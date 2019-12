Imali su idilično vjenčanje, nekoliko sedmica kasnije mlada je preminula, sahranjena je u vjenčanici

Otišla je do ljekara nakon posla, gdje joj je rečeno da je u pitanju virus. Savjetovali su joj da uzme paracetamol i provela je vikend na kauču pijući toplu limunadu, dok joj je njen suprug Majk pravio supu. Osim glavobolje i temperature, Sajma je od simptoma imala i konfuziju – na poslu je bila dezorijentisana i imala vrtoglavicu. Međutim, nekoliko dana kasnije, Sajma (30) – inače zdrava osoba – je preminula. Uzrok njene smrti 17. decembra je bio encefalitis – upala mozga.

Za Majka je gubitak žene bio posebno tragičan. On se sa Sajmom vjenčao prije svega dva mjeseca, a kad je bio veoma mlad izgubio je majku i brata u udesu 2002. Majk, koji živi u Češiru, imao je 12 godina kad je sa porodicom – ocem Adamom, majkom Džejn i devetogodišnjim bratom Benom – otišao u Južnu Afriku. Tokom odmora doživjeli su saobraćajnu nesreću. Njegova majka i mlađi brat su poginuli, dok su on i otac preživjeli. Iako se Majk fizički u potpunosti oporavio, ponovo se osjetio čitavim tek kad je 13 godina kasnije upoznao Sajmu, piše “Dejli mejl”.

– Čim sam upoznao ovu duhovitu, prelijepu ženu, znao sam da će me ona iscjeliti. Nakon nekoliko minuta našeg prvog sastanka znao sam da želim da budem sa njom do kraja svog života – ispričao je Majk.

On je rekao da poslije udesa u Južnoj Africi nije nikoga puštao da mu se približi.

– Bio sam hladan. Ali Sajma me je sa svojom nevjerovatnom toplinom i oštrim umom naučila da mogu ponovo da se otvorim i volim. Nemam riječi da opišem šta se dogodilo. Ovo je šala, užasna, nevjerovatna, nezamisliva šala – očajan je Majk.

Njega je jedan od Sajminih kolega pozvao da mu kaže da mu se žena ne osjeća dobro.

– Otrčao sam tamo i razgovarao sa njom dok sam je vozio do bolnice, ali pričala je nepovezano. Praktično je izgubila svijest u mom naručju dok sam je vodio u urgentni centar. Počela je da ima napad dok su je ljekari okruživali. To je bila najgora stvar koju sam ikad vidio – ispričao je Majk.

Sajma je smještena na odjeljenje za intenzivnu njegu i tokom sljedeća 24 sata ljekari su izvršili niz testova, koji su otkrili veliki otok na mozgu.

– Sjećam se da je jedan ljekar rekao da misli da je encefalitis, ali da ne treba da brinem. Rekao je da je Sajma mlada i zdrava i da će se potpuno oporaviti. Držao sam se za to – naveo je Majk.

Ali, za taj jedan dan njen mozak je toliko otekao da ljekari nisu mogli ni ponovo da ga skeniraju jer je bilo previše riskantno da je pomjeraju.

– Jedan ljekar je rekao da je Sajma u najgorem stanju na čitavom odjeljenju. Kad je to rečeno, znao sam da će umrijeti. Samo sam sjedio pored njenog kreveta govoreći joj da ostane živa, da je volim – naveo je Majk.

Petog dana lekari su mu saopštili da njeno srce otkazuje i da je mašina na koju su je prikačili jedina stvar koja je drži u životu.

– U tom trenutku sve je stalo. Zatvorio sam oči i zamislio Sajmu kakva je bila. Naše vjenčanje, medeni mjesec na Mauricijusu. Naš svakodnevni život. Fanatično sam čitao o encefalitisu onlajn i vidio kako su neki ljudi ostali sa oštećenim mozgom. Znao sam da je vrijeme da je pustim da ode – priča mladi udovac.

Prije toga je odlučio da pozove svog oca. Majkova majka je bila u Sajminoj situaciji, na mašinama za održavanje u životu nakon udesa u Južnoj Africi, pa ga je on pitao da li da ostane u sobi kad isključe aparat.

– On mi je rekao da to nije mogao da uradi i da je od tada stalno žalio zbog toga. Stoga sam se vratio u sobu, poljubio je nježno u glavu, držao je i rekao joj da ću je načiniti ponosnom. Onda je mašina utihnula i ona je otišla – potresen je Majk.

Sajma je umrla svega sedam dana nakon što se razboljela i on nije ni imao vremena da shvati šta se dešava.

– Bol je bio jak. Toliko sam otupio da nisam mogao da plačem – dodao je Majk.

Sajma je sahranjena u vjenčanici, a na sahranu su došle stotine njenih prijatelja i rođaka.

– Uvijek je govorila da želi da je ponovo obuče jednog dana. Zamolio sam one koji su bili na vjenčanju da isprate njen kovčeg – ističe Majk.

On sada želi da podigne svijest o ovom oboljenju, koje godišnje pogodi 6.000 ljudi samo u Velikoj Britaniji, a usmrti oko 1.800. Encefalitis uzrokuje virusna infekcija koja napadne mozak, ili imuni sistem koji greškom napada mozak. Svaki virus ima potencijal da uzrokuje encefalitis, jer može doći do mozga krvotokom. Rijetko, iako je moguće, do oboljenja će dovesti i bakterije i gljivice, ili ujed krpelja. Međutim, u Sajminom slučaju uzrok nije poznat.

Nakon što su od tragične smrti njegove nevjeste prošli mjeseci, on je shvatio da mora nešto više da uradi. Stoga je pokrenuo akciju ‘Vozi za Sajmu’, čiji će prihodi ići u dobrotvorne svrhe –Društvu za borbu protiv encefalitisa. On će sa grupom prijatelja voziti bicikl od Mančestera do Londona od 24-26. aprila 2020. kako bi prikupio novac.

– Moja žena, majka i mali brat bili su najnevjerovatniji mogući ljudi. Nema onog ko ih nije obožavao. Želim da ljudi znaju koliko je encefalitis opasan i koliko je važno otići u bolnicu ako nešto nije u redu. Pomaganje drugima je najbolji način uspomene na one koje sam volio i koji mi veoma nedostaju – zaključio je Majk, piše “Blic“.

