Mlada Britanka u čestitci pronašla poruku zatvorenika iz Kine na prisilnom radu

The Sunday Times objavio je vijest da je jedna djevojčica pronašla poruku u čestitki koju je kupila u britanskom supermarketu Tesco. U njoj je pisalo: “Mi smo strani zatvorenici u šangajskom zatvoru Qinpgu. Prisiljeni smo raditi protiv svoje volje.”

Zatvorenici u poruci napisali da onaj ko je nađe zove jednog bivšeg novinara

Novine su izvijestile i kako je u poruci pisalo da onaj ko je dobije kontaktira Petera Humphreyja, bivšeg novinara koji je istraživao korporacijske prevare te sam bio zatvoren u Qinpguu od 2014. do 2015. godine. The Sunday Times je objavio kako je poruku pronašla šestogodišnja djevojčica Florence Widdicombe, koja ju je pokazala ocu. A on je nakon toga kontaktirao Humphreyja putem LinkedIna.

Tesco nakon poruke pokrenuo istragu, a Kina sve poriče

Iz Tesca su u nedjelju rekli kako su pokrenuli istragu o cijelom slučaju.

S druge strane, Geng Shuang, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, izjavio je danas da se u šangajskom zatvoru ne prisiljava zatvorenike da rade protiv svoje volje. Dodao je i kako je riječ o izmišljotini koju je plasirao Humphrey.

Bivši novinar opovrgnuo je tu optužbu.

Nikad nisam imao nikakvu mogućnost da učinim išta kako bih lažirao ovu priču – rekao je Humphrey za Reuters. Dodao je i kako uopće ne poznaje porodicu koja je primila poruku. No objasnio je i da poruka odgovara svemu o čemu je razgovarao ove godine s bivšim zatvorenicima u tom zatvoru koji su mu potvrdili da pakiraju božićne čestitke za Tesco.

Inače, Humphrey je proveo 23 mjeseca u zatvoru pod optužbom da je ilegalno privatno snimao kineske građane te informacije prodavao klijentima, među kojima je i GlaxoSmithKline. Humphrey je tokom suđenja rekao kako nije znao da su radnje koje je napravio ilegalne.

Loading..

loading...

Facebook komentari