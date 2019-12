Neće vam Nova godina donjeti promjene nego vi sami – Nije stvar u vremenu nego u odluci

Sasvim je jednostavno, ali jednostavno do bola. Vladanje sobom je ključno, ne samo za ostvarivanje odnosa s drugima, nego i za sreću i boljitak u vlastitom životu. A jesi li na to spreman? Ne donosi nam nova godina promjene nego mi, jer nije stvar u vremenu nego je stvar u odluci.

Stvar je koliko nam je potrebno da shvatimo da bez hrabrosti nema života. Možemo naime sve znati, možemo imati najbolje namjere, donijeti najbolje odluke, ali gdje smo ako samo stojimo i čekamo novo jutro i novi dan. U svojim mišjim rupama ne možemo napraviti čudo, u njima možemo samo čekati da život prođe.Ne donosi nam nova godina nikakve promjene nego mi. Sav onaj strah, sumnja, bol, neizvjesnost tu su da nešto od njih napraviš, da ih pretvoriš u snagu, a to nije nikakva filozofija. Učini ono što te plaši, napravi ono u što sumnjaš, nadjačaj ono što te boli, kreni naprijed iako nemaš ikakve garancije bolje budućnosti.

Tako se neuspjeh pretvara u uspjeh, poraz u pobjedu. Tako se jačaju mišići volje, moraš nešto s njima učiniti. Nema neke posebne metode ili savjeta koji će ti budući dan, tjedan, mjesec ili godinu učiniti boljim. Odluči kakva želiš biti osoba, odluči gdje želiš ostaviti traga, odluči o čemu želiš da ljudi pričaju kada budu govorili o tebi, a onda to učini.Sasvim je jednostavno, ali jednostavno do bola. Vladanje sobom je ključno, ne samo za ostvarivanje odnosa s drugima, nego i za sreću i boljitak u vlastitom životu. A jesi li na to spreman? Da bi budućnost bila onakva kakvu želiš nemoj se pitati imaš li hrabrosti u sebi, nego shvati da je ključno vrijeme da je izvučeš iz sebe.

Ona je uvijek s tobom, kako i sve ostale vrijednosti, koje ti život mogu učiniti boljim, kao što su strpljivost, odlučnost, dosljednost, samouvjerenost, odgovornost, suosjećanje ali je pitanje hoćeš li ti donijeti takve odluke da takav budeš. Nema čekanja – i današnji dan spada u tvoj život, učini ga onakvim kakvim bi želio da ti bude nova godina i takva će ti doista i biti,piše Infpult

