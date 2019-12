Kad zakoračite u 5. deceniju na ove navike zaboravite: Sve žene ih čine nesvjesno, a ozbiljno narušavaju zdravlje!

Zrelo doba zahteva mnogo više brige o telu i zdravlju, nego što to žene misle. Da biste očuvali dobro stanje organizma potrebno je rešiti se nekih navika koje ste do sada radili.

Sa 30 telo ima mnogo više snage i može sa lakoćom da se izbori sa svim izazovima. Sa ulaskom u pedesete godine situacija je drugačija i pravila se menjaju. Kako biste uživali u mudrosti i zrelosti, a manje patili zbog zdravstvenih tegoba, pokušajte da izbegnete greške koje žene najčešće prave po pitanju svoga zdravlja.

Dijagnostifikovanje bolesti bez odlaska kod lekara

Odlzak na rutinske preglede je u svakom dobu preporučljivo, a naročito posle 50-og rođendana. U ovom dobu telo postaje podložnije dobijanju dijabetesa, krvnog pritiska i raka, zato je odlazak na kontrole obavezan. Većina žena zanemari ovu činjenicu i same sebi postavljaju dijagnoze, što ni malo nije dobro.Zrelo doba zahteva mnogo više brige o telu i zdravlju, nego što to žene misle. Da biste očuvali dobro stanje organizma potrebno je rešiti se nekih navika koje ste do sada radili.

Sa 30 telo ima mnogo više snage i može sa lakoćom da se izbori sa svim izazovima. Sa ulaskom u pedesete godine situacija je drugačija i pravila se menjaju. Kako biste uživali u mudrosti i zrelosti, a manje patili zbog zdravstvenih tegoba, pokušajte da izbegnete greške koje žene najčešće prave po pitanju svoga zdravlja.

Dijagnostifikovanje bolesti bez odlaska kod lekara

Odlzak na rutinske preglede je u svakom dobu preporučljivo, a naročito posle 50-og rođendana. U ovom dobu telo postaje podložnije dobijanju dijabetesa, krvnog pritiska i raka, zato je odlazak na kontrole obavezan. Većina žena zanemari ovu činjenicu i same sebi postavljaju dijagnoze, što ni malo nije dobro.Uzimanje suplemenata na svoju ruku

Veliki broj žena je upoznat sa tim da je nakon 50-te potreban unos kalcijuma i magnezijuma, pa je vrlo čest slučaj da počnu da uzimaju velike količine ovih vitamina verujući da će tako imati veći učinak. Međutim, nepravilan unos može da razvije neke oblike artritisa, izazove pojavu bubrežnog kamenca, osteoporozu i kalcifikaciju arterija koja vodi kardiovaskularnim bolestima i srčanom udar.

Manjak sna

Iako je uvraženo mišljenje da je sa godinama telu potrebno manje sna, istina je potpun suprotna. Nedovoljno sna telo drži pod stresom, a used toga je pojačana potrošnja magnezijuma koji je vrlo bitan za telo. Osim toga, javljaju se promene u raspoloženju, razdražljivost, manjak energije, umor, pa čak i depresija,piše Stil

Između 7 i 9 sati sna potrebno nam je od 26. pa sve do 64. godine života, potvrdilo je istraživanje.

Loading..

loading...

Facebook komentari