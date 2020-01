Horoskop za januar: Bik opušten i rasterećen, Djevicama će biti fenomenalno, Blizancima se “pali lampica”

U znaku Vodolije je Venera, u znaku Riba Mjesec i Neptun. Uran je retrogradan u znaku Bika, a Mars se nalazi u znaku Škorpije.

Prvo bitnije dešavanje u januaru je prelazak Marsa u znak Strijelca koji se dešava 3. januara. Pošto Mars predstavlja našu energiju i inicijativu – u narednom periodu ćemo funkcionisati optimističnije, sa više entuzijazma, otvorenosti, željećemo da osvojimo „nove teritorije“, želja za pokretom i akcijom će biti pojačana, piše “Prva“.

10. januara imamo pun Mesec i pomračenje u znaku Raka. Ovo je prvo od šest pomračenja Meseca i Sunca koje nas očekuje tokom 2020. godine i suštinski najavljuje velike preokrete i novu fazu koja je pred svima nama. Kao i uvek u danima oko punog Meseca moguća je pojačana nervoza i napetost i nije dobar trenutak za donošenje važnih odluka, pogotovo onih koje donosimo impulsivno. Emotivno se možemo osećati loše, istrošeno I nezadovoljno a treba obratiti I posebnu pažnju na porodične odnose I relacije pošto to može biti mesto sukoba. Problemi sa roditeljima ili zabrinutost zbog njih.

Odmah sljedećeg dana Uran u znaku Bika kreće direktnim hodom. Planeta preokreta, revolucije, promena, nepredviđenih i neočekivanih dešavanja, ali i planeta stresa i nemira sprema se da nam začini ove januarske dane. Želja za promenama u narednom će periodu jačati.

13. januara Venera prelazi u znak Riba. Znak Venerine egzaltacije – pa je pred nama period sa mnogo tajni, mnogo zakulisnih ljubavnih (i ostalih) dešavanja, period pojačane romantike, idealizma, sanjarenja, platonskih ljubavi….

16. januara Merkur prelazi u znak Vodolije, a od 20. januara i Sunce – vreme je za nove ideje, za kreativnost, za više društvenosti i kontakata, za širenje kruga prijatelja i poznanika….U noći između 24-og i 25-og januara, očekuje nas i mlad Mesec u ovom znaku.

Kao što vidite, januar je u suštini mesec bez nekih velikih dešavanja. Nekako mi deluje da će svečarsko raspoloženje ipak obojiti ovaj mesec jednom lepom i dosta stabilnom energijom. Ne računam tu dane oko punog Meseca i pomračenja, ali to je izuzetak koji potvrđuje pravilo.

Mars će nam doneti bolju energiju, Venera više ljubavi i pozitivniji unutrašnji osećaj, a planete u znaku Jarca stabilnost na poslovnom planu. Da, izgleda kao da početak ove godine dosta obećava….šteta je što će samo početak biti tako opušten – mislim da je ipak 2020-a spremila i nekih ne baš prijatnih iznenađenja za nas, ali o tom – potom. Kada bude vreme.

Do tada – uživajte u lepim januarskim danima. Malo opuštanja nam je svima potrebno – da se odmorimo I napunimo baterije za prolazak kroz ostatak godine. Srećno!!!!!

OVAN

Ljubav

Odnos sa voljenom osobom će biti prilično dobar tokom januara ukoliko se budete pridržavali nekih pravila. Prvo – oboma vam je potrebno da se opustite I više uživate u zajedničkim trenucima pa je dobar momenat da izlazite češće I družite se sa prijateljima. Drugo – to što ste vi u boljem raspoloženju nije razog da flertujete sa drugim osobama, a pogotovo ne da kojim slučajem uđete u neku tajnu romansu ili kombinaciju. Treće – bilo kakav problem ili nesporazum ne sme se gurati pod tepih, već se o njemu mora razgovarati. Ništa od ovoga nije teško, a daće odlične rezultate – mir I lepe momente sa partnerom. Nešto više truda će trebati tokom druge dekade januara, koja donosi više nervoznih momenata u vašem odnosu. Slobodni Ovnovi – prva polovina januara je odlična za više provoda, zabave, za nova poznanstva, ali I za ljubavne prilike. Drugi deo meseca donosi tajnovitost, platonske ljubavi, ali I zabranjene I tajne odnose koji najpre kreću preko poslovnog segmenta ili se vezuju za osobe koje ne žive blizu vas.

