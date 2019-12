Momku kupila DNK test pa otkrila mračnu porodičnu tajnu

Anonimna cura priču je podijelila na Redditu.

“Momku sam za božićni poklon kupila DNK test. Njegova majka je to saznala i zamolila me da mu ga ipak ne dam jer su on i njegov brat zapravo začeti spermom donatora jer njen bivši muž nije mogao imati djecu, a oni to još ne znaju. Oboje su odrasli muškarci, a meni nije nimalo ugodno imati to saznanje a da moj momak nema pojma ni o čemu. Jesam li ja šu..k ako joj odredim datum do kojeg im to mora reći? Čini se da joj se baš ne žuri, čak ni nakon što sam ja izrazila nezadovoljstvo”, napisala je, prenosi “Hayat“.

Neki od komenatara na ovu njenu objavu bili su:

“Želiš li ovako veliku vijest otkriti prije praznika? Ja sigurno ne bih. Ne mogu je kriviti jer je barem htjela čekati do poslije praznika.”

“To nije tvoj problem. Ovo je puno veće od tebe. Makni se iz ove jednačine i pusti ljudi koji su direktno uključeni u to da se bave time. Naravno da te to stavlja u lošu poziciju, ali nije na tebi da forsiraš raspravu.”

Loading..

loading...

Facebook komentari