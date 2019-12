Sedmični horoskop od 16. do 22. decembra: Začarani krug, nesigurnost i pritisak

OVAN

Hrana

Uživajte u slavskim danima, ukusnim zalogajima i dobrom apetitu. Probavni sistem hoće biti pomalo opterećen, ali šta da se radi – praznična trpeza se mora ispoštovati. Dozvolite sebi i poneku čašicu alkohola, ali nemojte pretjerivati.

Ljubav

Ako je pun Mesec u Blizancima napravio pometnju sa voljenom osobom – sada je vreme da tu tenziju spuštamo i vraćamo se u normalu. Rečeno je što je rečeno, urađeno što je urađeno – oboje ste rashladili glave do sada i trenutak je da sednete i porazgovarate. Generalno gledano – korektna nedelja u vašim emotivnim relacijama. Slobodni Ovnovi – Venera prelaskom u znak Vodolije u drugom delu sedmice samo dodatno podstiče mnogobrojne aktivnosti sa suprotnim polom koje su sada naglašene. Vreme je za opuštene trenutke, za provod i uživanje. Nova ljubavna interesovanja se dešavaju ubrzanim tempom.

Posao

Ne planirajte baš mnogo unapred, jer je malo verovatno da ćete te planove moći da ostvarite. Čak i ako uspete, to mora ići uz zavrzlame i konfuziju. Ok, stoji da vama prija da budete aktivni i maksimalno angažovani – ali ne smete biti brzopleti. Biće predloga i pokušaja dogovora koji su samo prazne priče i obećanja, pa ni na šta ne računajte dok ne dobijete zvaničan ugovor sa potpisom. Nove stvari i dogovore je sada teško izdefinisati, držite se više „poznatog tla“ i rešavajte obaveze i dogovore koji su u toku.

Novac

Opušteniji ste sa novcem. Pripazite na troškove u drugom delu sedmice.

Zdravlje

Zdravstveni segment je uglavnom stabilan.

BIK

Hrana

Bikovi se ozbiljno pripremaju za slavske dane, bilo da su domaćini ili gosti. Iako jeste vreme za opuštanje, bilo bi dobro da ne preterujete sa namirnicama za koje znate da vam teško „padaju“ na stomak. Izbegavajte alkohol.

Ljubav

Venera, vaša vladarka prelazi u drugom delu ove sedmice u znak Vodolije, pa će se i vaša energija promeniti. Možda ćete u prvom delu ovog perioda biti mirni, ali pomalo uspavani – već kasniji dani donose potrebu za aktivnošću, više dešavanja sa emotivnim partnerom – ali i dašak tenzije. Iskoristite drugi deo nedelje da pokrenete promene u vašem odnosu – naravno, one pozitivne i lepe. Stres neka ode u drugi plan, neka poslovna nervoza ne utiče na odnos sa osobom koju volite. Slobodni Bikovi – slede vam ljubavna iznenađenja u danima vikenda. Interesantna i neočekivana dešavanja.

Posao

Najviše će vam u ovoj nedelji smetati što ćete gubiti mnogo vremena na potpuno nepotrebne stvari. Na papirološke začkoljice i zavrzlame, na nesporazume sa saradnicima i klijentima. Ukoliko radite sa vrednosnim papirima, novcem ili bitnom dokumentacijom – vodite računa, moguće su greške i propusti. No, ovo će sve biti sitne distrakcije koje neće umanjiti povoljnost ovog poslovnog perioda. U suštini, pred vama je dobra nedelja u kojoj će se otvoriti nove prilike za vas. Velika podrška od strane autoriteta.

Novac

Na žalost, troškovi će vam prilično opustošiti novčanik. No, biće i priliva pa će se ovo nekako izjednačiti.

Zdravlje

Stariji Bikovi neka obrate pažnju na pritisak. Mlađi – problemi sa grlom.

BLIZANCI

Hrana

Blizancima je ovo lepa nedelja za opuštenost u odličnom društvu, uz dobar zalogaj i naravno – uz malo (ili malo više) pića da zagreje dušu i stomak. Koliko god sve ovo bilo fino, ipak je vaš stomak nešto osetljiviji ovih dana i gledajte da ga ne opteretite mnogo.