Posao

Povoljna pozicija Marsa prema vašem znaku tokom celog januara će vam davati dovoljno energije I poleta, a u isto vreme – omogućiće vam lakšu realizaciju poslovnih planova. Neke promene se dešavaju u vašem poslovnom okruženju I moguće je da ćete biti zahvaćeni njima. I vi osećate potrebu da menjate dosadašnji način funkcionisanja, pa ukoliko vam se otvori prilika – iskoristite je. Ukoliko želite da pokrenete privatni posao, o tome vredi razmišljati od drugog dela meseca.

Zdravlje

Povremeni problemi sa kičmom, zglobovima – naročito kod starije populacije. Mlađi Ovnovi – uglavnom ste dobro. Budite više u pokretu, prijaće vam.

BIK

Ljubav

Osećate se opuštenije i rasterećenije, a i voljena osoba je u nekom sličnom fazonu pa ćete u prvom delu januara i pored obaveza koje će vam oduzimati prilično vremena – uspevati da budete što češće sa partnerom i da uživate u zajedničkim momentima. No, drugi deo meseca može biti nešto komplikovaniji – bilo vi, bilo partner možete sumnjati u vernost i iskrenost druge strane. Može doći do udaljavanja ili do sukobljavanja, rasprava – naročito u poslednjim danima meseca. Slobodnim Bikovima januar mesec prvenstveno pruža mogućnosti za više zabave I raspoloženja, ali I za nova poznanstva I jače kontakte sa suprotnim polom. Ipak, mora se priznati da mnogo novozapočetih veza I vezica više liči na neku formu neobaveznog druženja ili kratkotrajnog provoda nego na ozbiljne ljubavne priče. Ukoliko ulazite u nova ljubavna dešavanja u drugom delu meseca – bilo bi dobro da ne očekujete previše od osobe koja je preko puta vas I da je ne idealizujete – da se kasnije ne biste razočarali.

Posao

Možete se više opustiti u prvoj polovini meseca – funkcionisati po principu « lako ćemo » i pomalo se uljuljkati u mirnom poslovnom periodu u kojem ste trenutno. No, već početkom druge dekade januara dolazi do ubrzanja – odjednom ćete morati da funkcionišete na više strana u isto vreme, obim posla će se znatno povećati a sve ono što niste dovršili moraćete da privedete kraju. Dolaziće i do napetosti sa poslovnim partnerima i saradnicima. Po pitanju finansija – ovo je stabilan i povoljan period.

Zdravlje

Potrebno vam je da se više opuštate i odmarate. Ukoliko ste u mogućnosti – odlazak na kraći put bi vam jako prijao. Tokom januara uglavnom oscilacije imuniteta.

BLIZANCI

Ljubav

Od kvaliteta vašeg odnosa sa partnerom, ali i spremnosti da se oboje posvetite jačanju veze u kojoj ste – zavisi kako ćete proći kroz prvu polovinu meseca. Oni parovi koji žele da grade i stabilizuju svoj odnos – imaju odlične prilike da se dodatno povežu i odgovornije postave jedno prema drugom. S druge strane – oni parovi koji su već u fazi zahlađenja, sada će produbiti i proširiti distancu koja ih razdvaja. I za prve i za druge – druga polovina januara je bolja, jer donosi više poleta, živosti, raspoloženja. Moguće je da sa partnerom odete na kraće putovanje, a ukoliko to ne bude slučaj – da makar češće izlazite i oživite atmosferu u vašoj vezi. Što se tiče slobodnih Blizanaca – vama su prve dve dekade januara baš lepo otvorene za nove emotivne prilike, pa i za konkretan ulazak u ljubavnu priču. Treća dekada meseca donosi sklonost idealizaciji, ulascima u tajne i nedefinisane ljubavne afere sa osobama sa kojima vas veže jedino strast. Veze započete u ovom periodu odlikovaće nestabilnost i razočarenja.

Posao

Poboljšanje finansija je ono što vam je na pameti i ovaj mesec svakako će doneti veliku borbu za stabilizaciju. Očekujte uspone i padove na ovom polju, a mnogi od vas će pokrenuti I dodatne poslove ili imati dopunske angažmane. Generalno gledano – poslovno je ovo korektan period za vas kada možete ispoljiti svoju kreativnost I doći u prvi plan. Januar je dobar za realizaciju vaših ideja i planova, a moguće je da vam druga polovina meseca donese i bolje pozicije na postojećem poslu.

