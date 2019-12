Kakav utisak ostavljate na druge ljude: 3 koraka otkrivaju kako vas drugi vide

Razlog zašto o sebi ne razmišljamo objektivno je jednostavan – sve što napravimo ili kažemo shvatamo u kontekstu unutrašnjih misli i osjećanja, dok drugi vide samo ono što spolja pokazujemo, pojašnjava dr Tasha Eurich, stručnjak za samosvjesnost.

Da biste bolje shvatili kako vas drugi percipiraju, američki psiholog pojašnjava kako je potrebno “objektivizirati” sebe, odnosno percipirati svoje riječi i djela bez unutrašnjeg komentara, kao da sebe gledate tuđim očima.

Dr Eurich nudi nekoliko načina kako to postići:

Postavljajte sebi pitanja koja počinju riječju “što”, a ne “zašto”.

Npr. Zašto uvijek ulazim u raspravu sa svojim kolegama? Odvući će vas od odgovora do kojeg želite doći, a na primjer pitanje “Šta ja to radim, a ljudima smeta?” vjerovatnije će dati precizniji odgovor na to kakav utisak ostavljate.

Zapište svoje emocije.

Dokazane psihološke dobrobiti pisanja dnevnika djelom se svode na činjenicu da tako osvjestimo svoja osjećanja, što nam, na kraju, može pomoći pri podizanju samosvjesnosti. Zato, “ispišite” svoje srce na papir, a poslije nekoliko dana pročitajte zapisano – bićete blizu spoznaje kakvi ste u očima drugih ljudi.

Zamislite da savjetujete prijatelja.

Umjesto pokušaja rješavanja problema u odnosima sa ljudima, pitajte se što biste savjetovali svom prijatelju koji se nalazi u istoj situaciji. Često nam je lakše riješiti dileme druge osobe nego svoje pa, pretvarajući se u drugu osobu, možda saznate svoj odgovor, piše “Sensa“.

