobro se odmorite, napunite energijom i posložite stvari na svoje mjesto. Zdravlje tijela dolazi iz zdravlja uma i zdrave hrane koju unosimo. Zato je početak Nove godine i prvi mjesec u 2020. idealan trenutak da počnete sa zdravijim navikama.

Blizanci

Posao: Na poslovnom planu se sve polako vraća u normalu, nakon burnog decembra i novogodišnje noći. Sada do kraja januara nastupa period malo slabije aktivnosti, sporijeg tempa i većeg odmora. Zato ovaj period iskoristite da ne razmišljate previše o poslu. Trudite se da odmorite mozak što je više moguće i da ukoliko ste u mogućnosti negdje otputujete i posao ostavite po strani.

Ljubav: Ovaj mjesec januara bi mogao da vam donese pojačanu energiju i ljubav. Ne odbijajte te nove energije koje dolaze već ih prihvatite maksimalno i volite sve ljude oko sebe, a najviše svog partnera i svoju porodicu. Iako možda niko od njih nije savršen, svi su dobri baš takvi kakvi jesu i sa razlogom su tu pored vas. Zato ih sve prihvatite sa razumijevanjem i pokažite im ljubav. Zapanjićete se koliko vam oni tu istu ljubav mogu uzvratiti. Ipak, neko mora početi prvi.

Zdravlje: Kako vas preplavljuju nove pozitivne energije i visoke vibracije, tako će se većina vas osjećati i bolje što se zdravlja tiče. Niotkuda će se stvoriti svijest o tome da ne morate toliko da jedete da biste ostali zdravi. Naprotiv, možete jesti jako malo hrane i postići savršeno zdravlje. Recite ne prazničnom prežderavanju i potrudite se da se hranite zdravo i da samo zdrave i čiste misli stavljate u svoj um.

Rak

Posao: Iako još uvijek traje faza kada nižete uspjehe na poslovnom planu, ne dozvolite da vam mali padovi poljuljaju samopouzdanje i pozitivnost. Sve stvari se poslože na kraju baš onako kako treba. Pred vama je sasvim korektan mjesec tako da što se posla tiče nemate previše razloga za brigu. Sve se odvija standardnim tokom kada je mjesec januar u pitanju tako da budite bez brige i iskoristite ovaj mjesec za malo više odmora i opuštanja.

Ljubav: Sredinom januara je velika šansa za sve slobodne Rakove da upoznaju ljubav svog života. Kada se smiri praznična euforija, tada je pravo vrijeme za novu ljubav. Većina Rakova koji su u ozbiljnoj vezi ili braku konačno će tokom ovog mjeseca naći pravo ljubavno ispunjenje, mir i stabilnost u svom odnosu. Pored toga, trudite se da provedete dovoljno vremena i sa ostalim članovima svoje porodice i da učinite da i njima praznici prođu u miru i ljubavi.

Zdravlje: Krajem januara se posebno pričuvajte što se zdravlja tiče, jer su moguće bezazlenije prehlade. Ne dozvolite da svoj organizam zatrujete brzom hranom tokom praznika već jedite umjereno i hranite se zdravije. Idealno je da početak nove godine bude početak i mnogo zdravijih navika. Pored zdravijih navika što se ishrane tiče, bilo bi dobro da vodite računa i šta unosite u svoj um. Ugasite TV i slična čuda koja vam samo pune glavu crnim vijestima, tugom i nervozom. Odaberite neke lijepe i poučne knjige koje će vam podići nivo svijesti i izdići iznad sivila u kom se svijet trenutno nalazi.

Lav

Posao: Karijera vam je napredovala posljednjih mjeseci, ali poslije praznika očekujte se da radite malo jačim tempom nego inače. Tokom prazničnih neradnih dana će se nagomilati dosta stvari koje ćete poslije morati da odradite od druge polovine januara. Ipak, to ne treba da vam brine jer ćete vi svakako sve to postići i odraditi na vrijeme kao što to uvijek i biva. Tako da – bez brige i samo se opustite.

Ljubav: Ovaj mjesec januar će biti dosta aktivniji i življi nego mjesec decembar. Dok ste se u decembru pripremali za Novu godinu i praznike, pa niste imali vremena za ljubav, januar je sada pravi trenutak za to. Svi slobodno Lavovi imaju odličnu priliku da već u prvim danima januara upoznaju novu osobu sa kojom mogu započeti jako lijepu vezu koja može kasnije kulminirati i brakom.

Zdravlje: Zdravstveno stanje bi trebalo u velikoj mjeri da se popravi tokom ovog mjeseca pa bi neki problemi koje vučete iz 2019. mogli polako da nestaju. Da bi se to desilo, jako je bitno da ostajete pozitvnog duha i da ne dozvolite crnilu sadašnjice da vas obuzme i da postanete kivni na sve i na svakog. Svako ima svoj put i svi ti koje smatrate da su loši, takvi su zato što imaju nisku svijest. Zato se potrudite da imate razumijevanja za sve i da ne dozvolite da to utiče loše na vašu psihu i zdravlje.