Ljubav

Jako je bitno da vaš partner i vi imate kvalitetnu komunikaciju u ovoj sedmici. Bolje je reći pa čak i posvađati se nego prećutati. Nikakve tajne, skrivanja niti laži – čak ni one „bele“ nisu dobrodošle u ovim danima. U odnosima u kojima je napetost krenula još tokom protekle nedelje i punog Meseca u vašem znaku – može biti smirenja, ali mora biti obostranog truda da bi se do toga došlo. Slobodni Blizanci – Venera koja vlada vašim poljem ljubavi ušetala je u znak koji vam je srodan – Vodoliju – donoseći vam dobru energiju, želju za zabavom ali i mnogobrojne lepe i zanimljive ljubavne prilike.

Posao

Imaćete osećaj da samo vrtite šuplje priče i tapkate u mestu. Vaš trud i energija su ogromni, ali su rezultati upitni – bar vi ih trenutno ne vidite. Mali je problem i u tome što će vas zaokupiti neke situacije koje vam, realno gledano – nisu uopšte važne, ali će nadređeni zahtevati da se njima bavite. To će vam oduzimati dragoceno vreme za ono što vam je zaista bitno. I onda ulazimo u začarani krug žurbe i kašnjenja, slabije koncentracije i samim tim – mogućnosti da ispravljate svoje i tuđe greške.

Novac

Ove nedelje ste u „široko“ fazonu. Nema veze što će vam to isprazniti novčanik.

Zdravlje

Problemi sa grlom, ušima, plućima. Manje infekcije i prehlade. Stariji – tegobe sa žučnom kesom.

RAK

Hrana

Više ćete biti okrenuti uživanju, hedonizmu, ispunjavanju svojih i tuđih želja po pitanju hrane. Još ako ste domaćin u ovoj nedelji i očekujete goste – ma to će biti prepun sto svakojakih đakonija. Naravno, i za vas važi – ne preterujte, ni u spremanju….ali ni u klopanju….

Ljubav

Obaveze vas ovih dana razvlače na sto strana, pa će biti malo vremena za voljenu osobu. Možda je to jednim delom i bolje, jer ćete u drugom delu sedmice biti i napeti i nervozni i živčani i sve će vam smetati. Kad je već takva situacija, ovaj višak energije koji postoji izbacite kroz posao i kroz aktivnosti u kući, a za voljenu osobu sačuvajte one lepe i prijatne, opuštajuće momente. Slobodni Rakovi su i dalje u dobroj ljubavnoj fazi. Imate izvrsne mogućnosti za nove emotivne početke ali su isto tako aktuelni i veći kontakti sa prijateljima, jača društvenost i više izlazaka. Opustite se i uživajte, a ljubav će doći.

Posao

Nedelja pred vama je svakako dobra, ali hteli – ne hteli u njoj ćete se naraditi za sve pare. Brzina dešavanja vam sa jedne strane prija, ali sa druge – nemate dovoljno vremena da se svakoj stavki posvetite onako dubinski, kao što vi najviše volite – i itekako postoje mogućnosti da napravite propuste ili greške. Odnos sa saradnicima i kolegama i dalje funkcioniše pomalo konfuzno – kao da se ne zna ko pije, a ko plaća. Imate više nego dovoljno strpljenja da rešavate poslovne teme i dileme.

Novac

Svidelo vam se to ili ne – ove nedelje vas očekuju troškovi.

Zdravlje

Mogućnosti za prehladu ili virozu.

LAV

Hrana

Ukoliko ste u ovoj nedelji domaćin – sve će morati da bude prvoklasno, na nivou. Troškove ćemo računati kasnije….Ukoliko ste pak gost – zaista ćete se opustiti i uživati i u dobrom društvu i u još boljem zalogaju. Naravno – ne preterujte. A znate da umete.

Ljubav

Trudite se partner i vi da se uskladite, da se prilagodite jedno drugom. To ide sa oscilacijama, u nekom trenutku bolje, u nekom lošije. No, sve u svemu – gurate zajedničkim snagama. Drugi deo sedmice, naročito dani vikenda – donosi opušteniju atmosferu, više lepih dešavanja i više razonode u vašem odnosu. Slobodni Lavovi – nova poznanstva su sada više nego moguća. I komunikacija ali i emotivni odnos sa nekim može krenuti dosta burno, strasno, zanimljivo. Ukoliko je više osoba „u igri“ u ovom trenutku – ne vodite se izgovorenim, već onim što osećate. Reči umeju da slažu, srce ne.

Posao

Ono što će vam praviti potencijalni problem jeste vaša potreba da završavate više stvari odjednom. To neće funkcionisati onako kako ste vi zamislili i samo vas može uvesti u konfuziju i doprineti tome da napravite po koju grešku. Fokusirajte se samo na ono što vam je u tom trenutku prioritetno. Dobra nedelja za kreativnost, za nove ideje i idejna rešenja. Svoje zamisli i planove delite samo sa uskim krugom ljudi kojima verujete, da ne bi došlo do neprijatnih situacija.

