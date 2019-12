Veliki godišnji horskop za Vodoliju za 2020. godinu

Sa svom ovom energijom u vašem znaku, ova godina obećava istu vrstu energičnog, neprestano promenljivog i snažnog tona kao i 2019. godina. Tu su promene, bukvalno lebde ispred vaših vrata. Ali postoje i snovi, vizije i želje, ponekad malo nebulozne, a ponekad ultrajasne.

U tom smislu da ne možete kontrolisati šta se događa na svakom polju u vašem životu, ali možete zadržati svoj integritet u uverenju ili nastojanju i možete pokazati drugima kako da idu istinski prema sebi u bilo kom vremenu.

Pustite se nizvodno tokom – to je najvažnija fraza i sugestija za vas u 2020. godini. Sve se može dogoditi i najslavnije epizode za vas mogu početi u svakom trenutku. Budite spremni.

POSAO I KARIJERA

Zvezde vam u 2020. godini predviđaju da ćete verovatno uspeti u vašem poslu u ovoj godini. Ove godine ćete trebati više sarađivati sa svojim kolegama. Takođe, pokušajte da ne budete impulsivni na poslu. To je mesto za posao i mesto da budete ozbiljni, tako da ćete morati da napravite neka prilagođavanja kako biste se ponašali profesionalnije ako želite napredovati u karijeri u 2020. godini.

Kada je novac u pitanju, ne brinite, imaćete dovoljno novca da platite račune i otplatite neke dugove. Trebalo bi da budete u mogućnosti da kupite skoro sve što želite. Iako je ovo zabavno i dobro, potrudite se da to ne činite, da ne biste pali u neke nove dugove. Nije sve u trošenju, naučite to.

Lična moć je vaša u 2020. godini kada je u pitanju posao. Imaćete malo nemira do sredine godine ali posle sve dolazi na svoje. Nesumnjivo ćete dobiti neke pionirske ideje, poboljšane inovacije, pronaći ćete nove načine za vršenje određenih stvari i to će biti temeljni razlozi koji će obeležiti vašu karijeru i profesionalni uspeh u ovoj godini.

Jednostavno ćete odavati samopouzdanje i sigurnost i drugi će to slediti. Međutim, to nije dobar trenutak za započinjanje nove avanture, posla ili projekta. To je vreme kada treba da požnjete ono što ste radili. Žudite za poštovanjem i napokon ćete ga imati do kraja godine.Novac će naći put do vas u 2020. godini. Na njega se fokusirate poslednjih nekoliko godina i on vas nalazi na svaki mogući način. Imate povećanje svega: veći prihod, veću prodaju, promocije i priznanja. To je dobra godina.

Jedini ometajući faktor u vašem sticanju prihoda je u odnosima sa partnerom koji mogu da se održavaju baš upravo tim prihodima. Bilo bi dobro da zaoštrite odnose ako od vašeg prihoda ili finansija zavisi vaša veza.

Proleće je dobro vreme da potražite savete od nekoga u vezi finansija. Na kraju godine videćete da je ovo bila godina snažnog, stalnog rasta i napretka.

LJUBAV

Ove godine će Vodolije verovatno osećati dodatnu strast sa svojim partnerom. Ako nemate partnera, onda je sjajna godina za pronalaženje nekoga. Osetićete se više romantičnim i šarmantnim, kao neko ko lako privlači nove ljude prema sebi. Kada je u pitanju vaš trenutni partner, vaša spontana priroda uneće malo zabave i uzbuđenja u vaš bračni odnos, koji će zasigurno malo začiniti stvari.

Ako ste sami, tada biste trebali otići na neka nova mesta da biste upoznali nove ljude. Verovatnije je da ćete naći romantiku sa nekim novim ljudima, a ne u krugu prijatelja. Takođe, ove godine ćete verovatno biti emotivniji prema svojim prijateljima i porodici.

Jednostavno, veća je verovatnoća da ćete se osećati ugodnije oko ovih ljudi. Nema potrebe da se nešto pretvarate kada ste sa ljudima koje dobro poznajete. Slobodno budite ono što jeste. Ovo je takođe dobra godina da dobijete dete. Predvidivost, stabilnost, sigurnost i zadovoljstvo u ljubavi i braku, kao i dugoročnosti veze, nisu ono što će vas okarakterisati ove godine i mogli biste videti gubitke u svim ovim oblastima, pa čak i u prijateljstvima.

Ovo bi moglo da vas spusti na zemlju kad spoznate da ne razumete druge i da posebno oni vas ne razumeju. Tada se može pojaviti loše raspoloženje. Čak bi mogli biti poremećeni i vaši poslovni odnosi. Ove godine imate nekoliko lekcija koje ćete morati naučiti o vezama.

ZDRAVLJE

Vodolija, ove godine ćete morati da se odlučite šta želite da uradite u vezi sa sobom i svojim zdravljem. Možda postoji neko pitanje sa kojim ste se borili, a ove godine treba da donesete odluku o tome. Ako možete, pokušajte da vežbate, ali ne preterujte, znate svoje granice i držite se u okviru njih. Još nekoliko saveta, pijte puno vode, jedite dobro i budite sigurni da ćete se dovoljno naspavati u 2020. godini.

U ovoj godini mogli biste biti snažno privučeni alternativnim načinima poboljšanja zdravlja i biće vam mnogo od koristi da ih integrišete u svoj život. U prošlosti ste bili izloženi promenljivom fizičkom zdravlju i zdravstveni izazovi početkom godine dovešće vas do alternativnih metoda ali nećete imati ozbiljnih nedostataka.

U 2020. godini će vam trebati dobro zdravlje, jer vaše veze i partnerstva mogu vam i dalje izazivati veliki stres. Stres bi tada mogao preuzeti neki fizički danak, tako da je vreme da uspostavite dobre zdravstvene prakse u 2020. godini, da se što više opustite, relaksirate u prirodi, provodite vreme sa porodicom i vašim voljenima i što manje provodite vreme pred ekranima računara, mobilnog, televizora i slično.

ZAKLJUČAK

Odnosi i obaveze donose najdublje i najznačajnije životne promene na početku godine, a onda se taj uticaj prebacuje na to kako dajete sami sebe. Priroda vašeg posla može se promeniti i manje se fokusirati na koliko ili šta možete lično postići, a više o tome koliko možete dati i koliko možete pomoći, dozvoljavajući vašoj budućnosti da napravi neke lepe transformacije. Nije važno koji je vaš stvarni posao, postoji garancija da ćete moći da posegnete i dodirnete svet kroz najjednostavnije i najmilosrdnije navike.

Vi ste jedinstvena i žestoko nezavisna osoba. Različita od bilo koga, vi želite biti originalni i učinićete sve da budete nekonvencionalni. Želite biti slobodni da sledite svoje puteve. To vas čini nepredvidljivim. Stoga, uvek reagujete protiv konvencije ili očekivanja. U najgorem slučaju postajete buntovnik i pobunjenik. Inteligentni ste i intelektualac ste sa jakim idealima i socijalističkim pogledima. Humanitarac ste u srcu i prvak ste jednakosti i slobode. Možete biti pronalazač i radikal. Nauka, matematika i okultno su područja života u kojima se izražavate. Zbog toga se možete činiti hladnim i nedodirljivim,piše Stil

