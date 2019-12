Imate gljivičnu infekciju? Ili čak uopšte ne znate da je imate? Ovih 10 stvari morate znati o neugodnoj pošasti

Gljivične upale vrlo su česte i mogu nastati kao posljedica raznih faktora. No koliko god su upale intimnog područja jedan od najčešćih problema koji pogađa žene svih dobi, većina žena zna malo o njima.

1. Gljivične upale vrlo su česte

Tri od četiri žene barem jedanput susretnu se s dijagnozom gljivične upale, a čak 53 posto žena ne zna kako se nositi s tom neugodnom bolesti, odnosno ne znaju kako spriječiti ponavljanje gljivičnih infekcija.

Gljivične infekcije vrlo su česte. Učestalost vaginalne kolonizacije kvasnicama kod zdravih žena reprodukcijske dobi procjenjuje se na 10 do 20 posto. Kod 30 posto trudnica u vrijeme termina porođaja moguće je intravaginalno naći kvasnice, otkriva ginekologinja Vesna Harni.

2. Nije spolno prenosiva bolest

Prema nedavnom istraživanju, 81 posto pacijenata koji dolaze na liječenje strahuje od toga da im je gljivičnu upalu seksualno prenio partner. Gljivična upala jednostavno je pH-neravnoteža unutar vagine koja dovodi do nakupljanja gljivica, a to je često uzrokovano neuravnoteženih hormona.

Upale intimnog područja jedan su od najčešćih problema koji pogađa žene,a većina ni ne zna da ih ima ili ih tretira na krivi način.

Uzrok može biti bezbroj stvari – hormonske kontraceptivne pilule, stres, oslabljen imunološki sustav, umor ili nedostatak sna, boravak u znojnoj odjeći ili mokrom kupaćem kostimu.

Ako jedan od partnera ima neku od imunodeficijentnih bolesti ili koristi imunosupresive, može dobiti gljivice prilikom spolnog odnosa. Obično je u pitanju samo kolonizacija – kratkoročno naseljavanje genitalne sluznice gljivicama, ali ne i infekcija u smislu razbuktavanja punog upalnog procesa.

3. Nije kronična upala

Čak 67 posto žena misli da se gljivična upala nikada ne može u potpunosti izliječiti. Na sreću, to je vrlo rijetko i samo kod ljudi s oštećenim imunitetom, na dugotrajnoj kortikosteroidnoj ili imunosupresivnoj terapiji, ističe ginekologinja Harni.

Potrebno je uzeti odgovarajući lijek, čekati cijeli tjedan jer je toliko dugo potrebno za liječenje gljivične infekcije, čak i ako samo trebate liječiti samo jedan simptom – a onda ste je se riješili zauvijek.

4. Nakon porođaja veći je rizik za gljivične upale

Veća je vjerojatnost da ćete dobiti gljivičnu upalu nakon što rodite. Ustvari, mnoge žene prvu upalu dobiju u trudnoći ili nakon porođaja zbog hormonske promjene. Hormon prolaktin, koji pomaže u proizvodnji mlijeka i pomaže kod dojenja, potiče druge hormone, a to može uzrokovati pH-neravnotežu.

To čak može zaustaviti mjesečnicu i učiniti da se vaše tijelo osjeća kao da je u menopauzi, a žene u menopauzi mogu imati povećan rizik od gljivične infekcije.

No češću pojavu kandidijaze ne izazivaju samo trudnoća i porođaj kao samostalni čimbenici. Na njezinu pojavu utječe određeno ponašanje i hormonske promjene u organizmu koje slabe barijernu funkciju kože i sluznica u tim razdobljima života.

5. Samo zato što nemate sve simptome, to ne znači da gljivice nisu prisutne

Nažalost (ili na sreću, ovisno o tome kako gledate na to), svaka žena ne doživljava odmah uobičajene simptome poput svrbeža, peckanja ili iscjedaka. Odsutnost simptoma najčešće govori samo o kolonizaciji, tj. prisutnosti gljivica na nekom mjestu, ali ne i infekciji. Infekcija je uvijek praćena simptomima (jer infekcija znači da je pokrenut upalni odgovor organizma, pa se odmah javljaju crvenilo i nelagoda), ističe Harni.

6. Previše šećera može povećati rizik

Gljivica se hrani šećerom, a ako jedemo previše šećera, to može povećati izglede za razvoj upale.

Ako vam se čini kao da stalno imate problema s gljivičnom upalom, možda je vrijeme da promijenite režim prehrane i preskočite slatkiše.

7. Gljivičnu upalu možete prenijeti na partnera

Vaš partner može dobiti upalu od vas. Iako se ta upala ne smatra spolno prenosivom bolešću, nezaštićeni seks, ako imate problema s infekcijom, može dovesti do svrbeža i osipa na muškom spolnom organu. No to ne mora uvijek biti slučaj, napominje doktorica Harni.

8. Znojna odjeća može biti krivac

Predugo nošenje znojne odjeće stvara okruženje koje će rezultirati rastom gljivica. Najbolje je nakon treninga nabrzinu se presvući i staviti na sebe suhu odjeću čim ste gotovi s vježbanjem. To je jednostavan način da se spriječi problem.

9. Sokovi mogu napraviti više štete nego koristi

Sokovi mogu pomoći izliječiti infekciju, ali kada se konzumiraju na regularnoj osnovi, također mogu izazvati ponovno pojavljivanje upale.

Svaki sok koji je bogat šećerom može poticati rast i razmnožavanje gljivica u crijevu, te nastanak vulvovaginalne infekcije, ističe ginekologinja Vesna Harni. Možete ih piti, ali držite se vode kao osnovnog pića.

10. Korištenje mirisnih sapuna ili deterdženata može pogodovati gljivičnoj upali

Možda mislite da je korištenje mirisnih sapuna ili deterdženata za pranje rublja dobro za intimno područje, ali to nije istina. Iako ne može izazvati infekciju, slabi barijernu funkciju kože i sluznica, pa se smanjuje otpornost prema bakterijama, gljivicama i virusima,prenosi Depo