Novac

U periodu ste kada ne umete da baratate novcem. Moguća je krađa ili nestanak para, dokumenata.

Zdravlje

Osećate se dosta dobro.

DJEVICA

Hrana

I Devicama je ova nedelja vreme opuštencije i uživanja u dobrom zalogaju. Što se tih „zalogaja“ tiče, nema teoretske šanse da će vas neko ubediti da malo podignete ručnu kočnicu, vaših krvnih sudova i želuca radi. Ipak, kada je alkohol u pitanju, pokušajte da poslušate savet i da ne preterate.

Ljubav

Realno gledano, u vašim emotivnim i bračnim relacijama trenutno ne postoje nikakvi posebni problemi niti vredi trošiti reči na to. Sve se odvija dobro, mirno, stabilno. Jedini problem koji je trenutno aktuelan jeste lično vi sami sebi, jer ste čas u super raspoloženju, a čas nešto mutni a ni sami ne znate zašto. To vaše maglovito raspoloženje držite za sebe i sami se sa njim borite, a u odnosu sa voljenom osobom budite veseli i raspoloženi. Imate sve razloge za to. Slobodne Device – ako postoji osoba koja vam se dopada, a niste sigurni da li je to to ili ne, sačekajte malo. Do kraja nedelje će vam se kasti samo.

Posao

Neke situacije ili informacije su vam trenutno nejasne ili niste sigurni kako da ih protumačite. To što postoji nesigurnost, ne znači da niste na dobrom putu, jer jeste sigurno. Sačekajte da se magle raziđu i stvari dođu na svoje mesto. U ovoj ste nedelji pomalo rastreseni – misli su vam na nekoj drugoj strani i teško vam je da se fokusirate na posao. Potrudite se da budete organizovani i skoncentrisani na ono što radite, da biste izbegli greške i propuste. Povremeno zbunjujuća komunikacija sa saradnicima.

Novac

Potrošićete više nego što ste planirali. Pa dobro, i to je za ljude.

Zdravlje

Problem sa cirkulacijom i krvnim sudovima, kao i pritiskom kod starijih Devica.

VAGA

Hrana

Vaša vladarka prelazi u drugom delu sedmice u vama srodan znak Vodolije, što će doneti oslobađanje od presije, potrebu da se okružite pozitivnim ljudima, opustite i uživate. Gde je dobro društvo, tu je i dobar zalogaj – pa izvolite, navalite!

Ljubav

Merkur u polju komunikacije, vaša vladarka Venera u polju ljubavi, opuštencije, zabave – mislim da je za slobodne Vage zaista krenulo vreme da steknu i nova poznanstva i da se druže sa interesantnim i zabavnim ljudima. Slažem se da će većina njih biti „smuti pa pospi“ varijanta, ali ako ništa drugo – i ti nazovi udvarači će vam doneti dobro raspoloženje i osmeh. A možda i može da se probere nešto što valja. Ne žurite vi nigde, tek je krenuo period ljubavnih preokreta! Oni koji su u vezama – vreme je da partner i vi više uživate. A i ako partner neće – vi hoćete sigurno. A možda ćete malo i flertovati…

Posao

Vi ste poslovno dobro, a bićete još i bolje. Vratiće vam se ona vaša prava energija, živnućete i ništa vam neće biti teško. Nove ideje će doći i njima ćete unaprediti i ulepšati svoje poslovanje. Malo ćete samo biti konfuzni u dogovorima i sa papirologijom – možda ćete neke situacije morati da ponavljate jer u prvom pokušaju neće biti kvalitetno urađene. I pored pozitivne energije koja vas nosi od drugog dela nedelje, umećete da budete i jako odgovorni onda kada to bude potrebno.

Novac

Solidni i stabilni novčani prilivi.

Zdravlje

Manji problemi sa spavanjem – noću ne možete da zaspite na vreme, a ujutro vam je teško da ustanete.

ŠKORPIJA

Hrana

One Škorpije koje kao vode računa o ishrani ili su na nekom režimu, zdravlja ili skidanja killograma radi – neka lepo odmah odustanu od toga, jer nema teorijske šanse da taj isti režim neće prekršiti. Suviše je đakonija oko vas da biste mogli da im odolite….