Zdravlje

Put kroz ovaj mesec će vam oduzeti mnogo energije. Vodite računa o imunitetu, a bilo bi dobro i da proverite krvnu sliku. Moguć je manjak gvožđa. Stariji – povremene tegobe sa žučnom kesom I jetrom.

RAK

Ljubav

Napeti I nervozni dani oko pomračenja Meseca u vašem znaku mogu doneti tenziju u odnosu sa voljenom osobom – no, to je samo jedan kratak period koji neće uticati na one parove koji su stabilni. Generalno gledano, sem ovog perioda oko pomračenja – voljena osoba I vi možete imati pred sobom jedan prilično skladan I opušten mesec. Sigurna sam da vam neke stvari smetaju kod partnera, ali sagledajte situaciju realno – ni vi niste savršeni. Poenta je u tome da se potencijalni problemi mogu lako zaobići – naravno, ukoliko postoji volja I želja za tim. Slobodni pripadnici ovog znaka – odličan mesec za pokretanje novih ljubavnih priča. Bilo da je u pitanju izlazak, druženje, poslovni segment ili pak društvene mreže – emotivne prilike su tu. Jedini princip kojim biste trebali da se vodite jeste da su te osobe “opipljive” – u prevodu – ne zaljubljujte se u nekog ko je hiljadama kilometara daleko od vas ili ko nije emotivno slobodan. Realne priče će vam doneti sreću. One nerealne I idealizovane – neće ništa.

Posao

Pred vama je više nego dobar poslovni mesec u kojem ćete ostvariti mnogobrojne uspešne kontakte ali I otvoriti sebi nove poslovne prilike. Vi ste već, generalno gledano – prilično zadovoljni kako funkcionišete u poslovnom segmentu I u kom pravcu ove situacije idu, a sada ćete imati I dodatne potvrda da je vaš rad u proteklom periodu primećen I cenjen. Ne samo da će se postojeće saradnje odvijati uspešno, već će Rakovi dobiti I mogućnosti za veće promene – od vas zavisi koliko ćete biti otvoreni za njih.

Zdravlje

Mars će boraviti u vašem polju zdravlja tokom celog meseca. On će vam svakako doneti više energije, ali I skrenuti pažnju da ne idete preko svojih granica. Stariji Rakovi mogu imati problema sa stomakom.

LAV

Ljubav

Ulazak Marsa u vaše polje ljubavi I zabave skreće zauzetim Lavovima pažnju da bi ipak trebali više da se opuste, da posao, obaveze I eventualno nezadovoljstvo stanjem u vezi ipak ostave po strani I da pokušaju da uživaju u onome što imaju. Jasno vam je da je odnos između vas I voljene osobe upao u neku kolotečinu, da se povremeno osećate kao da ste “pod moranje” jedno sa drugim I da ako nastavite da funkcionišete tako – samo će doći do udaljavanja. Zato sada jeste trenutak da napravite neku promenu, da otputujete zajedno, da više izlazite, družite se – prosto rečeno – da date jedno drugom ponovo priliku da istinski uživate u zajedničkim momentima. Teret obaveza I svakodnevice će svakako postojati – na vama je koliko ćete biti spremni da ih ostavite po strani I zaista BUDETE sa osobom koju volite. Slobodni Lavovi – ceo mesec je super za provod I zabavu a biće tu I emotivnih prilika. E sad, one će uglavnom biti zasnovane na strasti I na “opuštenom” odnosu – pa vi ako želite – navalite.

Posao

Hteli ili ne hteli – I tokom januara ćete se ozbiljno naraditi. Planete su se nagomilale u vašem polju poslovne svakodnevice i obaveza – vi sada imate priliku da se pokažete na delu i nemojte to propustiti. Imate i nove poslovne ideje i planove i jeste trenutak da počnete da ih razvijate. Vaše zamisli I projekti mogu zainteresovati osobe koje bi htele da uđu u saradnički ili partnerski odnos sa vama. Na finansijskom polju ćete biti stabilniji, ali pametno ulažite I ne rasipajte novac.

Zdravlje

Dokle god se odgovorno odnosite prema svom zdravlju I sebi – nećete imati većih problema. Vreme je da promenite I navike za koje znate da vam ne donose dobro.

