Šta je najljepše na vama: Ovnovima su glavni adut obrve – Lavove karakteriše lijepa kosa

Ovan; Ovnovima su glavni adut obrve. Uz sve ostale zanosne stvari na osobama rođenim u ovom znaku, obrve su ipak najupečatljivije. Njima najbolje izražavate svoje emocije i raspoloženja s obzirom na to da ste znak pun energije i snage. Ipak, Ovnovi su prilično osetljivi, a kada ne znaju rečima, najbolje to pokažu mimikom obrva.Bik; Bikov izgled vrti se oko njegovih usana. Fizički tipovi željni dodira i telesne pažnje, osobe rođene u ovom znaku poznate su po svojim neodoljivim usnama, posebno kada je reč o razmenjivanju nežnosti u kojima one mogu da budu jako seksi.

Blizanci; Blizanci mogu da budu srećni i zahvalni na dobrom tenu koji je njihov najjači adut. Kako su živahni i uvek u pokretu, neretko imaju blago rumene obraze, ali čisto i sjajno lice koje malo ko neće zapamtiti. Takođe, Blizanci imaju sreću jer uvek izgledaju mladoliko, a zahvaljujući njihovom tenu, malo ko bi im pripisao godine koje zaista imaju.

Rak; Rakovi mogu da se pohvale zanosnim torzom. Njihova saosećajnost i intuicija izviru baš iz tog dela tela. Iako im je prirodno dat, osobe rođene u znaku Raka uvek vode računa da im torzo ostane zanosan, isklesan.

Lav; Lavove karakteriše lepa kosa. Baš kao što i pristaje njihovom znaku, ove osobe imaju bujnu i zdravu kosu koja idealno odražava njihovu blagu uzvišenost, samopouzdanje i dominaciju kojoj teže. Kad god se nađe u prostoriji, Lav će uvek pleniti pažnju kosom kao iz časopisa.

Devica; Device imaju lepu kožu, a na njenu negu odvajaju mnogo pažnje i vremena. Njihova koža uvek miriše i veoma je glatka, zbog čega često bez puno napora izgledaju sveže i mladoliko pa bi drugi mogli da im pozavide gde god se pojave.

Vaga; Za Vagama se malo ko neće okrenuti s obzirom na to da imaju najbolju zadnjicu među svim znakovima. Taj atribut odražava njihovu ljubaznu i nežnu narav, a potreba da teže skladu i balansu vidi se i u tome što paze da im prednji i zadnji deo tela budu jednako zanosni.

Škorpija; Škorpionima je najjača karta njihova “erogena zona”. Ljudi rođeni u ovom znaku svesni su moći koju poseduju pa znaju kako da je najbolje iskoriste. Ali svoj glavni atribut, “erogenu zonu” ipak čuvaju samo za posebne osobe kojih, naravno, nema puno.

Strelac; Leđa su ono što se ljudima najviše sviđa na telu Strelca. Žene rođene u ovom znaku rado posežu za haljinom otvorenih leđa, dok muškarci vole da se skinu i hodaju bez majice jer zaista imaju čime da se pohvale. Snaga koju imaju u svojim leđima daje im sposobnost višesatnog sedenja kada je to potrebno, ali i dugog i napornog hodanja koje nije najdraža stvar drugim znakovima.

Jarac; U noge Jarca nemoguće je ne gledati. Bilo hodanje ili plesanje, njihove noge stvorene su za kretanje, a svakog će ostaviti bez daha. Osim toga, snaga im leži upravo u tom delu tela pa će pokazivanjem nogu uvek moći da dobiju sve što žele ili osvoje osobu koja im je zapala za oko.

Vodolija; Vodolije imaju lepa stopala. Kako uvek trče prema slobodi, ali i uspehu, stopala su im najjači adut, a kod osoba rođenih u ovom znaku redovno su negovana i kao sa reklame. Osim fizički, Vodolije u glavi svakodnevno hodaju hiljade koraka pa ne čudi što se to odražava i na najnižem delu njihovog tela.

Ribe; Oči Riba su posebne. Kako je reč o najemotivnijem horoskopskom znaku, njihova duša se zaista preslikava u njihovim očima. Prodornim pogledom lako mogu da osvoje i one najtvrđe, a malo je onih koji se u njihove oči neće dublje zagledat,prenosi Infpult

