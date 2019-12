Horoskop: Tri znaka su najveći ovisnici od neta i društvenih mreža

Da li mislite da previše vremena provodite na društvenim mrežama? Da li se lako isključujete sa interneta ili to nikako nije lako? Ako ne možete bez svega toga, onda možda treba da se preispitate.

Par sati dnevno je više nego previše, sem ako Vam posao nije tog tipa. Ipak neki ljudi pretjeruju.

Da li znate koja tri znaka najviše vremena provode na društvenim mrežama?

Blizanci

Oni spavaju sa mobilnim telefonom ili tabletom. Za njih je dan bez Interneta ili Instagrama izgubljen dan. Nije lako kad su to potrebe koje se ravnaju sa potrebom za hranom, ali tako je sa Blizancima.

Njima je komunikacija najbitnija, pa će stalno biti i na “Fejsu” i na ostalim mrežama, da ne bi slučajno nešto propustili. Komentarišu sve šta stignu jer im je bitno da se pročita njihovo mišljenje. Vole i forume i online vijesti.

Škorpija

Škorpija voli da špijunira i da drugi to rade na njenom profilu. To je prosto tip osobe koja voli pažnju, ali ne želi da kaže. Ona to skriva vješto jer želi da je ljudi cijene zbog drugih stvari. Vrlo malo otkriva o sebi, ali jako puno sazna o drugima na društvenim mrežama, pa ako ima partnera, koji ima profil na nekoj mreži, neće moći ništa da sakrije od nje.

Ona je pravi online i nikad joj nije dosta informacija o drugima, jer je sigurna ako je obaviještena. To je njena perspektiva. Ona zna sve o Vama, pa čak i ono što sami ne znate.

Lav

Lavovi vole da svi gledaju u njih, da budu u centru pažnje, pa će zato društvene mreže koristiti baš u ove svrhe. Nije lako biti Lav, ali danas je mnogo lakše dobiti svu pažnju svijeta, ali bukvalno. Kače sve što se dešava u njihovom životu, od jutra do večeri.

Gdje su išli, šta su radili, sa kim su se družili, šta su jeli, gdje su putovali. Nije lako sve to za praćenje, ali za Lava je sve to veoma bitno, pa smatra da je svima bitno. Pošto je njima bitno da ih drugi hvale, onda lajkujte sve i pohvalite Lava. Njemu su sve mreže podjednako bitne, samo je bitno da ima ljude koji će potvrditi njegovu vrijednost, piše “Mondo“.