Ljubav

Dogovor kuću gradi, a kad Venera u istu tu kuću uđe – ma milina, dogovori slatki da slađi biti ne mogu. Generalno gledano – u vašim emotivnim odnosima sada je mir i sklad a sada će biti i više pozitivne energije, više lepih momenata, više uživanja i zajedničkih aktivnosti. U odličnom ste periodu, a ukoliko nešto ne štima – sve se može rešiti očas posla. Slobodne Škorpije – niko ne kaže da neće biti i zanimljivih momenata i druženja i lepih dešavanja i interesantnih ljudi. No, veza kao veza u smislu ozbiljnijih dešavanja – teško da se sada može postići. Strasti ima, ako to hoćete. A što i da nećete, kad možete.

Posao

U suštini, sve ide kako treba. Da, povremeno se mogu desiti neke situacije, može biti propusta i problema sa papirima i u dogovorima – ali realno gledano – ništa od toga vas ne može niti zakočiti niti usporiti. Sa Marsom u svom znaku i u dobrim aspektima sa Saturnom – sve što hoćete, doći će vam. Budite aktivni, budite inicijator – vaše je da bacite „varnicu“ i pokrenete dešavanja, sve ostalo prepustite drugim ljudima, okolnostima. U odličnom ste periodu, i ako radite za drugog i ako ste samostalni.

Novac

Mnogo para dolazi, al još više odlazi….Kao da imate bunar bez dna u novčaniku – nikako da ga napunite.

Zdravlje

Starijim Škorpijama manje reumatske tegobe.

STRIJELAC

Hrana

Jao kad se Strelčevi raspojasaju ove nedelje….Sedmica pred vama je kao stvorena za uživanje i u iću i u piću, s tim što ovo prvo – nemojte preterano, a ovo drugo – nikako nemojte preterano! Znam, znam….reći Strelcu da ne pretera je potpuno besmisleno, ali šta sad – vredi pokušati….

Ljubav

Gde je bilo tenzije u prošloj nedelji – sada treba da nastupi smirenje. Međutim, to što će smirenje doći, ne znači da će se i objasniti i izaći na videlo pitanja koja i partner i vi postavljate sami sebi. Bilo bi zaista dobro da ipak sednete i popričate, otvoreno koliko god je to moguće. Ukoliko ste u paru koji je kroz prošlu nedelju prošao mirno, ova će vam biti ista takva. Slobodni Strelčevi – Venerica vam ulazi u polje okoline i kontakata, pa će biti flertića i zabave i kojekakvih finih dešavanja. Tražiće vas emotivne prilike, a vi se nećete baš mnogo odupirati i nećkati. Biće ovo fina i podsticajna sedmica.

Posao

Dobar poslovni period je pred vama. Vi tačno znate šta hoćete, imaćete dobru inicijativu i bićete na visini zadatka. Ono što će vas malo kočiti jeste što želite mnogo i to mnogo želite odjednom, a to baš i neće biti izvodljivo. Situacije vas uče da funkcionišete na drugačiji način, da ne trčite i ne zalećete se, već da odrastete i sazrite. Sve ono u šta uložite sebe, doći će vam. Samo ćete morati da budete malo, malkice strpljivi. Puni ste ideja i neke od njih nisu ni malo loše. Vidite koja je najrealnija i krenite od nje.

Novac

Stabilna finansijska situacija. Samo vi da ne rasipate na sve strane i biće super.

Zdravlje

Stariji neka obrate pažnju na pritisak. Mlađi – moguće manje prehlade.

JARAC

Hrana

Malo slave, malo proslave, malo veselja – u suštini – vi ste prilično opušteni i rasterećeni u ovoj sedmici, a i dobro je društvo oko vas pa će i apetiti biti probuđeni. Vama ne treba govoriti da ne preterujete – imate meru u svemu.

Ljubav

Ukoliko vam je drugi deo prethodne sedmice doneo neke sitnije trzavice sa partnerom, sada je vreme da to rešavate. A možete, bez ikakvih problema. Voljena osoba može biti malo „drvena“ dan ili dva – ali popustiće, to nije sporno. Bar vi znate da budete slatki kao šećerlema – kad je to neophodno, naravno. U suštini, pred vama je jedna fina nedelja u kojoj ćete se vi i partner pronaći na pravi način. Slobodni Jarčevi – ode vam Venera u drugom delu sedmice. No, ako mislite da sa njom odlaze i vaše ljubavne šanse, e tu se varate. Polako, tek ste na početku – još more ljubavnih prilika je tek pred vama.