Djevica

Posao: Iako ste poznati po tome da na poslu više brinete da drugima udovoljite nego sebi, ovog mjeseca januara bi konačno to moglo malo da se promijeni pa da pomislite i na sebe i da sebe stavite konačno na prvo mjesto, bar na kratko. Potrudite se da ovog mjeseca malo više odmorite, nakupite pozitivne energije i onda da krajem januara i početkom februara krenete u nove radne pobjede bez puno stresa i nervoze.

Ljubav: Na ljubavnom planu nema nekih većih promjena za sve zauzete rođene u ovom horoskopskom znaku. Za slobodne Djevice moguće su nove ljubavi, ali tek krajem ovog mjeseca. U prvoj polovini januara odvojte dovoljno vremena za svoje voljene članove porodice, a pravi partner će doći kada se najmanje budete nadali, a u isto vrijeme kada najviše budete spremni za to.

Zdravlje: Iako ste u 2019. godini imali dosta raznih zdravstvenih problema, situacija od Nove godine bi trebala postepeno da se popravlja pa bi tako neki od zdravstvenih problema trebalo da nestaju. Bilo kako bilo, najbitnije je da održite zdrav razum i pozitivnu psihu jer je to najbitnije u današnje vrijeme kada je pritisak i stres prisutan svuda oko nas.

Vaga

Posao: Januar je mjesec kada se većina Vaga bukvalno vraća u igru što se posla tiče. Kraj godine možda nije bio najsrećniji za vas, ali zato početak 2020. svakako to može biti. Potrebno je samo da odredite prioritete i da uložite malo truda. To će vam se višestruko isplatiti već krajem ovog mjeseca. Zato, prionite na rad, zasučite rukave i rezultati će doći prije ili kasnije. Budite strpljivi i vjerujte u proces.

Ljubav: Vaš problem je što puno brinete za druge osobe. Iako to dolazi izvorno iz ljubavi i saosjećanja sa njima, ne dozvolite da to toliko utiče na vas i da vam remeti svoj mir i sreću. Trudite se da svoju vibraciju dodatno podignete pa da tek onda iz te pozicije vidite kome možete da pomognete. Iz niske vibracije slabo kome možete pomoći jer ćete se onda samo vrtjeti u krug i ostajati u tom stanju.

Zdravlje: Ne dozvolite da vas praznična euforija omete i poremeti vaše planove i ono što ste do sada postigli. Počeli ste lijepo da radite na sebi, krenuli ste da uvodite zdravije navike i način ishrane, da vodite računa o svom zdravlju. Samo tako nastavite. Možete sebi dati oduška nekoliko dana oko praznika, ali nakon toga se vratite na dobar put zdravlja i duhovnosti.

Škorpija

Posao: Nova godina i prvi mjesec u njoj – januar, odlični su za pokretanje novih poslovnih poduhvata. Ne plašite se promjene. Ukoliko niste zadovoljni sadašnjim stanjem ili smatrate da zaslužujete više, imajte hrabrosti da preuzmete inicijativu i probate nešto bolje. Za početak to ne mora biti full time, već prvo u slobodno vrijeme radite na razvijanju te svoje nove poslovne ideje. Vremenom ćete vidjeti da li to ima perspektivu i kako se razvija. Ne dozvolite da vas neuka mišljenja ljudi oko vas pokolebaju. Najbitnije je šta vi mislite o tome i da li imate vjere u to što radite. Ako je odgovor da – samo naprijed bez puno oklijevanja.

Ljubav: Ovog mjeseca se trudite da budete praktični. Kao da ste pomalo zaboravili kako to izgleda biti romatničan i zaljubljen. Pokušajte da ponovo probudite tu svoju stranu u sebi. Vaš partner će vam biti neizmjerno zahvalan. Takođe, posvetite dovoljno vremena svojoj porodici. Svi oni su tu da vas nečemu nauče. Prije svega da volite i da imate mksimalno razumijevanje.

Zdravlje: Stanje na zdravstvenom planu se prošlog mjeseca malo popravilo za većinu Škorpija. Tako bi trebalo da ostane i ovog mjeseca. Ono što je do vas potrudite se da date svoj maksimum. Ne možete jesti svakakvu nezdravu hranu i gledati gluposti na TV i očekivati da budete zdravi. Poradite na svojim navikama, i one štetne nezdrave zamijenite zdravijim. Takodje se više krećite i budite više aktivni. Vaše tijelo će vam biti zahvalno zbog toga.

Strijelac

Posao: Sada je pravo vrijeme da sprovedete u djelo ideju koja vam dugo stoji na umu. Nikada nije kasno iako vam se to možda na prvi pogled čini. Sjetite se samo koliko je ljudi postiglo uspjeh tek u 60. ili 70. godinama života. Mislite li da su oni smatrali za sebe da im je kasno? Mislite li da bi postigli taj uspjeh da su mislili da je to u startu propalo i da džabe gube vrijeme? Naravno da nisu. Vjerovali su u sebe i slijedili svoje ideje i instinkte. Tako možete i vi uraditi, i sada je baš pravo vrijeme za to. Samo istrajte i vjerujte u sebe i kreaciju.

