Ana dobila televizijsku ponudu koja se ne odbija!

Naime, ova televizija je zainteresovana da pevačica postane njihovo lice, ali nije reč o rijalitiju, već o nekoj ozbiljnijoj zabavnoj emisiji.

– Ana je posao voditelja odlično obavljala dok je vodila “Zvezde Granda” i emisiju “Neki novi klinci”, pa su čelnici TV Hepi, došli na ideju, da joj uskoro ponude da preuzme jedan novi format u ovoj kući. Ona je dovoljno poznata i atraktivna, a pošto joj je posao pevačice utihnuo, i nema nastupe, veruju da bi možda prihvatila ovaj angažman, jer bi mogla da postigne – kaže izvor.

S obzirom na to da je Sevićka početkom godine objavila pesmu “Delirijum”, zbog saradnje sa Bubom i Džalom, pesma ima više od 6 miliona pregleda na Jutjubu za skoro godinu dana. Međutim, ako se pogleda ova mreža, pevačicine pesme broje do dva miliona pregleda, poput “Lambordžinija”. Ni to što je snimila pesmu sa tadašnjim suprugom Darkom Lazićem, nije joj bila odskočna daska. Ali je zato uvek dobijala čestitke za njen voditeljski posao pa joj u biografiji i piše da je voditeljka/pevačica.

– Na Hepiju su vrlo zagrejani za ideju da se ona pridruži njihovom timu. Smatraju da je Ana baš dobra u tome, i da joj taj posao bolje ide. Projekat je primamljiv, pa se nadaju da neće odbiti angažman,prenosi Alo.

