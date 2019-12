Horoskop – Tranzitna Venera u konjukciji sa Saturnom i Plutonom: Prošlost se vraća, a ljubav vam zadaje iskušenja (12. i 13. decembar 2019.)

Venera je planeta zadužena za uživanje, ljubav, udvaranje, poklone i generalno u ženskom horoskopu predstavlja samu djevojku do trenutka kada se ne uda, a muškom horoskopu profil partnerke koju želi i koja mu se sviđa. Međutim, za Veneru u znaku Jarca kažemo da je peregrina, nema dostojanstvo, a samim tim ona luta, ali šta se dešava kada ovakva Venera napravi savez (konjunkciju) sa svojim dispozitorom Saturnom u znaku Jarca, a potom i sa Plutonom?

Ukoliko je neko od vas na bilo koji način već od 27. novembra 2019. godine pogođen emotivnom prošlošću ili ste možda na neki način pomislili na partnera koji je nekada igrao važnu ulogu u vašem životu i da ste vrlo vjerovatno na trenutak pomislili da je to ono što ste dugo čekali i dočekali, sada dolazi vrijeme retrospekcije zbog čega će velika većina dobiti želju, a neki način i priliku da se vrate na nešto što na bilo koji način je povezano sa istrajnošću u vremenu.

Konjunkcija Venere i Saturna u natalnom horoskopu pokazuje suženu potrebu za uživanjem, izostanak empatije, zabave, pa se život često čini težak, bez ovozemaljskih hedonističkih nastupa. Ukoliko se u natalu upravo ova konjunkcija odigrava u znaku Jarca, onda je to i čist red, rad i disciplina, slika svih djevojaka koje su morale da sazru u najranijem djetinjstvu i da preuzmu ozbiljne uloge.

Venera u konjunkciji sa Saturnom je i ona žena koja vas na neki način gleda sa visine, jer je ona to koja je sigurno korak ispred vas, vjerujući da je strpljenje- spasenje. Nerijetko sa ovim aspektom, u muškom horoskopu za partnerke biramo starije žene, uključujuči i poziciju Mjeseca u znaku Jarca, ali on je taj koji sigurno ne umije da pokaže emocije adekvatno, niti ih zapravo pokazuje, a i ne traži ih zauzvrat.

Ovdje je dovoljno to što vreme ne nagriza činjenicu da je on sa njom i dalje, a samim tim ako je odabrao nju, on je siguran da je to ona do kraja života. Ipak, ovo nije partner koji vas vodi na ukusnu i obilnu večeru ili u avanturistički park, a još manje na mjesta koja su popularna ili gdje svi drugi izlaze. Venera u konjunkciji sa Saturnom u Jarcu je muzej. Ljepota koja odolijeva vremenu i koja na svojoj vrijednosti dobija kako vrijeme prolazi.

Konjunkcija tranzitne Venere i Saturna u znaku Jarca će se odigrati 12. decembra. Kupovina antikviteta i svih starina mogu vremenom da se pokažu kao dobro ulaganje. Ovo je i aspekt frustracije na emotivnom planu. Baš sada mogu na površinu da isplivaju stari kompleksi, strahovi i sve ono čega prezate kada su emocije u pitanju.

Na ličnom planu, osim osjećaja da vam je malo zadovoljstva, novca, faliće i upravo te pažnje od strane partnera, ukoliko ste u vezi, a onda i distanciranja u odnosima, nego ipak, ne zaboravite, ovo je samo tranzit i ne zalazite duboko u rane i prošlost, tamo ćete udariti u kamen, jer vas taj neko neće pustiti da zađete duboko. Ako je Saturn učitelj, ovo je aspekt jedne ljubavne lekcije koje je vrijeme da se sjetite i da je možda obnovite dok ne budete sigurni da je samo pitanje vremena kada će biti korisna.

U simbolici Venere ćemo tražiti poklone, ali ovog puta šture poklone koji se na prvi pogled čine nezanimljivi i neupotrebljivi, ali pazite dobro, onda kada vam bude najteže, ovo su stihovi koji će vas uputiti na mudrost izbora. Zbog ovog aspekta mnogi od nas će se združiti sa starijim osobama radi sticanja pozicije. Upravo sada je moguće da jedna od vas, mlađih, ‘zaluta’ i naleti na dosta starijeg muškarca od kojeg ćete očekivati utočište od lutanja, jer je ovo peregrina Venera.

Ukoliko ste pak stariji, ili u periodu drugog Saturnovog povratka, sada ćete da kažete sebi da ste spoznali pravo uživanje i shvatili šta je to što najviše volite. Neki će se suočiti sa raznim oblicima deformiteta u nečemu što je možda imalo obrise ljepote, i shvatiti da površina nije važna i da je sklona kvarenju. Neki će prebrojavati ono što su dugo štedjeli, pa budite slobodni da sada malo pokažete i velikodušnost.

Sa druge strane, ono što nije imalo osnovu će vrlo vjerovatno da se prekine, najprije u odnosima, a ono što se gradilo temeljno, polako i sigurno i u šta ste uložili najviše strpljenja, sada će da pokaže rezultat. Sada ste sigurno na ispitu istrajavanja, a ako niste bili spremni da uložite vrijeme, budite sigurni da će vam se učiniti kao nedovoljno i vrlo brzo će samo od sebe da nestane, piše “Astro portal“.

Loading..

loading...

Facebook komentari