Ljubav: Prava ljubav nikada nije bila bliža za sve slobodne Strijelce. Dopustite da vam se ljubav desi i možete ovog mjeseca upoznati ljubav svog života sa kojom možete kasnije započeti i zajednički život. Samo nemojte imati predrasude i čuda se mogu desiti za sve vas koji ste slobodni. Za one koji su već u ozbiljnim vezama ili brakovima, trebalo bi sve da bude mirno, bez puno turbulencije. Samo se čuvajte svađa krajem mjeseca.

Zdravlje: Iako u posljednje vrijeme primjećujete pojavu većeg stresa i nagomilanih briga, ne želite da to podijelite sa vama bliskim i dragim osobama. To je uglavnom greška. Nagomilan stres i briga koja se ne podijeli sa nekim, vremenom može dovesti do bolesti i još većih problema. Najbolje je da ono što vam stoji na duši, što vas pritiska i muči, podijelite sa osobom u koju imate najviše povjerenja. Tako ćete olakšati dušu i učiniti dobru stvar za opšte stanje svog organizma i zdravlje generalno.

Jarac

Posao: Za većinu Jarčeva, mjesec januar je vrijeme kada se stari poslovni problemi ostavljaju iza sebe a grade nove vizije i ideje za poslove u budućnosti. Za neke od vas moguće je da dobijete konkretniju ponudu za posao u inostranstvu. Dobro razmislite o takvoj prilici jer se možda neće ukazati ponovo. Sve što ste do sada radili možda vas nije ispunjavalo u dovoljnoj mjeri pa vam je potrebna nekakva promjena.

Ljubav: Na ljubavnom planu moguće su veće turbulencije kako mjesec bude odmicao. Za one koji su u braku moguće su manje razmirice i svađe. Ne dozvolite da vas to poremeti, uvijek imajte na umu koje su prave vrijednosti i zašto ste uopšte sa svojim partnerom ušli u brak. Prisjetite se njegovih najvećih kvaliteta, nemojte stalno vrtjeti u krug njegove mane. Vaš partner želi da vidi najbolju verziju vas pa se zato potrudite da prvo vi budete najbolji što možete a onda će vas i partner prirodno pratiti u tome.

Zdravlje: Zdravlje bi ovog meseca moglo da vam ide na ruku. Iako ste u 2019 imali zdravstvenih problema, sada bi situacija mogla polako da se popravlja. Doduše ne očekujte drastične promjene na bolje, jer su one uglavnom moguće tek od proljeća, ali ipak bi se u januaru mogli već osjećati dosta bolje nego većim dijelom prošle godine.

Vodolija

Posao: Za većinu Vodolija ovo možete biti mjesec kada ćete konačno skloniti fokus sa posla i više se posvetiti sebi i svojoj porodici. Oni će to znati da cijene. U početku ćete se brinuti oko posla, da slučajno on ne trpi, ali vremenom ćete shvatiti da vam toliko posla ništa specijalno dobro nije ni donelo, osim malo više novca koji se svakako potroši do sljedeće plate. Uzmite malo više vremena za sebe i nećete se pokajati.

Ljubav: Sve se odvija po starom planu uglavnom i tako bi trebalo biti do kraja mjeseca januara. Ne očekujte neke veće promjene, osim u rijetkim slučajevima. Slobodne Vodolije će vjerovatno morati još malo da pričekaju dok ne upoznaju ljubav svog života, dok će zauzeti uživati sa svojim partnerom u lijepim novogodišnjim praznicima.

Zdravlje: Što se zdravlja tiče tu su moguće manje prehlade sredinom mjeseca, ali to ćete vrlo lako prevazići uz malo vođenja računa o tome šta jedete i pijete. Gazirana pića i alkohol zamijenite čajevima i već ste veliki korak ka boljem zdravlju napravili.

Ribe

Posao: Iako ste skloni tome da se zimu onako samo provučete, pa da onda tek od proljeća krenete u jače poslovne poduhvate, sada je situacija takva da možda ne morate da čekate do proljeća da bi neke poslovne ideje realizovali. Imajte hrabrosti da krenete u nešto bolje što osjećate da zaslužujete.

Ljubav: Ovog mjeseca će sve zavisiti od toga šta vi želite u ljubavi. Ako želite novog dobrog partnera, vrlo je moguće da ćete to ostvariti već u drugoj polovini januara. Takođe, ako želite da poboljšate odnos sa svojim već postojećim partnerom, možete i to ostvariti. Zato, dobro razmislite šta želite jer vam se to ovog mjeseca skoro sve može ostvariti.

Zdravlje: Što se zdravlja tiče trebalo bi da bude bez većih promjena. Zdravstveni problemi koji su vas mučili u 2019, uglavnom će još uvijek biti tu s tim što bi trebali biti manjeg intenziteta. Sa njima bi trebalo da se izborite već od proljeća, piše Radiosarajevo

Loading..

loading...

Facebook komentari