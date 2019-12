4 horoskopska znaka koja ne podnose jesen i zimu

Četiri znaka koja najmanje podnose jesen i zimu su Ovan, Blizanci, Rak i Lav, piše astrolog Jovana Vilimonović.

Ovan

Ovan, kao prvi vatreni znak kojim počinje proljeće, ne može da podnese hladnoću. On voli lijepo vrijeme, kad sve cvjeta, da može da ide gdje hoće. Ne voli da ga ograničava odjeća i kada mu je hladno. Kada bi mogao april da bude cijele godine, to bi bilo idealno.

Blizanci

Blizanci vole zabavu i druženje, a to im je lakše da ostvare kada je lijepo vrijeme. Onda mogu da se nađu sa prijateljima kada im padne na um, a ne da se organizuju i da gledaju kroz prozor da li će da pada kiša ili ne. Vole more, jezero, bazen, više nego snijeg i šuškanje lišća po parku. Nisu toliko romantični.

Rak

Rak, čim zahladni, brine o svom zdravlju više nego svi drugi. On se plaši bolesti, prehlade, a kamoli nečeg ozbiljnijeg. Zato svako može da vidi Raka ljeti kako ide negdje stalno, voli i da putuje i da obilazi mjesta za kupanje i zabavu, kao što su bazen, rijeka, more. Kada dođe jesen on se ušuškava i nema ga do toplih dana. Ovdje baš važi da djeca rođena ljeti ne vole nego drugo godišnje doba.

Lav

Svaki Lav voli dobru zabavu, žurke, izlaske. Njemu je prilično teško kada je loše vrijeme jer onda ne može da zablista u punom sjajnu bez svog vladara, Sunca. Ako nije sunčano, onda je dan potpuno loš za Lava. Mora da nauči kako da se nosi sa promjenama vrijeme, a ne da mu svaki put to drastično utiče na raspoloženje. Svakako, ako je iskoristio ljeto, onda će moći da se strpi do proljeća, kada kreće toplije vreme. Mrzi snijeg i sve što ima veze sa njim.

Loading..

loading...

Facebook komentari