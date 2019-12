Tvrdi da je to zbog prehrane: 48-godišnju veganku mijenjaju za ženu u 20-ima

View this post on Instagram

LOVING my all in 1 natural mineral foundation which can be used as a concealer, foundation, setting powder, finishing powder and SPF15 protection all in one. Thanks @bellapierreofficial @bellapierreofficialuk ————————————————————————— #mineral #crueltyfreebeauty #crueltyfree #writer #bellapierre #ethicalblogger #leapingbunny #makeup #victoriafeatherstonepearce 💚—————————————————————————-makeup @ladivarivamua #photography @markxphotos 📸————————————————————————-Check our my blog http://victoriapearceofficial.com/blog/————————————————————————— Follow me on Instagram @victoriapearcewriter