Pet načina na koje živcirate partnera i riskirate prekid

Čistite ono što je on već počistio

U redu je da mu, ako je potrebno, objasnite nešto što nikada nije radio. No da baš kvocate za svaku sitnicu poput krivo okrenutog toaletnog papira ili pogrešno posloženog suđa… Time ćete samo izazvati nervozu i tenzije pa bi bilo bolje da takve stvari zanemarite ili da ih barem ne popravljate pred njim istovremeno govoreći kako ih pogrešno radi.

Neprestano ste loše volje

Iako je on vaše rame za plakanje i prava osoba kojoj se trebate obratiti za pokoju lijepu riječ, ponekada to može biti vrlo iscrpljujuće i frustrirajuće ako se ponavlja iz dana u dan. Sjetite se tri stvari za koje ste zahvalne taj dan i recite mu to s velikim osmijehom. Možda je ponekad i njemu potreban oslonac, ali vam to ne želi reći jer se vi neprestano žalite zbog svojih problema.

Ne dižete pogled s mobitela

Možda vam se čini kako on to ne primjećuje, no, vjerujte nam, itekako primjećuje. Posebice ako istovremeno razgovarate s njim i tipkate s prijateljicom, postoji mogućnost da izazovete gadnu svađu jer ćete kad-tad preliti čašu. Stoga, prilikom razgovora s partnerom radije odložite tehnologiju po strani i uživajte u razgovoru.

Ne slušate ga

Isto kao i s prethodnom točkom, nemojte nikoga omalovažavati s prevelikim manjkom pozornosti. Usredotočite se na razgovor i trenutak u kojem se nalazite.

Ne odgovarate na poruke

Ignoriranje i ne odgovaranje na poruke nikome nije drago. Čak i ako niste ljubiteljica dugih dopisivanja, to iskreno recite partneru bez da ga dovodite u situaciju da se brine gdje se nalazite i jeste li dobro, prenosi “Aura“.

