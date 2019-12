Dogovorio se sa ženom da bude domaćica; Došao je kući, otvorio fioku i iznenadio se

“U braku smo 11 godina i juče sam se toliko iznenadio da razmišljam da se razvedemo, piše “Espreso“.

Sasvim slučajno dok sam tražio neka dokumenta u ladici sam pronašao kovertu u kojoj je tačno 10.000 eura.

Velike pare da se od ničega uštedi, sumnjam da se prodaje. Realno ima dovoljno i vremena i prostora jer sam često na službenim putovanjima i budem odsutan i po 10 dana skoro svaki mjesec.

Uzeo sam sve te pare i čekam da vidim šta će da se desi. Ako se ispostavi da me zaista vara, dobro će mi to platiti, ali ne parama. Ako išta mrzim to su preljube, a ovo je i gore od toga.

Ko zna sa koliko je muškaraca bila.

Fuj! Gadi mi se od same pomisli na to”.

