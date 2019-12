Savjeti koji će vam pomoći da šarmirate svakog muškarca

Opustite se

Ukoliko ste uznemireni ili nervozni, on će to primijetiti. Imajte na umu da se ove stvari šire poput zaraze. Stoga, ukoliko se vrpoljite i nesigurni ste, on će to osjetiti i postaće manje zainteresovan za vas. Nervoza i neprijatnost nisu šarmantni.

Budite samopouzdani – to je veoma privlačno!

Činjenica je da ovo zvuči očigledno, ali bili biste iznenađeni koliko žena bez imalo samopouzdanja pokušava da pridobije muškarca. Ovdje nema diskusije – samopouzdanje vam je neophodno. Ne samo da treba da mislite dobro o sebi, već treba tako i da se osjećate – ne postoji ništa što je privlačnije od toga.

Neka centar razgovora bude on

Bezbroj puta se dešavalo da žena bude ta o kojoj se radi u svakom razgovoru. To može muškarcu biti zanimljivo do neke određene tačke, ali onda mu već postaje dosadno da sluša. Jedna od stvari koja svakako nije šarmantna je dosadna žena. Dakle, usmjerite razgovor na njega. Angažujte se i postavljajte pitanja. Tako će vidjeti da ste zainteresovani. Zamislite obrnutu situaciju – sigurno biste ga smatrali šarmantnim nakon očito iskazane zainteresovanosti.

Budite nasmijani

Svaka žena bi trebalo da bude nasmijana dok razgovara sa muškarcem koji joj se dopada. U cilju da ga šarmirate, nabacite osmijeh kao da ste najsrećnija žena na svijetu. Sreća je prenosiva stvar i ako učinite da se on osjeća prijatno u vašem društvu, znajte da je to bila posljedica vašeg šarma.

Izgovarajte njegovo ime tokom razgovora

Ovo je izuzetno šarmantna stvar koju možete uraditi. Jeste li primijetili kako ljudi koji vas zovu po imenu u startu djeluju privlačnije? To je zato što i jesu privlačniji. Zato se pobrinite da ga zovete po imenu tokom razgovora. Ali, nemojte pretjerivati. Ne želite da zvučite kao pokvarena ploča.

Našalite se povremeno

Žene sa dobrim smislom za humor su muškarcima ekstremno privlačne. Ukoliko možete, izgovorite pokoju šalu i začinite je kvalitetnim humorom. Ne samo da ćete ga impresionirati već ćete pojačati njegovu zainteresovanost za vas, piše “Aura“.

Loading..

loading...

Facebook komentari