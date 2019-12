Ovo su tipovi muškaraca koje žene izbjegavaju, jeste li među njima

Da, ima nas svakakvih, što je potpuno razumljivo, ali ako s vremena na vrijeme imate želju za umakanjem, umjesto da svakodnevno vježbate podlakticu desne ruke, onda je bolje da niste jedan od tipova o kojima danas pričamo.

Na isti način kako su određeni pripadnici muške vrste ženama privlačni, postoje i oni s kojima se žene jednostavno ne vole petljati.

Saznajte o kojim se tipovima radi i u slučaju da ste neke od njihovih karakteristika prepoznali u sebi, pokušajte ih ispraviti ili svesti na minimum, jer u suprotnom bi vam ova godina mogla biti prilično samotna.

Bahati tip

Nije loše o sebi imati dobro mišljenje, ali nemojte si dopustiti da to preraste u aroganciju, jer to je stvar koja joj se definitivno neće svidjeti.

Veliki ego, drsko i oholo ponašanje prema drugima, imati će jednakog učinka kao da se bahato ponašate prema njoj, pa se u tom slučaju nemojte čuditi ako vam se više neće javljati na poruke. Da, žene izbjegavaju likove koji za sebe misle da su najljepši, najsposobniji i u svemu posebni, dok ostale smatraju manje vrijednima. Ako si kojim slučajem jedan od tih likova, sretno, jer prognoziramo ti mnoge samotne noći provedene u društvu “Desanke”.

Ženomrzac

Definitivno bi se trebao zapitati o svom ponašanju ako kojim slučajem imaš neke od karakteristika ovog tipa muškaraca, jer oni ne skrivaju svoju ogorčenost i negativnost prema svim pripadnicama ženskog roda, što se vidi po njihovim čestim ispadima, nezadovoljstu i negativnim komentarima usmjerenim prema ženama. Vjerujemo da ti ne moramo previše objašnjavati da u slučaju takvog ponašanja prema pripadnicama nježnijeg spola, tvoja budućnost izgleda prilično “solo” orijentirana.

Škrtica

Ne, ne moraš imati milijune da bi joj se svidio, niti moraš plaćati baš sve, ali ni u kom slučaju nemoj biti jedan od onih koji kod svakog plaćanja glumi da je zaboravio ponijeti novčanik ili se pušta blesav kad treba platiti račun. Odgovorno tvrdimo da si takve stvari ne bi smio dopustiti niti jedan muškarac koji drži do sebe.Međutim, kako u svakom “žitu ima kukolja”, postoje i muškarci koji su se probali provući na sličan način. Postoje, ali garantujemo da im je zbog samoće jedna ruka znatno snažnija od druge.

Neotesanac

Kako pjesma TBF-a kaže “nemoj me smatrat stokom, neotesancem i idiotom…”, nemoj si to ni slučajno dopustiti jer ako si s njom, onda je nekulturno škicati konobarice, uvaljivati se drugim ženama i hvaliti se zavodničkim podvizima iz prošlosti. Takav način ponašanja i manjak poštovanja prema njoj biti će udar na njezino samopoštovanje i u većini slučajeva će završiti na način da istog trena “dobiješ nogu”. Naravno, u tom slučaju je nemaš za što kriviti, jer svaka normalna osoba koja drži do sebe postupila bi na isti način.

Onaj koji sve pretvara u prepirku

Ako i najobičniji razgovor uspijevaš pretvoriti u prepirku, onda bi se trebao zapitati o svojim postupcima. U redu, nekad je možda neizbježno, ali ako se to događa prečesto, onda nešto definitivno nije u redu. Niko ne želi biti u vezi s osobom koja svaki razgovor pretvara u “predsjedničko sukobljavanje”.

Da, dovoljno se prisjetiti debata koje smo imali priliku u posljednje vrijeme pratiti na TV ekranima i biti će ti jasno zbog čega “spojak” ne bi trebao biti iskustvo slično tome. To nikako nije ugodno iskustvo i u tom slučaju budi spreman na prekid bilo kakvog daljnjeg druženja.

Predvidiv tip

Svaka žena će reći da nema goreg nego kad je muškarac predvidljiv, kad već unaprijed zna svaki njegov potez, svaku njegovu reakciju, bez obzira o kojoj se situaciji radi.

Da, monotonost je ono što u mnogo slučajeva možemo nazvati “ubojicom veza”. Žene traže određenu dozu uzbuđenja, traže osobe koje će ih s vremena na vrijeme iznenaditi nečime kad to najmanje očekuju, spontano izvesti na večeru, u kino ili iznenaditi poklonom kad to stvarno ne očekuju. U slučaju da se uvijek ponašate kao “po špagi”, vjerujte, s vremenom ćete joj dosaditi, prenosi “Hayat“.

