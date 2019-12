Sedmični horoskop od 30. decembra 2019. do 5. januara 2020. godine

Ovan (21.03. – 20.04.)LJUBAV: Jednom kad riješite sve potrebe dragih osoba oko sebe i oslobodite se potrebe da za svaku odluku imate barem deset razloga, osjećat ćete se puno opuštenijim. Vrijeme je promjena i ne smijete biti toliko oštri prema sebi. Ako možete pregovarati oko određenih stvari, učinite tako, ako ne, onda se maknite dok ne dođe bolje vrijeme. POSAO: Već ste doživjeli razočarenje kad su u pitanju vaša očekivanja od drugih ljudi i njihovih riječi.

Bik (21.04. – 21.05.)LJUBAV: Imat ćete zanimljiv tjedan u kojem se može dogoditi sve – od ljubavi do velike svađe i rastave. Energija je iznimno jaka, osjećate se strastveno i moćno i teško će vas itko zaustaviti u vašem pohodu, kakav god on bio. Čini se kako vas netko promatra, ali ne zna se koliko će ga vaš strastveni pristup ohrabriti na javljanje. Ako ste u svježoj vezi, onda možete očekivati tjedan ljubavi i razumijevanja. POSAO: Uz nepredvidljivi Uran i sretni Jupiter pred vas…

Blizanci (22.05. – 21.06.)LJUBAV: Već dugo vremena želite pobjeći od okova i zabrana koje su vam nametnute. Sad, kad se revolucionarni Uran i sretni Jupiter nalaze u vašoj kući prilika – niste baš previše sigurni u sebe i što želite. Nemojte se vezati ni za koga ako niste sto posto sigurni u svoju odluku. Sve dok se Merkur ne vrati na svoje nemojte se dugoročno obvezivati niti obećavati išta. POSAO: Stigao je veliki val promjena i na poslovnom planu.

Rak (22.06. – 22.07.)LJUBAV: Situacija zahtijeva brzo razmišljanje i akciju. Događaji povezani sa Suncem pokrenuli su se i sad ih više nitko ne može zaustaviti. Nepredvidljivi Uran i sretni Jupiter pokrenuli su velike promjene u vašem i životu vaših bližnjih. Ako ste u vezi s dobrim temeljima, onda ove promjene slobodno pozdravite jer će biti na bolje, ali ako je vaša veza klimava ovo bi joj mogli biti posljednji izdisaji. Nemojte se bojati.

Lav (23.07. – 22.08.)LJUBAV: Iako biste vi sad htjeli vremena i vremena da razmislite o svemu što se događa, upravo je vrijeme ono što nemate. Tempo se ubrzava i odluke se moraju donijeti, a nitko vam ne može garantirati da ćete donijeti baš one koje trebate! Ostavite si dovoljno mjesta za manevar i krenite. Posebno će vam to pomoći kad su u pitanju odnosi s partnerom i obitelji. POSAO: Financije su tako – tako, a uz sve promjene koje se događaju, morat ćete biti štedljiviji

Djevica (23.08. – 22.09.)LJUBAV: Ovog tjedna morat ćete odrediti prioritete u svom životu. Prisutnost inventivnog Urana i sretnog Jupitera u vašem kutu partnerskih odnosa, donosi vam intenzivno razdoblje u ljubavi. Jedni će htjeti akciju i napredak veze, dok bi se drugima trenutna veza mogla raspasti. Nemojte očajavati ako spadate u ove druge – to je za vaše više dobro, što ćete ubrzo i sami uvidjeti! POSAO: Na početku ove godine najbolji savjet vam je ne zalijetati se grlom u jagode

Vaga (23.09. – 22.10)LJUBAV: Čak i najbolje razdoblje može biti stresno, a to vam posebno pokazuju protekli tjedni. Ovog tjedna biste mogli biti malo skeptični što se sve još može dogoditi, ali nema mjesta brizi jer sve ide kako treba za vas. Morat ćete se nositi dan za danom jer ovo nije vrijeme za velike odluke na privatnom planu. POSAO: Uran i Jupiter nalaze se na dijelu vaše solarne karte koji se odnosi na svakodnevne obveze te vam donose novi ciklus i revolucionarne promjene

Škorpion (23.10. – 21.11.)LJUBAV: Ljubavno područje vas priprema na novost u vašem životu, moguće prinovu u obitelji ili odlučujući korak s voljenom osobom. Da bi sve bilo kako treba imate pred sobom mnogo posla i nemojte dozvoliti da vas lošije raspoloženje spriječi u tome. Također, vi ste raspoloženi za ozbiljne razgovore, ali ne mora značiti da je i vaš partner u istom raspoloženju. Nemojte stoga od muhe raditi slona i sve će biti u redu. POSAO: Koji god posao obavljali obavite sve

Strijelac (22.11. – 21.12)LJUBAV: Ovo nije baš najbolje vrijeme za vas. Vrlo ste nemirni, sličite na koku koja treba snijeti jaje, a nema se gdje ugnijezditi. Ljudi oko vas previše su spori za vaš ukus pa samo upadate u razmirice. Trebali biste što više vremena provesti u neobaveznom druženju, najbolje sportske naravi kako biste ispucali višak energija koja vas ometa u normalnom funkcioniranju. POSAO: Nemojte nagliti u poslovnim odlukama.

Jarac (22.12. – 20.01.)LJUBAV: Voditi računa o svemu što se događa oko vas već je samo po sebi veliki izazov, a u vremenima poput ovih čini se kao nemoguća misija. S obzirom da su promjene koje dolaze vrlo povoljne za vas trebali biste izoštriti vid koliko god možete i posebno koncentrirano pratiti situaciju oko sebe. Sad biste se mogli samo osjetiti malo nemirnijima nego inače. Nemojte podcjenjivati snagu partnera. Ako je potrebno oslonite se na njega!

Vodenjak (21.01. – 19.02.)LJUBAV: Uz Jupiter u području vaše solarne karte vezane uz vaše životne vrijednosti, može se dogoditi sve i svašta. Na vidjelo su izašle vaše nesigurnosti i strahovi koje ćete morati riješiti ako mislite napredovati u odnosu s drugim ljudima. Poželite li započeti vezu s osobom s kojom poslovno surađujete, mogle bi nastati nepredviđene komplikacije. Za sad bi bilo najbolje držati se onoga što dobro poznajete.

Ribe (20.02. – 20.03.)LJUBAV: Čini se kako se jedna vrata za vas zatvaraju, a druga otvaraju. Kod vas uskoro počinje cijelo jedno novo poglavlje osobnog rasta i razvoja. Razvoj događaja od pomrčine Sunca nije baš zadovoljavajući jer se osjećate prilično nemirnima što ne može dobro utjecati na odnos s partnerom. Tko zna, možda je vrijeme da se neke veze završe jednom zauvijek? POSAO: Ovog tjedna nemojte previše očekivati od posla,piše Metroportal

