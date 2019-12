Detaljan mjesečni horoskop za Januar 2020 – Šta bi mogli da očekuju Jarčevi, Vodolije i Ribe

JARAC Posao: Za većinu Jarčeva, mesec januar je vreme kada se stari poslovni problemi ostavljaju iza sebe a grade nove vizije i ideje za poslove u budućnosti. Za neke od vas moguće je da dobijete konkretniju ponudu za posao u inostranstvu. Dobro razmislite o takvoj prilici jer se možda neće ukazati ponovo.

Sve što ste do sada radili možda vas nije ispunjavalo u dovoljnoj meri pa vam je potrebna nekakva promena. Ljubav: Na ljubavnom planu moguće su veće turbulencije kako mesec bude odmicao. Za one koji su u braku moguće su manje razmirice i svađe.

Ne dozvolite da vas to poremeti, uvek imajte na umu koje su prave vrednosti i zašto ste uopšte sa svojim partnerom ušli u brak. Prisetite se njegovih najvećih kvaliteta, nemojte stalno vrteti u krug njegove mane. Vaš partner želi da vidi najbolju verziju vas pa se zato potrudite da prvo vi budete najbolji što možete a onda će vas i partner prirodno pratiti u tome.

Zdravlje: Zdravlje bi ovog meseca moglo da vam ide na ruku. Iako ste u 2019 imali zdravstvenih problema, sada bi situacija mogla polako da se popravlja. Doduše ne očekujte drastične promene na bolje, jer su one uglavnom moguće tek od proleća, ali ipak bi se u januaru mogli već osećati dosta bolje nego većim delom prošle godine.

VODOLIJA Posao: Za većinu Vodolija ovo možete biti mesec kada ćete konačno skloniti fokus sa posla i više se posvetiti sebi i svojoj porodici. Oni će to znati da cene. U početku ćete se brinuti oko posla, da slučajno on ne trpi, ali vremenom ćete shvatiti da vam toliko posla ništa specijalno dobro nije ni donelo, osim malo više novca koji se svakako potroši do sledeće plate. Uzmite malo više vremena za sebe i nećete se pokajati.

Ljubav: Sve se odvija po starom planu uglavnom i tako bi trebalo biti do kraja meseca januara. Ne očekujte neke veće promene, osim u retkim slučajevima. Slobodne Vodolije će verovatno morati još malo da pričekaju dok ne upoznaju ljubav svog života, dok će zauzeti uživati sa svojim partnerom u lepim novogodišnjim praznicima.

Zdravlje: Što se zdravlja tiče tu su moguće manje prehlade sredinom meseca, ali to ćete vrlo lako prevazići uz malo vodjenja računa o tome šta jedete i pijete. Gazirana pića i alkohol zamenite čajevima i već ste veliki korak ka boljem zdravlju napravili.

RIBE Posao: Iako ste skloni tome da se zimu onako samo provučete, pa da onda tek od proleća krenete u jače poslovne poduhvate, sada je situacija takva da možda ne morate da čekate do proleća da bi neke poslovne ideje realizovali. Imajte hrabrosti da krenete u nešto bolje što osećate da zaslužujete.

Ljubav: Ovog meseca će sve zavisiti od toga šta vi želite u ljubavi. Ako želite novog dobrog partnera, vrlo je moguće da ćete to ostvariti već u drugoj polovini januara. Takođe, ako želite da poboljšate odnos sa svojim već postojećim partnerom, možete i to ostvariti. Zato, dobro razmislite šta želite jer vam se to ovog meseca skoro sve može ostvariti,piše Infpult

Zdravlje: Što se zdravlja tiče trebalo bi da bude bez većih promena. Zdravstveni problemi koji su vas mučili u 2019, uglavnom će još uvek biti tu s tim što bi trebali biti manjeg intenziteta. Sa njima bi trebalo da se izborite već od proleća.

