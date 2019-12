Najbogatiji ljudi: Zaradili desetine milijardi u 2019. godini, rekord dostigla žena

Ove godine najviše profita ostvario je vlasnik kompanije LVMH Bernard Arno (Arnault). Njegova zarada u 2019. godini iznosi 35,5 milijardi dolara.

Pod okriljem ove kompanije posluju brendovi kao što su “Louis Vuitton”, “Dior” i “Moet & Chandon”.

Ova uspješna kompanija prošlog mjeseca postigla je dogovor o kupnji američkog draguljarskog diva “Tiffany” za više od 16 milijardi dolara.

Ukupno njegovo bogatstvo sada iznosi 104 milijarde dolara i on je treći najbogatiji čovjek na svijetu.

Dvije žene ove godine stekle su veće bogatstvo od Arne, ali se ne može reći baš da su ga zaradile.

Makenzi Bezos (MacKenzie) stekla je 35,9 milijardi dolara zahvaljujući razvodu od osnivača ”Amazona” Džefa Bezosa (Jeff). Njihov razlaz je postao poznat kao najskuplji razvod na svijetu, s obzirom na udio novca koji je Džef morao prepustiti Mekenzi, koja je postala 26. najbogatija osoba na svijetu,prenosi Avaz.

Udovica rekorder

No, ni ona nije osoba koja je došla do najviše novca u 2019., već je to Džulija Flešer Kok (Julia Flesher Koch), udovica Davida Koka (Kocha), bivšeg suvlasnika kompanije “Koch Industries”, druge najveće privatne kompanije u SAD po prihodima.

Flešer Kok (56) je bogatstvo od 62 milijarde dolara naslijedila od pokojnog muža i time postala 10. najbogatija osoba na svijetu i najbogatija žena. David Kok je umro u avgustu ove godine.

Osnivač Facebooka Mark Zakerberg (Zuckerberg) ove godine je povećao svoje bogatstvo za 26,7 milijardi dolara na 78,7 milijardi i on je peta najbogatija osoba na svijetu.

Bil Gejts (Bill Gates) je dodao 22,4 milijarde dolara pa je sada s ukupno 113 milijardi najbogatiji čovjek.

Na drugom mjestu je Džef Bezos (Jeff), koji ima 111 milijardi, 13,6 milijardi manje nego lani. On je jedan od rijetkih superbogataša čije se bogatstvo ove godine smanjilo.

Amanjo Orteja (Amancio Ortega), vlasnik “Zare”, u 2019. postao je bogatiji za 15,7 milijardi dolara, pa je s ukupno 74,3 milijarde na 6. poziciji liste bogataša.

Spomenimo da je Varen Bafit (Warren Buffett) ova godine dodao oko 5 milijardi na svoje bogatstvo koje sada iznosi 89 milijardi dolara, što ga čini 4. najbogatijom osobom na svijetu.

Najbogatiji čovjek Azije i 11. najbogatiji na svijetu je Indijac Mukeš Ambani (Mukesh), koji je ove godine zaradio dodatnih 17,6 milijardi dolara pa sada ima ukupno skoro 62 milijarde.

Stiv Bolmer (Steve Ballmer) je u 2019. zaradio impresivnih 19,4 milijarde pa je došao do bogatstva od 58 milijardi.

Troje suvlasnika “Walmarta” koji su poznati kao najbogatija porodica na svijetu – Rob, Džim (Jim) i Alis Volton (Alice Walton), zaradili su samo u ovoj godini svako više od 10 milijardi dolara. Sada njih troje zajedno imaju više od 162 milijarde dolara. ”Walmart” je najveći svjetski maloprodajni lanac.

Osnivač ”Alibabe” Džek Ma (Jack Ma) ove godine je osigurao dodatnih 11 milijardi dolara.

Žaklina Mars (Jacqueline) i njen brat Džon Mars (John), vlasnici poznatog “čokoladnog carstva”, ove godine su, također, povećali svoje bogatstvo više za 10 milijardi dolara.

