Sve što morate znati o strijelcima

Ljudi rođeni u ovom znaku na svijet i ljude gledaju pozitivno i s optimizmom, idealistički vjerujući u dobronamjernost svakog jer su i sami velikodušni, a poštenje i istinoljubivost vrlo su visoko pozicionirani na ljestvici njihovih vrijednosnih sustava.

Element Strijelca je vatra, polaritet muški, kvaliteta promjenjiva. Kao i ostali znakovi vatre, pokretači su aktivnosti, dinamični i poput njima suprotnog znaka Blizanaca, teško se mogu duže vrijeme smiriti na jednom mjestu. No, za razliku od njih, Strijelac svoje akcije planira i ne voli improvizacije.

Širokih su vidika i uvijek puni velikih planova, sigurni u sebe i u uspješnu realizaciju onoga što žele i na čemu rade. Štoviše, rado će o njima, puni entuzijazma, razgovarati s drugima,te ih pokušati “zaraziti” svojim idealima. Zato katkada i pogriješe, jer prerano otkriju “karte” i tako otvore put drugima koji tada mogu iskoristiti njihove ideje i zamisli prikazujući ih kao svoje.

VELIKODUŠNI IDEALISTI

Bez obzira na sve, malo toga ih može demotivirati jer Strijelci su ipak najveći optimisti zodijaka. Ali i najveći putnici, jer ih urođena potreba za širenjem vodi u nove krajeve, u doticaj s novim kulturama, od kojih mogu puno toga naučiti, a nova znanja integrirati s onim, već postojećim. Stoga se ne boje promjena, već im se vješto prilagođavaju, uživajući u novim izazovima, jer ovo su ljudi koji će pobjeći od svega što ih sputava, kao i od svega onoga što je predvidljivo i već unaprijed poznato. Neće izbjegavati ni težak, dugotrajan i naporan rad, samo kako bi ostvarili postavljene ciljeve. Lako se oduševljavaju novim stvarima i izazovima te puni energije, ambiciozno pokreću nove projekte, planirajući daleko unaprijed jer uspješno mogu sagledati cjelinu, a detaljima će se uvijek pozabaviti kasnije, u hodu.

U odnosima s drugim ljudima Strijelci su vrlo korektni i pravedni. Tako nikada neće zbog nekog svog cilja ili ambicije oštetiti ili povrijediti nekog drugog. Oni sami mrze lažno i iskrivljeno ponašanje, dvoličnost i licemjerje i svakome će reći istinu u lice, sviđalo mu se to ili ne. Zbog toga će se nemali broj puta dovesti u neugodne situacije i biti žrtvama raznih afera i iznenadnih preokreta.

Ipak, u odnosima s ljudima vrlo su korektni, uvijek će rado pomoći drugima i sami im biti zahvalni na pomoći, jer ovo su velikodušna stvorenja kojima nije teško potrošiti dio svog slobodnog vremena kako bi se stavili u službu kakvog humanog cilja, ne tražeći pri tome nadoknadu za potrošeno vrijeme ili trud. Strijelci uvijek traže dublji smisao u svemu, gotovo filozofski pristupajući nekim, naizgled banalnim problemima, živahnog su i nemirnog duha i tijela te ih je teško sputati i ugurati u okvire krutosti i formalizma.

Iako načelno poštuju izvanjski red i poredak, zbog visokih moralnih standarda važnija su im načela jednakosti, slobode i humanosti, stoga se dio njih aktivira u nekom obliku socijalnog rada, štiteći prava onih ugroženih skupina. A budući da vole životinje, bore se i protiv tlačenja i okrutnosti, jer oni su duboko vezani uz prirodu i svjesni istinske povezanosti svega sa svime.

Strijelci istinski cijene život u svim njegovim oblicima, načelno su tolerantni prema drugačijim mišljenjima i stavovima, no u svakom trenutku marljivo rade na buđenju svijesti o istinskim vrijednostima i načelima humanosti, idealistički pokušavajući Svijet učiniti boljim mjestom za život svih. Ovo su ljudi koji spontano ulijevaju povjerenje jer njihovi su motivi rijetko kad sebični i isključivi, a urođeni optimizam i entuzijazam ne dopušta im malodušje čak i u onim teškim vremenima, kada se čini kako je sve protiv njih.

A s obzirom na to da su i sami miljenici sreće, ona ih nikada ne zaobilazi. Strijelce simbolizira Kentaur, biće pola čovjek pola konj, koji ukazuje na dvostruku prirodu ljudi ovog znaka. Njegov životinjski dio simbolizira nagone koji ga tjeraju da udovoljava svojim strastima i robuje zadovoljstvima tijela. Onaj gornji dio, ljudski, s uperenim lukom i strijelom k nebu, označava svojevrsnu spiritualnu transformaciju koja se ljudima ovog znaka prije ili kasnije događa. I to u trenutku kad shvate dublju vezu tjelesnog i duhovnog u čovjeku, kao i to da smo svi mi samo dio jedne veće cjeline.

VLADAJUĆI PLANET JUPITER

Osobine poput optimizma, grandioznosti, plemenitosti, slobodoljubivosti, idealizma kao i želje za putovanjima Strijelci prije svega duguju svom planetu zaštitniku Jupiteru. U tradicionalnoj astrologiji Jupiter je nosio titulu planeta dobre sreće. Donosio je obilje, bogatstvo, uspjeh i čast onima koji su pod njegovim utjecajem.

Ovaj planet simbolizira širenje, ekspanziju i donosi sretne trenutke, ljubav prema putovanjima, stranim zemljama, dobroj hrani i ostalim ovozemaljskim užicima. Zanimljivo je kako je on i u sasvim konkretnom smislu, naš veliki zaštitnik. Zbog svoje silne gravitacije privlači na sebe razna nebeska tijela koja vrludaju Mliječnim putem. Time smanjuje mogućnost da kakav zalutali kamen, promjera nekoliko kilometara, padne na Zemlju i time ugrozi sav život na njoj, prenosi “Ženski“.