DJEVICA

Ljubav

Šaren mesec za vaše emotivne relacije. Malo ćete biti super, malo će vam obaveze oduzimati vreme. Čas ćete biti u fazonu da se opustite I uživate sa voljenom osobom, čas ćete sve drugo staviti ispred nje. No, generalno gledano – ne postoji neki veliki problem, osim ukoliko ga sami sebi napravite. Naime, ceo januar je fenomenalan da nešto tajno ćućorite, da flertujete, da se sa nekim kao fora družite ili radite a u stvari da « merkate » kako ćete tu osobu zavesti. Takve stvari se dešavaju, pa svi smo ljudi – ali negde imajte na umu da ukoliko se bavite tim tajnim aktivnostima, treća dekada januara itekako može da ih iznese na svetlost dana. A onda može biti neprijatnih situacija sa voljenom osobom. Blago meni, držite se vi svojih partnera I proverenih situacija – a flertovanje ostavite za neki drugi put. Slobodne Device – više emotivnih prilika ćete svakako imati I u tome nema ničeg spornog. Jedino što je važno jeste da ne žurite I da pametno odaberete – želite nešto što će trajati, a ne nešto što će doneti kratkotrajni zanos, zar ne?

Posao

Malo ćete vi uspeti da se naodmarate tokom januara. Iako ćete bez većih problema izlaziti na kraj sa obavezama, njih će ipak biti više nego inače što će vam oduzimati i vreme i energiju. Dobro je što su kolegijalni odnosi korektni i što vi i saradnici jeste jedni drugima podrška u ovom periodu. Ukoliko ste započeli sa novim poslom, ili se to dešava tokom januara – bićete pomalo nesigurni, ali ćete brzo ući u štos. Finansije se tokom ovog perioda poboljšavaju i sada možete lakše da dišete.

Zdravlje

Drugi deo meseca može doneti sitniju, ali češću zdravstvenu problematiku. Moguće su viroze I prehlade. Kod starijih će se javljati problemi sa cirkulacijom, pritiskom.

VAGA

Ljubav

Prva polovina meseca je jako dobra za Vage u emotivnim ili bračnim partnerstvima. I ako postoje problemi – oni su rešivi jer ste I voljena osoba I vi spremni da im se posvetite sa pozitivnom I dobrom energijom. Vreme vam je oboma da malo živnete I opustite se – najbolja varijanta bi bila da odete na kraće putovanje I potpuno se posvetite jedno drugom I zajedničkoj zabavi. Drugi deo januara će vas već uvući u posao I okrenuti ka obavezama, pa će I prostora za vas I voljenu osobu biti neuporedivo manje. Što se tiče slobodnih pripadnika ovog znaka – vaše polje ljubavi I zabave će biti vrlo aktivno tokom celog meseca. Biće provoda, biće novih poznanstava, biće flertovanja, biće malih I velikih zaljubljivanja. Biće naravno I nekih divnih I pravih momenata, ali na žalost – biće I pogrešnih odluka I pogrešnih osoba. Zvezde su vam umešale sve I svašta tokom januara, a samo od pozicija u vašim natalnim kartama I predispozicija vezanih za ljubav zavisi šta ćete “izvući”. Da li ćete biti sretni dobitnik ili ne….

Posao

Iako će januar krenuti laganije I opuštenije, nemojte se uljuljkivati mnogo. To što ćete u prvih desetak dana meseca biti u super fazonu, više je zasluga praznika nego situacije koja se vezuje za posao. Već od početka druge dekade januara vi ulazite u “ratnu zonu” – u period koji će biti izuzetno aktivan I sa mnogobrojnim obavezama. Da, posla će biti ali biće I novih saradnika, poboljšanog finansijskog priliva I naravno – biće I tenzije, I to pogotovo tokom treće dekade meseca.

Zdravlje

Drugi deo meseca je pomalo naporan za vas pa je potrebno da se više odmarate I posvetite sebi. Takođe, povedite računa u saobraćaju. Moguće su i povrede i problemi sa hormonima.

ŠKORPIJA

Ljubav

Fina i pozitivna energija vladaće u vašim emotivnim relacijama tokom većeg dela januara meseca. Kao da ste oboje skinuli neki veliki teret sa leđa i sada imate više i vremena i volje da se posvetite jedno drugom. Poboljšaće se komunikacija, bićete otvoreniji za dogovore pa je moguće da u nekom trenutku i otputujete zajedno. Drugi deo januara će isto biti prožet emocijom, ali će biti nekih trenutaka u kojima bilo vi bilo voljena osoba možete na kratko posumnjati u vernost druge strane ili biti opterećeni ljubomorom i osećajem da se nešto krije od vas. No, ovi kratki momenti napetosti samo će dodatno potencirati strast kod oboje. Slobodne Škorpije ulaskom Venere u svoje polje ljubavi u drugoj dekadi meseca dobijaju ozbiljne prilike za zaljubljivanje. Neko vam se prilično brzo može podvući pod kožu I zaista u momentu možete pomisliti da ste pronašli onog pravog ili onu pravu. Ne kažem da to nije tako, ali možda ipak ne bi trebalo žuriti sa zaključcima već sačekati da vreme da svoju reč.

