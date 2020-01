Koliko dugo se u urinu, kosi i krvi zadržavaju alkohol, marihuana, droga

No dužina njihove detekcije uvelike varira o tome tražite li ih u urinu, krvi ili kosi, navodi Business Insider.

Marihuana tako u urinu ostaje 7-30 dana, u krvi oko dvije sedmice, a u kosi do 90 dana.

Kokain je u urinu svega tri do četiri dana, u krvi samo jedan do dva, ali u kosi čak do 90 dana.

Alkohol iz krvi “ispari” za 10-12 sati, iz urina za tri do pet dana, no u kosi isto ostaje do 90 dana.

Korištenje LSD-ja se iz urina može očitati jedan do tri dana, iz krvi svega dva do tri sata, a iz kose do tri dana.

MDMA u urinu ostaje tri do četiri dana, u krvi dan ili dva, ali kosa vas može odati do 90 dana.

Tragovi heroina u urinu su vidljivi tri do četiri dana, u krvi do 12 sati, a u kosi do 90 dana.

Amfetamini u urinu ostaju jedan do tri dana, u krvi oko 12 sati, a u kosi do 90 dana.

Metamfetamin se može očitati u urinu tri do šest dana, u krvi 24 do 36 sati, a u kosi do 90 dana.

Važno je ipak napomenuti da vrijeme otkrivanja ovisi o visini, težini, dobi, općem zdravstvenom stanju pojedinca i učestalosti korištenja, prenosi “Express“.

