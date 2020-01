Oblik pupka otkriva puno o karakteru osobe: Postoji 6, a ljudi s jednim oblikom najduže žive

Ako vjerujete u kinesku mitologiju, oblik pupka može čak odrediti i koliko ćete djece imati u životu. Ako želite veliku porodicu, bolji je udubljeniji pupak.

Njemački psiholog dr Džerard Rajbman napisao je knjigu “Centered: Understand Yourself through your Navel“, a tvrdi da se pregledom pupka može ustanoviti i koliko dugo ćete živjeti.

Iako nema naučnih dokaza u prilog tvrdnjama da oblik pupka određuje bilo kakve karakterne osobine ili trajanje života, teorije povezane s tim tvrdnjama su prilično zanimljive.



1. Ispupčeni pupak

Pupak koji štrči predstavlja snažnu, ekstrovda učinite sve da dođete do onoga što želite.

Uvjerenja su vam važna i držite ih se. Treba vam vremena za pronalazak idealnog partnera, ali kada ga konačno pronađete, ta veza je dugoročna. Očekivano trajanje života: 72 godine.

2. Okrugao i dubok pupak

Vlasnici ovakvog pupka su najčešće skromni i tihi ljudi velikog srca. Ne vole da zamaraju druge svojim problemima, a očekivani životni vijek im je 81 godina.

3. Vertikalni udubljeni pupak

Riječ je o plitkom i tankom pupku koji navodno pokazuje da mu je vlasnik emocionalno stabilan, velikodušan i samouvjeren čovjek. Očekivana životna dob je 75 godina.

4. Horizontalni pupak

Takav pupak se obično širi poprečno po stomaku, a navodno simbolizuje kompleksnu i emocionalnu ličnost vlasnika. Riječ je o ljudima koji nemaju previše povjerenja u druge, ali kad nekome konačno vjeruju, onda je to dubok i smislen odnos. Glavni princip u životu im je da se ponašaju prema drugima onako kako se oni ponašaju prema njima. Očekivana životna dob je 68 godina.



5. Plitak i neravan

Ovaj neobičan oblik simbolizuje jedinstvenu ličnost vlasnika koji je sklon naglim promjenama raspoloženja uz izoštrene emocije. Prosječni životni vijek je 70 godina.

6. Ovalni

Pupak u obliku jajeta predstavlja hiperaktivnu i izrazito osjećajnu ličnost. Takav čovjek stvari uvijek uzima previše ozbiljno i lako ostane povrijeđen iako o tome ne govori rado. Riječ je o nestrpljivim pojedincima kojima uobičajena rutina brzo dosadi. Očekivani životni vijek je 65 godina, piše “Kurir“.