Posao

Januar je odličan poslovni mesec za vas. Doduše, prvih desetak dana ćete više odmarati i putovati nego raditi, ali kada završite sa odmorom koji vam je neophodan – bacićete se punom parom na posao i do kraja ovog perioda ćete ostvariti odlične rezultate. Bićete jako usmereni na finansijsku stabilizaciju i zaradu i na ovom planu vas očekuju vrlo povoljna dešavanja. Januar je mesec u kojem stvarate nove poslovne kontakte, a čak su moguće i nove poslovne saradnje, od samog početka uspešne.

Zdravlje

Više pažnje obratite na ishranu – ako ne ranije, od drugog dela meseca morate startovati sa promenama. Starije mogu još uvek pratiti povremene reumatske tegobe.

STRIJELAC

Ljubav

Ulaskom u januar imate dovoljno snage, volje, energije i podsticaja da napravite značajnije promene u odnosu sa voljenom osobom. U prvoj polovini meseca to će funkcionisati više nego dobro – ovo je period kada ćete partner i vi bolje komunicirati, lakše se dogovarati a sigurno je da vas očekuju i neki lepi zajednički momenti ispunjeni smehom, zabavom i kontaktima sa zajedničkim društvom. No, drugi deo januara i nije baš toliko bajkovit – voljena osoba može pred vas postavljati preterane zahteve koji će vas iritirati i može dolaziti do negativne energije i rasprava između vas dvoje. Od stabilnosti vašeg odnosa zavisi na koji način ćete proći kroz ovaj period. Oni koji su slobodni – vama će se svakako pojaviti osoba koja zavređuje vašu pažnju i sa kojom bi mogli otpočeti vrlo zanimljivu ljubavnu priču. Ove situacije se mogu pokrenuti već u prvoj polovini januara meseca. Čak i drugi deo januara donosi ljubavne šanse, ali bi one uglavnom bile zasnovane na jakoj hemiji i strasti, pa samim tim – pomalo nestabilne.

Posao

Prelaskom Marsa u znak Strelca početkom januara menja se vaša energija i način funkcionisanja. Konačno imate pravu inicijativu i sposobnost da se pokrenete. U ovom mesecu, naglašeno u njegovom prvom delu – očekujte mnogobrojne poslovne kontakte i mogućnost da se povežete sa ljudima koji bi kasnije mogli biti značajni za vašu poslovnu budućnost. Moguće je da će neki od vas tokom ovog perioda pokrenuti i privatne poslove, ali je savet za vas da ipak ne žurite pre nego što se dobro organizujete.

Zdravlje

Vodite računa da se ne povredite, naročito tokom drugog dela meseca. U tom periodu moguće su i prehlade i virusne infekcije. Stariji Strelčevi neka više obrate pažnju na ishranu.

JARAC

Ljubav

Pomračenje Meseca se dešava u vašem partnerskom polju 10. januara i značajno je za vas u smislu da otvara vrata novoj fazi u odnosu sa partnerom. Oni Jarčevi koji imaju stabilne emotivne relacije ulaze u period u kojem mogu podići odnos sa voljenom osobom na viši nivo. Oni parovi koji su i inače nestabilni i u čijoj vezi vlada nerazumevanje i pritisak – mogu prilično teško podneti ove dane koji će aktivirati rasprave, pa čak u nekim slučajevima dovesti i do prekida. Još jedan momenat koji donosi napetost jeste tokom poslednjih nedelju dana januara i najpre će pogoditi one Jarčeve koji sumnjaju u vernost voljene osobe ili koji nešto kriju od iste. Slobodni pripadnici ovog znaka okrenuće se druženju i prijateljima. Iako nećete prizivati ljubav, ona će vas ipak pronaći – najpre u drugom delu meseca. Da li će ovo biti baš ona prava priča koju priželjkujete ili kratkotrajno zadovoljstvo – to će već pokazati vreme. U svakom slučaju – neko interesantan i po vašoj meri se hoće pojaviti, a dalje ćemo videti kako će se to razvijati….

