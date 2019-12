Šokantna ispovijest djevojke (21): Imala sam odnose sa tatinim prijateljem koji ima kćerku moje godište

“On je razveden, tako da ne možemo govoriti o preljubi, ali brinem se kako bi moj tata i drugarica reagovali kada bi saznali za nas dvoje. Poslije te proslave, još nekoliko puta smo se dopisivali i on želi ponovo da me vidi. Zaista mi se sviđa i mogu da se zamislim u vezi sa njim, ali osjećam da bi to bila loša ideja”, objasnila je djevojka u pismu savjetnici Kolin Noal.

“Priznala sam to nekim drugaricama i one su zgrožene, ali prvenstveno zato što je on ‘star’. Ipak, vjerovali ili ne, zapravo je dobra osoba i nije da me poznaje od mojega rođenja. Moj otac ga je upoznao prije tri godine, nakon što smo se preselili u njegov kvart, a ja sam se zbližila s njegovom kćerkom. Znam da je komplikovano, ali mi se sviđa. Šta da radim?”, pitala je poznatu savjetnicu.

Nolan je djevojci rekla da prati taj instinkt koji joj govori da je to loša ideja. “On je stariji čovjek i to ti je sada uzbudljivo, ali smatram da je njegovo ponašanje pogrešno na nekoliko nivoa. Tvoj otac će biti bjesan na njega, a tvoja prijateljica će se razočarati u oboje. Nesumnjivo će se uništiti svi vaši porodični odnosi”, poručila joj je savjetnica, prenosi “Kurir“.