Posao

Sve se okreće u vašu korist. Poslovne kockice se slažu, nameštaju. Započeli ste jedno dugačko putovanje ali bi i ovi početni koraci trebali da vam pokažu da ste na dobrom putu. Mnogi planovi još uvek stoje u vama i tek će doći na dnevni red. Ne pravite za sada nikakve konkretne poteze i dogovore po pitanju vaših ideja, sačekajte još malo. Za sada ih samo slažite, analizirajte i pravite strategiju. U međuvremenu, koristite povoljnosti koje imate trenutno. Radite i budite vredni, isplatiće vam se svakako.

Novac

Blago poboljšanje po finansijskim pitanjima.

Zdravlje

Nesanica, potreba da se više odmarate. Starijima – kostobolja.

VODOLIJA

Hrana

Venera ulazi u vaš znak tokom ove sedmice pa će sve biti slađe, lepše, ukusnije. Malo ćete da njupate, a onda da se kajete što ste pojeli toliko. Da se utešite, smazaćete još nešto. I tako u krug. U stvari, ovo je vaša sedmica za hedonizam. I kad već znate da je tako – onda se opustite i uživajte.

Ljubav

Hoće li se nešto zaista bitno i važno promeniti ili dogoditi u vašim emotivnim relacijama? Neće. No, i pored toga – vi ćete se osećati bolje, a samim tim – i situacija sa partnerom će krenuti uzlaznom putanjom. Možda ćete u ovim danima shvatiti da ste u stvari vi bili kočničar i da je vaše unutrašnje nezadovoljstvo i bilo uzrok dosadašnjem klimavom stanju vaše veze. No, šta bi bi – sada idemo na bolji način, jel tako? Slobodne Vodolije – Venera vas ljubi, Sunce i Merkur vam namiguju, a ako ćemo pravo – i Mars vas nešto merka. Prevod – privlačite emotivne prilike i neprilike. Uživajte, super vam je.

Posao

Vrlo ste aktivni, trudite se da budete ažurni sa obavezama koliko je to u vašoj moći, imate dobre ideje i istovremeno ste posvećeni poslu. Ako mislite da ovo nije recept za uspešne rezultate, ja ne znam šta da vam kažem….A da – i baš mnogo radite. Neka, radite – vi ulazite u fazu kada vaš rad treba da bude prepoznat na pravi način, kada je potrebno da proširite i svoj uticaj, ali i krug saradnika i poslovnih partnera. Pravite promene i uživate u procesu. Da, umorni ste – izborite se sa tim kako znate i umete.

Novac

Otići će vam više novca nego što ste planirali, ali šta sad. I to se dešava.

Zdravlje

Bolje ćete se osećati. Problemi sa snom i statičnost će ostati iza vas.

RIBE

Hrana

Već smo uveliko u periodu slava i slavlja, pa ni ova nedelja neće biti drugačija. Naravno da treba uživati i opustiti se kada je hrana u pitanju, ali vi lično morate voditi više računa najpre o probavi koja je u poslednje vreme ne baš sjajna. I naravno – morate izbegavati alkohol.

Ljubav

Problema između vas i partnera nema. No, nema ni one prave, iskrene i otvorene komunikacije. Vama se ne dopada nešto kod voljene osobe, njoj se ne dopada nešto kod vas. A oboje ćutite o tome. I onda delujete čudno jedno drugom. U suštini, toliko je lako prevazići ove momente, samo kada bi neko od vas dvoje konačno odlučio da progovori otvoreno. Onda biste shvatili da je istina ono što sam vam napisala na početku – problema između vas dvoje nema. Slobodne Ribe – postoji osoba koja vam se dopada, ali još uvek niste sigurni da li je to samo prijateljski kontakt ili može biti i nešto više od toga….

Posao

Uhvatiće vas papirološke teme i dileme. Moraćete da se zatrpate dokumentacijom i da bunarite po njoj. Dogovori će funkcionisati iz drugog pokušaja, iz prvog nikako – nešto će zasmetati – nećete se razumeti, pogrešno ćete nešto protumačiti, mimoići ćete se. Drugi pokušaj će biti više nego uspešan. Nemojte tako i sa onom gorepomenutom papirologijom – fokusirajte se, skoncentrišite se da vam neki bitan a sitan detalj ne promakne. I pored ovoga, ovo će biti uspešna radna nedelja.

Novac

Nije sjajno, ali uglavnom kvalitetno raspolažete novcem koji imate.

Zdravlje

Manji problemi sa stomakom, piše “Venera sa papilotnom“.

