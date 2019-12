Greške u vodjenju ljubavi koje žene teško opraštaju

Ako vam tijekom seksa smetaju neki potezi vašeg partera, vrijeme je za ozbiljan razgovor. Možda da vam to bude novogodišnja odluka… Uz malo takta i mašte može se sve popraviti te ga lako možete pretvoriti u savršenog ljubavnika.

Brojne ankete napravljene su kada je riječ o greškama u krevetu, a mi vam donosimo one koje žene teško opraštaju.

Kao da želi oboriti osobni rekord

Prebrz je, mijenja poze svakih 20 sekundi, dodiruje vas posvuda kao muha bez glave… Ono što možete napraviti je to da mu objasnite svoje želje i način na koji želite da vas dodiruje. Ako se bojite da će ga preplašiti lekcija iz seksa, uzmite njegovu ruku i pokažite joj kuda i kako da ide. Možete i odabrati pozu u kojoj vi vladate situacijom.

Nakon seksa, on se okrene na drugu stranu i zaspi

Netko se poslije seksa voli grliti i maziti, drugi zahrče, treći zapali cigaretu, četvrti prebire po mobitelu, netko juri u kupaonicu ili do hladnjaka… mnogo je tipova postkoitalnog ponašanja. Ako ste vi skloni jednom tipu, a vaš partner potpuno drugačijem, nije čudo da možete biti povrijeđeni. Nakon orgazma, muškarci ulaze u fazu u kojoj gube interes za seks i zbog pojačanog lučenja serotonina postaju pospani. Nemojte mu to uzeti za zlo.

Obdaren je i misli da je to dovoljno za dobar seks

Stalno se hvali svojim alatom, a u krevetu i nije pretjerano aktivan… Uvjeren je da je njegova obdarenost dovoljna i da se ne treba posebno truditi. Gledaj i divi se, malo sutra. Crveni karton se već lagano izvlači iz džepa.

Kod njega nema predigre

Gotovo svaki muškarac zna da je predigra itekako važno. Onaj koji je ignorira, pravi je egoist,. Ako želite da promjeni ovakvo ponašanje, učinite to što prije, sasijecite stvar u korijenu.

Mnogi parovi prečesto zanemaruju predigru, prebrzo se bacaju na snošaj i time riskiraju neuspjeh u krevetu. “Predigra nije nešto bez čega se ne može, ali ona budi osjetila i želju u nama. Kao što nas aperitiv priprema za uživanje u jelu, iako nam obrok može ići u tek i bez njega, tako nas predigra priprema za uživanje u seksu”, kaže dr. Susan Block, seksualna terapeutkinja i autorica knjige “The Ten Commandments of Pleasure”

Žene uglavnom trebaju više vremena da se opuste i prepuste tjelesnom užitku, pa im je zato predigra i potrebnija. “Često od žena čujem da njihovi muškarci vole ‘preskočiti’ sve ono između prvog dodira i penetracije, ali time se zanemaruju ženske potrebe. Predigra će povećati želju i potaknuti lubrikaciju te tako učiniti odnos ugodnijim i uzbudljivijim”, kaže dr. Block.

Zalijepio se samo za jednu pozu

Možda je to stvar karaktera? Ali, ako je izvan kreveta vaš partner zanimljiva radoznala osoba, možda je nesiguran u seksu. Možda se boji da će, ako eksperimentira s nečim novim, doživjeti neuspjeh. Tada mu je potrebna podrška. Recite mu da je on ljubavnik o kome ste oduvijek sanjali. Možda je ovo laž, ali je jako korisna,piše Gloria