Posao

Mnogo planeta u vašem znaku početkom januara svakako najavljuju da ste u značajnoj poslovnoj fazi i u periodu u kojem biste trebali da izbijete u prvi plan. Imate i odlične ideje i planove – neke od njih ćete uspeti da pokrenete tokom prve polovine meseca ili bar da stupite u kontakt sa osobama koje bi vas mogle pogurati i pomoći vam. Vaši poslovi na dnevnoj bazi će se uglavnom odvijati bez velikih prepreka, osim u poslednjoj nedelji meseca koja može doneti žurbu i povećan nivo nervoze.

Zdravlje

Morate pronaći više vremena za odmor, naročito u drugom delu meseca. Ne iscrpljujte se, ne forsirajte svoje snage do krajnjih granica. Moguć je pad imuniteta.

VODOLIJA

Ljubav

Iako pokušavate da budete opušteni – vidi se da kod vas postoji određeno nezadovoljstvo a uopšte ne mora da znači da je partner kriv za to. Jednostavno, vas dvoje želite da funkcionišete bolje, ali se nekako mimoilazite i sve ostaje samo na povremenim lepim momentima. Doduše, situacija će se menjati tokom meseca i pružati vam mogućnosti da « živnete », ali to će biti kratki trenuci. U principu – kod vas dvoje se ne vidi nikakav problem – samo nemate dovoljno vremena jedno za drugo, a to kod oboje donosi osećaj uskraćenosti i nezadovoljstva. Zato svaki zajednički trenutak iskoristite na najbolji mogući način i dajte podršku jedno drugom. Slobodni pripadnici ovog znaka – period u prvoj polovini meseca može vam otvoriti ljubavne šanse i doneti novo, značajno poznanstvo. Venera u vašem znaku daje vam na popularnosti kod suprotnog pola a pošto ste društveno aktivniji nego inače – neće biti čudno što ste obasuti pažnjom od strane udvarača. Imate dobre prilike da uđete u vezu do kraja meseca.

Posao

Venera, Merkur i Sunce tranzitiraće tokom januara kroz vaše polje ličosti – dajući vam i inicijativu, ali i sposobnost da privučete dobre poslove i poslovne kontakte. Vreme je za vašu ličnu akciju i inicijativu i pravi trenutak da se više pokrenete ka ostvarenju onoga što želite. Moguće je napredovanje ali i velika podrška od strane autoriteta i vama značajnih osoba. Drugi deo meseca je obojen dobrim finansijskim prilikama i donosi vam odlične šanse da se po ovom pitanju stabilizujete.

Zdravlje

Imaćete povremeno problema sa smanjenim imunitetom. Pokušajte da pronađete dovoljno prostora za odmor i opuštanje. Nivo stresa će biti pojačan. Starijima – problemi sa hormonima i cirkulacijom.

RIBE

Ljubav

Na polju ljubavi biće šareno tokom januara. U suštini – neki veći problem ne postoji između voljene osobe I vas, ali vaše raspoloženje će klackati, zajedno sa osećajem sigurnosti koji će biti nestabilan. Zato ćete u nekim momentima funkcionisati savršeno I provoditi divne zajedničke trenutke – a u drugim će postojati napetost koju ćete najpre osećati vi – možete čak u nekim momentima sumnjati da li je partner iskren prema vama ili ne. Lek za vaša razmišljanja I strahove ne postoji – osim da pokušate da provodite što više vremena sa partnerom u aktivnostima koje vam oboma prijaju I rasterećuju vas. Ne bežite od strahova na taj način što ćete izlaz tražiti u flertovima sa drugim osobama. Što se tiče slobodnih pripadnika ovog znaka – tokom druge dekade meseca Venera ulazi u vaš znak I sigurno je da će vam doneti pojačane ljubavne prilike do kraja januara. Doduše, vi I pre toga možete ući u neku ljubavnu “šemu”, ali to će verovatno biti odnos koji nema neke naročite predispozicije da potraje.

Posao

Pred vama je vrlo aktivan poslovni mesec – ulazak Marsa u vaše polje karijere i pozicije pokrenuće događaje i situacije oko kojih ste se trudili dve godine unazad. Neke od vas očekuje unapređenje ili jake nove poslovne prilike. Jedino obratite pažnju na drugu polovinu meseca kada može dolaziti do razmimoilaženja sa autoritetima I to najpre zbog toga što će se vaša ambicija pojačati. Po pitanju finansija ovo je mesec poboljšanja, a moguće je da se prihvatite I nekog dodatnog posla.

Zdravlje

Zdravstvena situacija će biti pomalo nestabilna. Vaš imunitet u ovom periodu varira, a i potrebno vam je više odmora i sna nego inače.

